Perú

Donnie Yaipén se prepara para cantarle cumbia al papa León XIV: “Vamos a hacer un repertorio que represente nuestras culturas”

El cantante peruano se presentará en la Vigilia de Oración con Jóvenes, en el Estadio Nacional, y asegura que su encuentro con el Santo Padre quedará entre los recuerdos más importantes de su vida.

El cantante peruano prepara junto a su orquesta un repertorio que incluirá referencias a la costa, la sierra y la selva.
El cantante peruano prepara junto a su orquesta un repertorio que incluirá referencias a la costa, la sierra y la selva.
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Donnie Yaipén se alista para interpretar ‘La cumbia del Papa’ ante León XIV durante la Vigilia de Oración con Jóvenes, programada para el jueves 12 de noviembre en el Estadio Nacional. El cantante peruano reconoce que, pese a su experiencia en escenarios multitudinarios y a haber conocido antes al Santo Padre en el Vaticano, este encuentro tendrá un significado distinto para su vida artística y espiritual.

La presentación reunirá a más de 40 mil personas y formará parte de una serie de actividades que convocarán a artistas peruanos en distintas ciudades del país. Entre las figuras que participarán en estos eventos figuran Susana Baca, Tania Libertad y Lita Pezo.

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En diálogo con Infobae Perú, el intérprete habló de la emoción que le generan los días previos al encuentro. Aún no logra imaginar cómo será el instante en que tenga al pontífice frente a frente desde el escenario, acompañado por su orquesta y ante miles de jóvenes.

“Para mí es un honor poder cantar para nuestro Santo Padre, para el papa León XIV”, manifestó. “La verdad que no pensé que la canción pudiera llegar tan lejos”.

‘La cumbia del Papa’ fue escrita hace poco más de un año y, según contó Yaipén, surgió sin una estrategia comercial. El tema nació desde una motivación personal, vinculada a su fe, a la admiración que siente por León XIV y al deseo de hacer una composición propia.

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‘La cumbia del Papa’ nació desde el respeto y la fe

Para Donnie Yaipén, la posibilidad de cantar frente al papa representa una consecuencia inesperada de una canción que compuso desde un lugar personal. El músico explicó que, cuando empezó a trabajar en ‘La cumbia del Papa’, no imaginó que el tema lo llevaría hasta un encuentro de esta magnitud.

“Cuando la escribí, la hice y la produje, no fue con alguna intención comercial o algo parecido”, relató. “Simplemente fue como un homenaje y, por supuesto, con mucho respeto y por un tema espiritual también”.

El cantante explicó que quería hacer una canción propia, con un lenguaje cercano al público y con la alegría que caracteriza a la cumbia. Sin embargo, remarcó que no pensaba en los resultados económicos que pudiera obtener ni en la exposición que alcanzaría el tema.

Donnie Yaipén interpretará “La cumbia del Papa” ante León XIV durante la Vigilia de Oración con Jóvenes en el Estadio Nacional.
Donnie Yaipén interpretará “La cumbia del Papa” ante León XIV durante la Vigilia de Oración con Jóvenes en el Estadio Nacional.

Quería hacer algo mío y que le guste a la gente, pero no tanto por una retribución económica o algo así”, afirmó.

Con el paso de los meses, la canción ganó espacio entre el público y comenzó a acompañar actividades relacionadas con la figura de León XIV. Yaipén atribuye ese recorrido a la recepción de los oyentes y a su fe.

“Yo creo que todo eso se ha ido dando gracias a Dios y porque al público le gustó mucho la canción”, señaló. “Estoy seguro que al papa también”, añadió con gran esperanza.

El artista sostiene que la composición tiene para él un valor que trasciende un estreno musical. La identifica como una muestra de respeto hacia el pontífice y como una forma de expresar el afecto que siente por la relación de León XIV con el Perú y, en particular, con Chiclayo.

La fe estuvo presente en la formación que recibió de su familia

La invitación para participar en la Vigilia de Oración con Jóvenes tiene una carga especial para Yaipén por el vínculo que mantiene con la religión desde su infancia. El músico recordó que su madre, su colegio y el resto de su familia influyeron en la formación religiosa que recibió.

Mi tradición y mi educación religiosa durante toda mi vida ha sido por parte de mi madre, de mi colegio y de toda mi familia”, explicó a Infobae Perú. “Siempre hemos estado cerca de Dios, en algunas actividades religiosas también”.

