Perú

Lanzan una moneda al aire para elegir al alcalde de un distrito de la sierra del Perú, tras empate en votos

El Jurado Electoral Especial de Huancané proclamó a Rubén Quispe Capajaña, luego del lanzamiento público efectuado hoy 4 de noviembre, cuando los resultados oficiales igualaron a los dos postulantes con 671 votos

El Jurado Electoral Especial de Huancané resolvió la elección municipal de Conima a favor de Rubén Quispe Capajaña mediante el lanzamiento de una moneda. (Exitosa)
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Una moneda de un sol resolvió la elección municipal en el distrito de Conima, en la provincia de Moho, región Puno, en la sierra peruana. El Jurado Electoral Especial de Huancané determinó mediante un sorteo público que Rubén Quispe Capajaña, candidato de Somos Perú, será el próximo alcalde de la jurisdicción luego de que los cómputos oficiales registraran un empate absoluto con su rival.

Quispe Capajaña y Salomino Mamani Quispe, postulante de País para Todos, obtuvieron 671 votos cada uno, según las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Ambos alcanzaron el 27,739% de los sufragios válidos en la elección municipal de Conima.

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La igualdad en el primer lugar obligó al Jurado Electoral Especial (JEE) de Huancané a aplicar el mecanismo previsto para este tipo de casos. La definición se realizó el miércoles 4 de noviembre, desde las 10 de la mañana, mediante el lanzamiento de una moneda de un sol.

El Jurado Electoral Especial de Huancané resolvió la elección municipal de Conima a favor de Rubén Quispe Capajaña mediante el lanzamiento de una moneda.
El Jurado Electoral Especial de Huancané resolvió la elección municipal de Conima a favor de Rubén Quispe Capajaña mediante el lanzamiento de una moneda. (Exitosa)

La moneda definió todo

La moneda dejó como resultado la opción “sello”, elegida por Rubén Quispe Capajaña antes del sorteo. Ese resultado le otorgó el triunfo sobre Salomino Mamani Quispe, quien también había terminado con la misma cantidad de votos en los comicios municipales.

El acto se desarrolló luego de que la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de Huancané remitiera al JEE los oficios N.° 000066-2026 y N.° 000067-2026-ODPEHUANCANÉERM2026/ONPE. Esos documentos informaron que las actas habían sido contabilizadas al 100% y que existía un empate en el primer puesto entre ambas organizaciones políticas.

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La definición ya había sido establecida a través de la Resolución N.° 00387-2026-JEE-HCNE/JNE. El documento precisó que el desempate sería resuelto mediante una moneda de y que la transmisión estaría disponible en el canal de YouTube del Jurado Electoral Especial.

Moneda de un sol - un sol - Perú - historias - 13 febrero
Los candidatos Rubén Quispe Capajaña y Salomino Mamani Quispe registraron un empate exacto de 671 votos en los comicios. (Andina)

La ley contempla el sorteo

El JEE de Huancané sustentó el procedimiento en el artículo 26, numeral 6, de la Ley de Elecciones Municipales, Ley N.° 26864. La norma señala que, cuando se produce un empate, la definición corresponde a un sorteo entre los candidatos que hayan obtenido igual votación.

La medida también se apoyó en un acuerdo del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones del 28 de octubre de 2026. El organismo electoral señaló que el procedimiento buscaba asegurar claridad y equidad en la resolución del resultado municipal.

Asimismo, se invocó el artículo 176 de la Constitución Política del Perú, que establece que el sistema electoral debe asegurar que los escrutinios reflejen la voluntad de los ciudadanos que acudieron a votar.

Tras el resultado, el personal del Jurado Electoral Especial de Huancané realizó los trámites correspondientes para formalizar la definición. Según la información difundida sobre el acto, Quispe Capajaña se retiró del lugar sin brindar declaraciones a los medios de comunicación.

La elección de Conima quedó definida después de que una moneda resolviera una contienda en la que ninguna de las dos candidaturas logró superar a la otra en las urnas. El “sello” permitió que Somos Perú se quedara con la alcaldía del distrito puneño para el próximo periodo municipal.

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