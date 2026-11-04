Partidos de hoy, miércoles 4 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.

La programación de partidos de hoy miércoles 4 de noviembre incluye un partido pendiente de la Liga 1, una cartelera completa de la UEFA Champions League, la UEFA Europa League, así como la posible participación de jugadores peruanos en el extranjero.
El foco local estará en Universitario de Deportes frente a Sport Boys, un duelo pendiente del Torneo Clausura que se disputará en el estadio Monumental. El equipo ‘crema’ buscará recuperar el liderato del certamen, mientras que el conjunto ‘rosado’ intentará obtener un resultado favorable para soñar con la clasificación a un torneo internacional.
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La agenda internacional tendrá como uno de sus principales atractivos el cruce entre Fenerbahce y Liverpool. En simultáneo, AEK Atenas recibirá a Real Madrid, por una nueva fecha de la fase de liga de la Champions League.
La programación del principal torneo europeo también contempla los enfrentamientos Leipzig vs Manchester City y Slavia Praga vs Arsenal. Ambos partidos forman parte de una fecha con nueve compromisos.
La cartelera se completará con Borussia Dortmund ante Real Betis, FC Porto frente a Napoli, PSV Eindhoven contra Brujas, Lens vs Como 1907 y Viking FK ante Sabah FK. Además, en Francia, Stade Rennes será local frente a Olympiacos por la jornada 4 de la Europa League.
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El Brasileirao ofrecerá una posible presencia peruana en Flamengo vs Gremio. Erick Noriega integra el plantel del cuadro visitante, que afrontará una visita exigente ante uno de los protagonistas de la competición.
Otro de los partidos destacados en Brasil será Sao Paulo frente a Corinthians del peruano André Carrillo, quien figura como alternativa para el clásico paulista.
En Ecuador, LDU de Quito se medirá con Universidad Católica por la Copa Ecuador. Jesús Pretell podría participar en el compromiso.
Partidos de Liga 1
- Universitario vs Sport Boys (20:30 horas / L1 MAX)
Partidos de UEFA Champions League
- Fenerbahce vs Liverpool (12:45 horas / ESPN 2, Disney+)
- AEK Atenas vs Real Madrid (12:45 horas / ESPN, Disney+)
- Leipzig vs Manchester City (15:00 horas / ESPN, Disney+)
- FC Porto vs Napoli (15:00 horas / ESPN 7 y Disney+)
- Borussia Dortmund vs Real Betis (15:00 horas / ESPN 2, Disney+)
- Lens vs Como 1907 (15:00 horas / ESPN 3, Disney+)
- Slavia Praga vs Arsenal (15:00 horas / ESPN 5, Disney+)
- PSV Eindhoven vs Brujas (15:00 horas / ESPN 4, Disney+)
- Viking FK vs Sabah FK (15:00 horas / ESPN 6, Disney+)
Partido de UEFA Europa League
- Stade Rennes vs Olympiacos (10:30 horas / Disney+)
Partidos de AFC Champions League
- Pohang Steelers vs Gamba Osaka (Finalizado)
- Buriram United vs Kashima Antlers (07:15 horas)
Partidos de Mundial Femenino Sub 17
- Japón vs Corea del Norte (10:00 horas / DSports)
- Brasil vs Nigeria (13:00 horas / DSports)
Partidos de fútbol brasileño
- Flamengo vs Gremio (17:30 horas / Premiere)
- Atlético Paranaense vs Vasco da Gama (17:30 horas / Premiere, RecordTV, YouTube Cazé TV)
- Botafogo vs Atlético Mineiro (19:30 horas / Globo, Premiere)
- Sao Paulo vs Corinthians (19:30 horas / Globo, Premiere)
Partidos de fútbol colombiano
- Cúcuta Deportivo vs Independiente de Santa Fe (18:30 horas / Win Sports)
- Millonarios vs América de Cali (20:30 horas / Win Sports)
Partido de fútbol ecuatoriano
- LDU de Quito vs Universidad Católica (19:00 horas / Zapping)
Partidos de fútbol paraguayo
- Sportivo Ameliano vs Guaraní (17:00 horas / Tigo Sports)
- Libertad vs Cerro Porteño (17:00 horas / Tigo Sports)
- Olimpia vs Deportivo Recoleta (19:15 horas / Tigo Sports)
Partidos de fútbol venezolano
- Portuguesa FC vs Deportivo La Guaira (16:30 horas / YouTube Liga FUTVE)
- Metropolitanos FC vs Carabobo FC (18:30 horas / YouTube Liga FUTVE)
Partidos de Copa Uruguay
- San Carlos vs Boston River (13:00 horas / DSports Uruguay)
- Ferro Carril vs Nacional (19:00 horas / DSports Uruguay)
Partido de Copa Chile
- Unión La Calera vs Coquimbo Unido (17:00 horas / TNT Sports, HBO Max)
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