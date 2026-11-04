Perú

Hija de Laura Bozzo habría pedido 5 mil dólares para brindar información sobre la salud de la conductora, asegura prensa mexicana

Dos comunicadores relataron que intentaron contactar a Victoria de la Fuente, quien habría solicitado una compensación económica para ofrecer declaraciones sobre su madre

Victoria de la Fuente es señalada por presunto cobro para informar sobre Laura Bozzo
Victoria de la Fuente es señalada por presunto cobro para informar sobre Laura Bozzo
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Victoria de la Fuente, hija de Laura Bozzo, habría solicitado USD 5.000 a un periodista mexicano a cambio de ofrecer detalles sobre el estado de salud de su madre, según declaraciones difundidas por el programa América Hoy. La conductora peruana permanece hospitalizada y su condición continúa bajo reserva, de acuerdo con los reportes recogidos por el espacio televisivo.

La supuesta solicitud de dinero surgió cuando comunicadores mexicanos intentaron contactar a la hija de la presentadora para conocer información sobre la evolución médica de Bozzo. Uno de ellos aseguró que escribió directamente a Victoria de la Fuente durante el fin de semana, pero recibió una respuesta inesperada.

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Este fin de semana le escribí a Victoria para preguntarle cómo se encuentra y me pidió cinco mil dólares a cambio de contarme cómo estaba su mamá”, afirmó el periodista, según el informe emitido por América Hoy.

Hasta el momento, Victoria de la Fuente no se ha pronunciado públicamente sobre esa versión ni ha confirmado que haya establecido una tarifa para dar entrevistas o brindar declaraciones sobre el estado de su madre.

¿Victoria de la Fuente pidió dinero por información?

La versión difundida en televisión abrió interrogantes alrededor del entorno de Laura Bozzo, quien continúa internada luego de enfrentar complicaciones de salud. El interés de la prensa mexicana por conocer detalles sobre su evolución llevó a varios comunicadores a buscar una declaración de su hija.

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Alejandra de la Fuente habló de los días difíciles de Laura Bozzo en el hospital
Aseguran que Alejandra de la Fuente quiso cobrar por información sobre la salud de Laura Bozzo.

Otro periodista relató que se comunicó con Victoria de la Fuente con la intención de conseguir una entrevista exclusiva para el programa mexicano Hoy. Según señaló, la respuesta de la hija de Bozzo no fue una negativa directa, sino una consulta sobre las condiciones económicas de la propuesta.

Me puse en contacto con ella porque quería una entrevista exclusiva en Hoy y ella ha optado por preguntar cuál es el presupuesto que se maneja para una entrevista de este tipo”, sostuvo el comunicador.

El periodista explicó que el programa para el que trabaja no acostumbra pagar por este tipo de declaraciones. “Entiendo que hay muchos gastos en torno a la salud de Laura. Ella está cobrando por entrevistas. Yo le dije que en ‘Hoy’ no pagamos por entrevistas”, agregó.

No se conoce si el supuesto cobro está vinculado con gastos médicos

Las declaraciones generaron especulaciones sobre los motivos que habrían llevado a Victoria de la Fuente a solicitar dinero para hablar de su madre. Sin embargo, no hay una explicación pública de parte de ella ni información confirmada que permita establecer si esa eventual exigencia tendría relación con gastos derivados de la hospitalización de Laura Bozzo.

El periodista que habló con América Hoy deslizó esa posibilidad al mencionar que entiende que podrían existir costos asociados al tratamiento de la conductora. No obstante, se trata de una apreciación del comunicador y no de un dato confirmado por la familia ni por el centro médico donde permanece internada.

La situación se conoce mientras los seguidores de la presentadora siguen atentos a cualquier novedad sobre su salud. Laura Bozzo, figura peruana con trayectoria en la televisión mexicana, ha mantenido una presencia pública activa durante años, por lo que su hospitalización generó preocupación entre sus seguidores y colegas.

Laura Bozzo continúa hospitalizada, según reportes desde México

De acuerdo con el informe de América Hoy, en un primer momento se informó que Laura Bozzo permanecía intubada después de sufrir un shock séptico tras una intervención quirúrgica. El programa también indicó que la conductora enfrenta neumonía y que presenta quistes en los riñones y el hígado.

El comunicador mexicano Ernesto Buitrón sostuvo que Bozzo sigue hospitalizada, aunque habría sido trasladada a un área reservada del centro de salud. “Está todavía delicada, hospitalizada, pero ya en un área reservada. Ha estado muy grave, es un milagro que siga viva”, manifestó.

La declaración de Buitrón reforzó la preocupación en torno a la situación de la presentadora. Sin embargo, no se conocieron mayores precisiones sobre la evolución reciente de su estado, ni se informó qué tratamiento recibe en este momento.

Laura Bozzo
La conductora peruana permanece internada en el centro médico. (CUARTOSCURO)

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