Por esa razón, la posibilidad de presentarse ante el papa León XIV no se limita a una convocatoria artística. Yaipén siente que la invitación une su carrera con una parte importante de su historia personal.

“Para mí es algo muy bonito que mi música llegue a gente de fe y a gente que quiera sentir este calor espiritual por medio de una canción”, sostuvo.

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El jueves 12 de noviembre, el Estadio Nacional recibirá a jóvenes de entre 16 y 35 años para la vigilia. Las entradas gratuitas estarán disponibles desde el lunes 9 de noviembre a través de Teleticket.

En ese contexto, Yaipén llegará al escenario con la responsabilidad de representar a la cumbia en una jornada que reunirá música y expresiones de fe. El intérprete afirma que, junto a su orquesta y su equipo, trabaja en cada detalle de la presentación.

“No tengo idea cómo voy a reaccionar”

Donnie Yaipén ya conoció al papa León XIV en el Vaticano. Sin embargo, anticipa que el próximo encuentro tendrá una dimensión distinta, porque sucederá sobre un escenario, frente a miles de personas y con una canción que compuso especialmente en su honor.

Será uno de los escenarios más importantes de toda mi carrera, de toda mi vida, tanto artísticamente como espiritualmente”, declaró.

El artista reconoce que su trayectoria lo ha llevado a presentarse ante grandes audiencias, pero asegura que esta vez la emoción puede superar cualquier preparación previa.

“Es algo muy bonito, algo emocionante. La verdad, no tengo idea cómo voy a reaccionar en ese momento”, confesó sobre su próxima presentación frente al Santo Padre en el Estadio Nacional.

Yaipén señala que ese instante reunirá varios sentimientos: gratitud por la invitación, la responsabilidad de representar a la música peruana y la cercanía con una figura a la que dedicó una de sus canciones.

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Creo que la emoción y la felicidad van a embargar mi mente, mi corazón y, por supuesto, la felicidad de poder tener al Santo Padre tan cerca”, expresó.

Aunque aún no ha podido conversar con todos los artistas que participarán en las actividades organizadas alrededor de la llegada de León XIV, debido a las giras y a los compromisos de cada uno, considera que todos viven esta convocatoria con entusiasmo.

“Para mí es un placer y un honor compartir escenario, sobre todo en un evento tan importante, con artistas de esa talla y tan representativos de nuestro Perú. Estoy seguro de que ellos sienten lo mismo y están felices”, dijo.

Prepara un repertorio con referencias a la costa, sierra y selva

La preparación de Yaipén no se limita a ‘La cumbia del Papa’. El artista y su equipo trabajan en un repertorio especial para la vigilia, con la intención de reflejar distintas expresiones culturales del país.

“Estamos preparando un show muy bonito, con un repertorio especial para este día, junto con todos mis músicos y todo mi equipo”, explicó.

El intérprete siente la responsabilidad de representar a la cumbia en un evento de alcance nacional e internacional. Por ello, plantea una presentación que reúna referencias de las tres regiones del Perú.

Queremos que esta presentación sea de un nivel mundial, como lo tiene que representar nuestra música. Vamos a hacer un repertorio que represente nuestras culturas, costa, sierra y selva”, afirmó.

El cantante espera que el público joven reciba esa propuesta como una muestra de la diversidad de la música peruana. “Estamos muy contentos de poder demostrar nuestro talento y proyectar esta alegría hacia los jóvenes que van a asistir en este día tan especial”, manifestó.

La agenda del cantante incluirá otras actividades vinculadas con la visita de León XIV. El martes 10 de noviembre asistirá al estreno del documental León del Perú, a las 19:00 horas en la Biblioteca Nacional, y esa misma noche participará en el encuentro “León vuelve a casa”, en la Plaza de Armas de Lima. El viernes 13 estará presente en la misa prevista desde las 7:00 horas en las Pampas de Pimentel, en Chiclayo.

Yaipén afirmó que volver a ver al Santo Padre, esta vez desde el escenario, será uno de los momentos más importantes de su carrera.
Yaipén afirmó que volver a ver al Santo Padre, esta vez desde el escenario, será uno de los momentos más importantes de su carrera.

Para Yaipén, esos días también serán una oportunidad para reafirmar la satisfacción que siente por el vínculo del pontífice con el país y con el norte peruano. “Con orgullo de que él se haya nacionalizado peruano, de que se sienta chiclayano, como nosotros, como yo”, expresó.

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