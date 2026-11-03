Diez presos del penal El Milagro fueron trasladados a Challapalca tras mortal enfrentamiento en Trujillo: Gobierno anuncia nuevos controles

Mira el impactante traslado de reclusos desde el penal El Milagro en Trujillo al penal de Challapaca. La operación se realiza tras un lamentable incidente que cobró la vida de tres internos. Canal N

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El sistema penitenciario peruano enfrenta nuevos cambios tras el enfrentamiento registrado en el penal El Milagro, en Trujillo, donde murieron tres internos. El episodio motivó el traslado de reclusos identificados por su participación en los hechos y la revisión de las condiciones de seguridad dentro del establecimiento.

La medida alcanzó a diez internos, quienes fueron enviados al penal de Challapalca, ubicado en Tacna. El traslado estuvo marcado por un operativo en el que los reclusos aparecieron con la cabeza rapada, ropa blanca y esposas en las manos y los pies, bajo un protocolo que recuerda las imágenes difundidas sobre el régimen penitenciario de El Salvador.

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La intervención contó con la presencia de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, quien acudió al establecimiento penitenciario para conocer los detalles del enfrentamiento y supervisar las acciones adoptadas por las autoridades. La respuesta del Ejecutivo también contempla cambios en la distribución de la población penitenciaria.

Entre las medidas anunciadas figuran una nueva clasificación de los internos, mayores restricciones de seguridad y modificaciones en la administración de las cárceles. El Gobierno también prevé reforzar las actividades productivas dentro de los establecimientos penitenciarios.

Diez internos fueron enviados a Challapalca tras el enfrentamiento

los reclusos fueron identificados por su participación en el enfrentamiento registrado en el penal El Milagro, que dejó tres muertos y ocho heridos. Captura de pantalla

El traslado de los diez reclusos se produjo después de la reyerta que dejó tres fallecidos en el penal El Milagro. De acuerdo con el reporte que recibieron las autoridades durante la visita presidencial, el conflicto habría comenzado por desacuerdos en torno a la elección de un nuevo delegado de los internos.

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Keiko Fujimori informó que otros dos reclusos ya fueron trasladados a establecimientos penitenciarios cercanos. También señaló que los principales responsables de las organizaciones criminales serán enviados a Challapalca, como parte de las medidas para evitar nuevos enfrentamientos.

La mandataria advirtió que los episodios de violencia dentro de las cárceles tendrán consecuencias para los involucrados y que los traslados a establecimientos alejados formarán parte de la respuesta estatal.

El penal de Challapalca, situado en Tacna, recibirá a los internos identificados por su participación en los hechos ocurridos en Trujillo.

Régimen de seguridad incluye controles y talleres productivos

Otra de las medidas anunciadas por la presidenta comprende la ampliación del programa Cero Ocio y la implementación de más talleres productivos para los internos.

La iniciativa busca incorporar actividades laborales dentro de los establecimientos penitenciarios. Según explicó Fujimori, el objetivo no se limita a que los reclusos ocupen su tiempo, sino que los productos elaborados puedan tener una utilidad para la sociedad.

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El Gobierno también prevé reforzar los controles para impedir el ingreso de drogas a las cárceles y restringir las comunicaciones que los internos mantienen desde los establecimientos penitenciarios.

Ministerio de Justicia incorpora cambios en la administración penitenciaria

Keiko Fujimori interviene con un micrófono junto a funcionarios durante un informe sobre el fenómeno de El Niño en una sala institucional. (Presidencia de la República)

El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, explicó que el Ejecutivo también modifica la estructura administrativa de los establecimientos penitenciarios. Entre las medidas figura la incorporación de oficiales de las Fuerzas Armadas en situación de retiro para cumplir funciones de gestión dentro de las cárceles.

El funcionario sostuvo que las nuevas disposiciones redujeron el margen de acción de las organizaciones criminales en los penales. Según su explicación, la pérdida de poder de estas agrupaciones también estaría relacionada con los enfrentamientos registrados entre internos.

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Álvarez indicó, además, que las denuncias sobre presuntos cobros de cupos a los reclusos y posibles actos de corrupción de trabajadores penitenciarios serán objeto de investigación.

El ministro precisó que la recuperación del control de las cárceles no será inmediata y que el proceso requerirá varios meses. Las medidas de seguridad se aplicarán de manera progresiva en los establecimientos penitenciarios del país.