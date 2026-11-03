Perú

Perú autoriza el ingreso de una unidad naval chilena armada: ¿por qué llegará al puerto de Ilo y qué misión cumplirá en aguas peruanas?

La Lancha de Servicio General Arica llegará al puerto de Ilo con dos oficiales y ocho tripulantes. La autorización legislativa permite su ingreso con ametralladoras, fusiles, subametralladoras y pistolas para participar en el ejercicio Neptuno

El Senado aprobó el ingreso de una unidad de la Armada de Chile y la presidenta Keiko Fujimori promulgó la resolución el 2 de noviembre de 2026. Composición: Infobae
El Senado aprobó el ingreso de una unidad de la Armada de Chile y la presidenta Keiko Fujimori promulgó la resolución el 2 de noviembre de 2026. Composición: Infobae
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La presencia de una embarcación militar extranjera en aguas peruanas requiere autorización del Estado, incluso cuando su permanencia responde a actividades de cooperación entre países. Este procedimiento incluye la evaluación de sus características, el personal que transporta, el armamento y las operaciones previstas durante su estadía.

En ese contexto, el Gobierno peruano autorizó el ingreso de una unidad de la Armada de Chile que participará en un ejercicio relacionado con la protección del medioambiente marino. La operación tendrá como escenario el puerto de Ilo, en el departamento de Moquegua, y contará con personal militar del país vecino.

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La autorización incluye el tránsito por aguas territoriales peruanas de la embarcación y el ingreso de su dotación con armas de guerra. La medida fue aprobada mediante una resolución legislativa del Senado y promulgada por la presidenta de la República, Keiko Fujimori, el 2 de noviembre de 2026.

El desplazamiento de la unidad naval forma parte del ejercicio Neptuno, cuyo objetivo es desarrollar actividades de control ante la contaminación ocasionada por derrames de hidrocarburos. La documentación oficial también establece las fechas de ingreso y salida, el número de efectivos y el equipamiento militar que permanecerá en territorio nacional.

¿Por qué Chile enviará una embarcación militar al Perú?

La embarcación participará en el ejercicio Neptuno, orientado al control de la contaminación marina provocada por derrames de hidrocarburos.
La embarcación participará en el ejercicio Neptuno, orientado al control de la contaminación marina provocada por derrames de hidrocarburos.

La Lancha de Servicio General Arica (LSG-1615), perteneciente a la Armada de Chile, llegará al puerto de Ilo para participar en el ejercicio de control de la contaminación por derrame de hidrocarburos Neptuno.

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De acuerdo con el anexo de la resolución legislativa, esta actividad tiene como finalidad intervenir en ejercicios vinculados con la respuesta ante este tipo de emergencias marítimas. Los derrames de hidrocarburos representan un riesgo para las aguas y los espacios costeros, por lo que las operaciones de control requieren la participación de unidades preparadas para este tipo de escenarios.

La embarcación ingresará a aguas territoriales peruanas el 10 de noviembre y permanecerá en el país hasta el 13 del mismo mes. Su recalada en el puerto de Ilo está prevista entre el 11 y el 13 de noviembre de 2026.

El documento identifica al teniente primero Luis Jungjohann Jiménez como comandante de la unidad naval chilena.

¿Qué armas llevará la unidad naval chilena?

Uno de los aspectos detallados en la autorización legislativa es el armamento que transportará la embarcación. La resolución permite el ingreso de la unidad y sus diez efectivos militares con armas de guerra.

El inventario consignado en el anexo oficial comprende:

  • Dos ametralladoras calibre 0.50 mm.
  • Dos fusiles calibre 5.56 mm.
  • Un fusil calibre 7.62 mm adaptado como lanzacuerda.
  • Cinco subametralladoras calibre 9 mm.
  • Una escopeta calibre 12 mm.
  • Cinco pistolas calibre 45 mm.
  • Seis pistolas calibre 9 mm.
  • Un pistolete de señales.

La dotación estará conformada por dos oficiales militares y ocho tripulantes. La autorización contempla el ingreso de todo este personal junto con el equipamiento declarado por la Armada de Chile.

La presencia de armamento responde a las características de la unidad como embarcación militar. La resolución no establece una operación de combate ni una intervención armada en territorio peruano, sino su participación en el ejercicio Neptuno.

¿Cuáles son las características de la lancha Arica?

La unidad naval autorizada es una lancha de servicio general de clase Protector, identificada con el número de casco LSG-1615. Según la ficha técnica incorporada a la resolución legislativa, tiene un desplazamiento de 120 toneladas.

Sus dimensiones son las siguientes:

  • Eslora: 33 metros.
  • Manga: 6,6 metros.
  • Calado: 2,2 metros.
  • Desplazamiento: 120 toneladas.
En cuanto a sus equipos electrónicos, dispone de dos radares de navegación: uno de la marca Sperry Marine y otro Raymarine. También cuenta con sistemas de comunicación y navegación para sus operaciones marítimas.

El equipamiento incluye un transceptor HF, un transceptor VHF aéreo, tres transceptores VHF de base y cuatro equipos VHF portátiles. A estos dispositivos se suman un teléfono satelital, un sistema de identificación automática AIS y un GPS.

La embarcación transportará además un bote de goma tipo Pumar 585. La ficha oficial precisa que no llevará aeronaves embarcadas.

¿Qué establece la autorización aprobada por el Senado?

Cualquier modificación de la fecha de inicio deberá aprobarse mediante resolución suprema, sin ampliar el periodo de permanencia autorizado. Difusión
Cualquier modificación de la fecha de inicio deberá aprobarse mediante resolución suprema, sin ampliar el periodo de permanencia autorizado. Difusión

La autorización quedó formalizada mediante una resolución legislativa aprobada el 29 de octubre de 2026 y promulgada el 2 de noviembre por la presidenta Keiko Fujimori. El documento lleva las firmas de Miguel Ángel Torres Morales, presidente del Senado, y Alejandro Muñante Barrios, primer vicepresidente de esa cámara.

El sustento legal comprende el numeral 8 del artículo 102-A de la Constitución Política del Perú, los artículos 3 y 4 de la Ley 27856 y el artículo 17 del Reglamento de Visita y Permanencia de Buques de Guerra Extranjeros a Puertos Nacionales y Tránsito por Aguas Bajo el Dominio Marítimo del Perú.

La norma también contempla la posibilidad de modificar la fecha de inicio de la actividad cuando existan causas imprevistas. Para ello, el Poder Ejecutivo deberá emitir una resolución suprema refrendada por el ministro de Defensa.

Esta modificación tendrá dos condiciones: no podrá ampliar el tiempo de permanencia autorizado y deberá realizarse antes del ingreso de la embarcación a las aguas territoriales peruanas.

Asimismo, el ministro de Defensa deberá presentar ante el Senado un informe una vez concluidas las actividades previstas en el marco de esta autorización.

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