Pablo Guede confrontó en vivo a Pedro García por crítica sobre su reacción contra Hernán Barcos: “No me metas en esa bolsa de Horacio Melgarejo”

El técnico de Alianza Lima 'parchó' al periodista deportivo sobre un comentario sobre su accionar ante el 'Pirata'. (Video: Doble Punta)

Guardar

Aún no se conoce el veredicto de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol sobre la reacción de Pablo Guede contra Hernán Barcos tras el Sporting Cristal vs Alianza Lima que se jugó el jueves pasado. No obstante, el episodio sigue dando de qué hablar.

Justamente, el entrenador argentino intervino en el programa de YouTube, Doble Punta, para referirse a las críticas que recibió por lo ocurrido. Durante la conversación, le dirigió un mensaje al periodista Pedro García y defendió su conducta a lo largo de sus 14 años de carrera profesional.

PUBLICIDAD

“Yo no soy de hacer estas cosas, pero hay una cosa que no me gustó. Pedro, me metiste en una bolsa que creo que no corresponde. Me metiste en la bolsa de Rabanal, de Melgarejo, y yo jamás le falté el respeto a un periodista insultándolo. Jamás incité a la violencia provocando a una hinchada rival”, dijo en primera instancia.

Según explicó Guede, considera que su conducta no puede equipararse con insultos a periodistas o con llamados a la violencia. “A mí me avalan 14 años de profesional. Por supuesto que tuve errores y que me equivoqué, lo reconozco. Y cuando tengo que pedir perdón, lo pido. No tengo ningún problema, pero por favor te pido que no me metas en esa bolsa”, comentó.

PUBLICIDAD

El periodista José Varela contó el trasfondo de la efusiva reacción del técnico 'blanquiazul' contra el 'Pirata'. (Video: Modo Fútbol)

Pablo Guede planteó que los comunicadores deben revisar sus propios mensajes cuando abordan episodios de tensión en el fútbol. “Yo te puedo decir que ahí está el otro compañero que recién acaba de mandar a la mier... a un entrenador, eso también es incitar a la violencia. Lo que yo creo, y a mí me duelen un montón de cosas, porque yo también soy ser humano y cuando ustedes también hablan, son hirientes”, sostuvo.

Pablo Guede sobre comentario de Pedro García tras crítica por reacción contra Hernán Barcos

Uno de los momentos centrales de la intervención se produjo cuando Pablo Guede recordó un comentario de Pedro García sobre el incidente. “Tú el otro día dijiste que yo soy indigno de portar el escudo de Alianza Lima, y no me parece correcto”, mencionó.

PUBLICIDAD

El periodista interrumpió para rechazar esa interpretación. “No, yo no dije eso”, respondió. Guede insistió en que había entendido de ese modo el comentario y remarcó que se comunicaba con el conductor “de rebuena onda”.

La fuerte discusión entre Hernán Barcos y Pablo Guede en el Sporting Cristal vs Alianza Lima. - créditos: buenapepa

El entrenador ‘gaucho’ explicó que esas expresiones también le duelen “entonces, yo estoy 100% de acuerdo con ustedes, pero lo digo de corazón porque ninguno de ustedes me conoce personalmente para que sepan cómo soy”.

Guede coincidió con el enfoque crítico sobre la violencia en el fútbol mundial y aceptó que los protagonistas tienen una cuota de responsabilidad. “Creo que ustedes también tienen mucho que ver, porque no puedes estar diciendo ‘la violencia esto que lo otro’, y después mandar a la mier..., también estás mal”, sostuvo. A partir de esa idea, pidió que todos los sectores del fútbol hagan una autocrítica.

PUBLICIDAD

El argentino volvió a referirse al episodio con Hernán Barcos y no buscó relativizarlo. “Lo digo yo que el otro día me equivoqué y cometí un error gravísimo. Lo sé, lo asumo y me pongo mal”, manifestó.

El técnico del cuadro 'blanquiazul' se pronunció con más detalles de la pelea con el delantero de Sporting Cristal. (Video: L1 MAX)

La respuesta de Pedro García a Pablo Guede

Pedro García respondió que había sido crítico con Pablo Guede y que mantenía esa postura, pero negó haberlo calificado como una persona indigna de representar a Alianza Lima. El periodista hizo una distinción entre cuestionar al entrenador y reprochar una conducta puntual.

“No dije que tú eras indigno, sino que la reacción era indigna. Son cosas diferentes. La reacción era indigna del escudo, nada más”, contó.

PUBLICIDAD

El comunicador entendió la calentura del momento, pero recordó que no se habían visto “pechadas como esa” en Alianza Lima. Además, señaló que ese fue el punto específico de su cuestionamiento. “No te dije indigno a ti, sino que la reacción no era digna de lo que es el historial de Alianza Lima”, afirmó.