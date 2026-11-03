Perú en alerta por El Niño: declaran emergencia por 60 días en 25 regiones ante el riesgo de lluvias intensas

El Instituto Nacional de Defensa Civil sustentó la declaratoria de emergencia en informes técnicos emitidos por el Senamhi, el Cenepred y el Enfen. (Andina)

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La presidenta de la República, Keiko Fujimori, declaró el estado de emergencia por 60 días calendario en varios distritos de provincias de 25 departamentos y de la Provincia Constitucional del Callao, ante el peligro inminente de intensas precipitaciones pluviales asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027.

La medida fue establecida a través del Decreto Supremo N.º 149-2026-PCM que se publicó este 3 de noviembre en el diario El Peruano. El dispositivo dispone la ejecución de medidas de excepción, inmediatas y necesarias para reducir el Muy Alto Riesgo identificado, además de acciones de respuesta y rehabilitación en las zonas comprendidas.

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El decreto alcanza a distritos de los departamentos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali, además de la Provincia Constitucional del Callao.

Keiko Fujimori interviene con un micrófono junto a funcionarios durante un informe sobre el fenómeno de El Niño en una sala institucional. (Presidencia de la República)

Indeci recomendó la declaratoria

La decisión se sustenta en el Oficio N.º 000769-2026-INDECI/JEF, remitido el 30 de octubre por el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). La entidad hizo suyo el Informe Situacional N.º 000054-2026-INDECI/DIRES, elaborado por su Dirección de Respuesta.

Según el documento, varios distritos de las jurisdicciones comprendidas son los más expuestos al peligro inminente de lluvias intensas vinculadas al Fenómeno El Niño 2026-2027. Por ello, el Indeci recomendó la declaratoria para aplicar medidas destinadas a reducir el riesgo existente y atender las consecuencias que puedan producirse.

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El informe tomó en cuenta estudios, reportes y comunicados del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) y áreas técnicas del Indeci.

La tarde de este lunes 2 de noviembre Tumbes se vio afectada por una lluvia torrencial, provocando inundaciones en diversas zonas, incluyendo Cerro Blanco. Vea las imágenes de la fuerza de la naturaleza. | Facebook / Brayan Reyes Morán

Entre los documentos considerados figura el Informe Técnico N.º 069-2026/SENAMHI-DMA-SPC, denominado “Mapas de Anomalías Extremas de precipitación durante eventos El Niño/Oscilación Sur (1983, 1998, 2016) y El Niño Costero (2017, 2023)”. También se incluyeron los estudios de escenarios de riesgo por lluvias para los períodos de setiembre a noviembre de 2026 y de noviembre de 2026 a enero de 2027.

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El Niño Costero

El Informe Situacional N.º 000054-2026-INDECI/DIRES señaló que la situación está vinculada a la continuidad de El Niño Costero y al desarrollo de El Niño en el Pacífico ecuatorial central (conocido como El Niño Global). El documento advirtió sobre una alta probabilidad de precipitaciones pluviales intensas.

En ese contexto, la norma establece que los gobiernos regionales y locales involucrados deberán aplicar las acciones dispuestas, con coordinación técnica y seguimiento del Indeci. Las intervenciones deberán tener una relación directa de causalidad con el evento que motivó la declaratoria.

El Ministerio de Defensa desplegó militares en puntos críticos de la ciudad de Tumbes ante lluvias intensas asociadas al Fenómeno El Niño. (Mindef)

Las acciones podrán modificarse según las necesidades y los elementos de seguridad que surjan durante su ejecución, siempre que cuenten con el sustento de los estudios técnicos de las entidades competentes.

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El decreto califica el caso como una emergencia de nivel 4, de acuerdo con el Reglamento de la Ley N.º 29664, que creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Diez ministerios

La declaratoria dispone la intervención de los gobiernos regionales de las zonas alcanzadas y de los gobiernos locales incluidos en el anexo del decreto. También prevé la participación de diez sectores del Gobierno Nacional.

El Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social deberán intervenir de acuerdo con sus competencias.

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Tres hombres empujan un automóvil varado en una calle inundada tras las precipitaciones registradas en la ciudad de Piura, en el norte de Perú. (EFE / Malú Ramahí)

La norma también incluye a las demás instituciones públicas y privadas que correspondan. El objetivo de las acciones será la reducción del Muy Alto Riesgo, así como la respuesta y rehabilitación en los distritos comprendidos.

El Indeci deberá coordinar y dar seguimiento a las recomendaciones y a las acciones inmediatas que adopten los gobiernos regionales, los gobiernos locales y los sectores involucrados. La entidad tendrá que remitir a la Presidencia del Consejo de Ministros un informe sobre los resultados y la ejecución de las medidas durante la vigencia de la declaratoria.

El anexo

El anexo del Decreto Supremo N.º 149-2026-PCM detalla los distritos comprendidos en la medida. En la primera relación correspondiente a Amazonas figuran los distritos de Aramango, Bagua, Copallín, El Parco, Imaza y La Peca, en la provincia de Bagua.

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También están incluidos Cuispes, Florida, Jazán, Recta, Shipasbamba, Valera y Yambrasbamba, en la provincia de Bongará. La relación incorpora, además, los distritos de Balsas, Chachapoyas, Chiliquín, Chuquibamba, La Jalca, Leimebamba, Levanto, Magdalena, Mariscal Castilla, Molinopampa, Montevideo y Quinjalca.

La implementación de las acciones previstas se financiará con los presupuestos institucionales de los pliegos involucrados. El decreto precisa que no se demandarán recursos adicionales al Tesoro Público.