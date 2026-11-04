Perú

Presos podrían criar pollos y fabricar mobiliario escolar en nuevas cárceles que proyecta construir el Perú

La propuesta del gobierno peruano toma como referencia la granja Santa Ana de El Salvador y contempla actividades agrícolas, ganaderas e industriales para internos primarios.

Reclusos vestidos de blanco trabajan con madera y pollos en un patio, con un círculo insertado que muestra a Keiko Fujimori ante un micrófono
Reclusos en un patio carcelario realizan trabajos de carpintería y avicultura junto a una imagen de la política peruana Keiko Fujimori. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El sistema penitenciario peruano enfrenta el desafío de ampliar su infraestructura y mejorar las condiciones de reclusión ante el crecimiento de la población carcelaria y la criminalidad. En ese escenario, el Gobierno busca impulsar nuevos establecimientos penitenciarios que incorporen espacios destinados al trabajo y la formación de los internos.

La propuesta toma como referencia algunas experiencias de El Salvador, donde existen centros penitenciarios que desarrollan actividades agrícolas, ganaderas e industriales. El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, explicó que el Ejecutivo pretende implementar este modelo en los nuevos penales proyectados en Huacho, con el objetivo de fortalecer los programas de resocialización.

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Presos podrían criar pollos, trabajar en agricultura y fabricar muebles en nuevas cárceles

En entrevista con RPP, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) detalló que uno de los establecimientos penitenciarios proyectados en Huacho estará destinado a internos primarios, es decir, personas que ingresan por primera vez al sistema carcelario y que podrían acceder a programas de rehabilitación.

Este penal tendría capacidad para albergar a 14.000 reclusos y contaría con espacios para desarrollar actividades productivas, como la crianza de pollos y caballos, experimentación agrícola y fabricación de mobiliario escolar, entre otras iniciativas.

Maras Salvatrucha
La presencia de las pandillas en las prisiones de El Salvador permitieron que "El Tatuado" saliera de la cárcel - crédito Reuters

Para concretar esta propuesta, el Gobierno busca tomar como referencia la granja Santa Ana, en El Salvador, que cuenta con instalaciones destinadas a la producción agropecuaria y la elaboración de bienes.

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“Queremos dar un salto de calidad emulando lo que ya tiene El Salvador con la granja Santa Ana, a la cual visitamos también, que ya tiene industria de pollos, crianza de pollos, crianza de caballos, tiene experimentación agrícola, tiene también construcción de mobiliario escolar”, explicó Álvarez.

El ministro señaló que estas actividades formarían parte de un modelo penitenciario que permita a los internos desarrollar habilidades laborales durante su permanencia en prisión.

Gobierno proyecta dos nuevos penales en Huacho

La propuesta de implementar actividades productivas forma parte de un proyecto más amplio que contempla la construcción de dos establecimientos penitenciarios en Huacho. Durante la entrevista, el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, también hizo referencia al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel de máxima seguridad de El Salvador, como parte de la experiencia penitenciaria del gobierno de Nayib Bukele.

Según explicó Álvarez, uno de los recintos tendría capacidad para 14.000 internos primarios, mientras que el segundo albergaría a 10.000 personas vinculadas a organizaciones criminales, entre ellas líderes y operadores de bandas delictivas.

Una mujer con camisa blanca y gorra camina por un patio techado junto a varios hombres vestidos de civil, uniformes militares y policiales
Keiko Fujimori recorre las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador junto a una delegación oficial y autoridades locales. (Presidencia de Perú)

Ambos establecimientos tendrían diferentes condiciones de seguridad y regímenes penitenciarios, de acuerdo con las características de los internos. El de 10.000 plazas estaría orientado a personas consideradas de alta peligrosidad, mientras que el primero buscaría ofrecer condiciones para desarrollar procesos de resocialización mediante el trabajo y otras actividades.

Nueva cárcel de máxima seguridad podría construirse en un año

Otro de los anuncios del ministro de Justicia estuvo relacionado con los plazos para levantar nuevos establecimientos penitenciarios. Álvarez indicó que el Gobierno evalúa utilizar un sistema de construcción modular para acelerar las obras.

Este mecanismo consiste en emplear planchas prefabricadas que posteriormente serán ensambladas en el terreno donde se levantará el penal.

El funcionario explicó que los procedimientos administrativos y técnicos podrían reducirse a aproximadamente seis meses, mientras que la construcción de la cárcel de máxima seguridad se proyecta en un plazo no mayor de un año.

“La construcción en sí aspiramos a que no demore más de un año”, precisó durante la entrevista con RPP. No obstante, aclaró que se trata de una meta sujeta a que no aparezcan inconvenientes durante el proceso.

Ministro de Justicia plantea cambios en el sistema penitenciario

Álvarez sostuvo que la construcción de nuevos establecimientos debe acompañarse de una estrategia integral que permita identificar, investigar y sancionar a quienes cometen delitos violentos, especialmente extorsión y sicariato.

Hombre con gorra marcada con la palabra Justicia ante micrófonos y dos agentes del INPE que escoltan a un detenido esposado en una prisión
El ministro de Justicia de Perú, Ernesto Álvarez, informa sobre la seguridad en las cárceles mientras agentes del INPE custodian a un interno en un penal. (Infobae Perú)

En esa línea, señaló que el trabajo coordinado entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial será fundamental para que los responsables de estos delitos reciban condenas y sean recluidos en los establecimientos correspondientes.

El titular de Justicia también indicó que el Ejecutivo aspira a impulsar, a mediano plazo, la elaboración de un nuevo Código Penal y un nuevo Código Procesal Penal, con participación de las instituciones del sistema de justicia y la academia.

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