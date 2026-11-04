Victoria de Ignacio Buse sobre Daniil Medvedev acaba con 23 años sin triunfos del tenis peruano ante el Top 5 del ranking ATP

Ignacio Buse rompe sequía de 23 años para el tenis peruano. Crédito: ATP.

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Ignacio Buse consiguió una victoria histórica para el tenis peruano al imponerse ante Daniil Medvedev, quinto del ranking ATP, en el Masters 1000 de París. El triunfo terminó con una racha de 23 años sin éxitos de un jugador peruano frente a un rival ubicado entre los cinco primeros del escalafón mundial.

El antecedente más cercano se remontaba a Roland Garros 2003. Luis Horna sorprendió entonces al suizo Roger Federer, quinto preclasificado del torneo y uno de los nombres en ascenso del circuito. El peruano se impuso por 7-6 (6), 6-2 y 7-6 (3) en la primera ronda sobre la cancha Philippe-Chatrier.

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La victoria de Horna había quedado como la última de Perú ante un tenista del Top 5. Antes de aquella jornada en París, Jaime Yzaga había firmado varios resultados de ese tipo durante la década de 1990, cuando se consolidó como uno de los referentes del tenis nacional.

Yzaga venció al estadounidense Jim Courier, segundo del mundo, en 1993. Un año después superó al sueco Stefan Edberg, tercero del ranking, y al estadounidense Pete Sampras, número uno, en el Abierto de Estados Unidos. En 1995 también derrotó al alemán Boris Becker, ubicado en el tercer lugar de la clasificación ATP.

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Los triunfos de tenistas peruanos ante integrantes del Top 5 mundial. Crédito: Captura X Ronald Rojas Saenz.

Una victoria de categoría

Buse derrotó a Daniil Medvedev por 6-4 y 6-4, en una hora y 39 minutos, y avanzó a los octavos de final del Masters 1000 de París. El peruano, que llegó al torneo en el puesto 33 del ranking ATP, obtuvo así su primer triunfo ante un rival del Top 5 y ante un ex número uno del mundo.

El resultado adquirió mayor dimensión por el momento que atravesaba Medvedev. El ruso venía de conquistar el torneo de Almaty y alcanzó las semifinales del ATP 500 de Viena, donde Carlos Alcaraz cortó una racha de siete victorias consecutivas. En París, era el cuarto preclasificado del cuadro.

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El partido tuvo un desarrollo parejo en el primer parcial. Buse sostuvo su servicio, encontró oportunidades sobre el saque de su rival y logró el quiebre que le permitió cerrar el set por 6-4. La actuación del peruano se apoyó en la solidez desde el fondo de la cancha y en su capacidad para responder a los intercambios largos.

Medvedev reaccionó en la segunda manga y tomó una ventaja de 4-2 tras quebrar el servicio de Buse. El peruano, de 22 años, recuperó de inmediato el control del encuentro. Igualó el marcador, evitó que el ruso extendiera la definición a un tercer set y volvió a quebrar en el tramo final.

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El peruano apeó al ruso, número cinco del mundo, por doble 6-4. Crédito: ESPN.

Con el 6-4 definitivo, Buse alcanzó por primera vez los octavos de final de un torneo Masters 1000. La ATP destacó que el peruano sumó su primera victoria ante un integrante del Top 10 y que calificó el resultado como el más importante de su trayectoria profesional.

El triunfo le entregó 75 puntos para el ranking y lo proyectó al puesto 32 de la clasificación en vivo. Además, confirmó su presencia entre los 16 mejores del último Masters 1000 de la temporada, una instancia inédita para un representante peruano en el certamen francés.

Próximo partido de Ignacio Buse

El siguiente rival de Buse será el portugués Nuno Borges, número 49 del ranking ATP, quien eliminó al ruso Karen Khachanov por 6-3 y 6-4. El duelo se jugará este jueves 5 de noviembre, no antes de las 5:00 horas de Perú, en el Paris La Défense Arena.

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Peruano y portugués registran un antecedente en la Copa Davis disputada en Lima durante 2025. Buse se impuso en aquel cruce, aunque el encuentro de París se desarrollará sobre cancha dura cubierta y dentro de un Masters 1000, condiciones distintas a las de aquella serie.

Ignacio Buse vs Nuno Borges: día, hora y canal TV del duelo por octavos de final del Masters 1000 de París 2026.

El partido podrá verse en América Latina a través de Disney Plus Premium, plataforma que posee los derechos de transmisión del circuito ATP para la región. Buse buscará un nuevo triunfo para acceder a los cuartos de final del torneo y prolongar una semana que ya quedó inscrita entre las más relevantes del tenis peruano.

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