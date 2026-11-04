Perú

¿Te exigen documentos legalizados para un trámite? Indecopi recuerda que puedes presentar copias simples

La normativa establece que las entidades estatales deben aceptar reproducciones acompañadas de una declaración jurada de autenticidad. Entre 2021 y septiembre de 2026, se eliminaron o inaplicaron 1.527 exigencias relacionadas con este requisito

El artículo 41 de la Ley 27444 establece esta disposición. Por tanto, exigir legalizaciones notariales cuando basta una copia simple puede constituir una barrera burocrática ilegal.
El artículo 41 de la Ley 27444 establece esta disposición. Por tanto, exigir legalizaciones notariales cuando basta una copia simple puede constituir una barrera burocrática ilegal. Foto: Congreso
Guardar

Realizar un trámite ante una entidad pública no debería implicar gastos adicionales por la legalización notarial de documentos que, por ley, pueden presentarse en copia simple. El Indecopi recordó que las instituciones del Estado están obligadas a aceptar este tipo de reproducciones, siempre que el ciudadano adjunte una declaración jurada que garantice su autenticidad. La disposición busca evitar requisitos innecesarios que dificulten el acceso a los servicios públicos.

Esta obligación está contemplada en el artículo 41 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. En consecuencia, cuando una entidad exige copias legalizadas notarialmente en situaciones donde la norma permite presentar documentos simples, puede incurrir en una barrera burocrática ilegal, susceptible de ser eliminada o inaplicada por la autoridad competente.

PUBLICIDAD

¿Qué documentos no deberían exigir con legalización notarial?

Entre los requisitos que han generado cuestionamientos se encuentran la vigencia de poder, documento utilizado para acreditar que una persona puede representar legalmente a una empresa, y la carta poder con firma legalizada, cuando un ciudadano autoriza a otra persona para actuar en su nombre. Ambos documentos han sido objeto de exigencias adicionales en diferentes procedimientos administrativos.

Estas condiciones se han identificado principalmente en trámites relacionados con la obtención de licencias de edificación, habilitaciones urbanas y licencias de funcionamiento. En estos casos, las entidades públicas no pueden imponer la legalización notarial como una condición obligatoria si el ciudadano cumple con presentar una copia simple acompañada de la declaración jurada correspondiente.

PUBLICIDAD

Entre los documentos más observados figuran la vigencia de poder y la carta poder con firma legalizada, exigidos para acreditar la representación de empresas o personas naturales.
Entre los documentos más observados figuran la vigencia de poder y la carta poder con firma legalizada, exigidos para acreditar la representación de empresas o personas naturales. Foto: 65 y más

Más de 1.500 barreras burocráticas fueron eliminadas o inaplicadas

Las cifras del Indecopi muestran que este tipo de exigencias no constituye un problema aislado. Entre 2021 y septiembre de 2026, la institución consiguió eliminar o inaplicar 1.527 barreras burocráticas vinculadas con la legalización de documentos en diferentes entidades de la administración pública.

Las municipalidades provinciales concentraron la mayor cantidad de estos requisitos, con 854 casos, equivalentes al 55,9% del total. En segundo lugar se ubicaron las municipalidades distritales, con 364 barreras (23,8%), mientras que los gobiernos regionales registraron 113 (7,4%). Asimismo, 1.447 exigencias, que representan el 94,8% del total, terminaron siendo retiradas voluntariamente por las propias instituciones.

El panorama también refleja las dificultades que persisten en materia de simplificación administrativa. Durante el primer semestre de 2026, el Indecopi consiguió la eliminación o inaplicación de 4.619 barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad, lo que habría generado un ahorro superior a S/ 29 millones para ciudadanos y empresas.

De ese universo, 4.011 requisitos fueron retirados voluntariamente por las entidades públicas. Las municipalidades provinciales representaron 3.655 de esas eliminaciones, es decir, el 91,1%. Entre las comunas con mayores resultados figuraron Mariscal Luzuriaga, en Áncash, con 264 barreras retiradas, y Sechura, en Piura, con 261.

Entre 2021 y septiembre de 2026, el Indecopi eliminó o inaplicó 1.527 barreras burocráticas relacionadas con la legalización de documentos.
Entre 2021 y septiembre de 2026, el Indecopi eliminó o inaplicó 1.527 barreras burocráticas relacionadas con la legalización de documentos. Foto: Andina

Sin embargo, también se identificaron instituciones que mantuvieron exigencias contrarias a las normas. En el balance del primer semestre, la Municipalidad Provincial del Callao encabezó el ranking de entidades con barreras declaradas ilegales o carentes de razonabilidad, con 233 casos, equivalentes al 38,3% de las 608 barreras identificadas mediante procedimientos iniciados de oficio o a solicitud de parte. Le siguieron el Gobierno Regional de Madre de Dios, con 73, y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), con 30.

¿Qué otros requisitos están prohibidos?

La normativa sobre simplificación administrativa también establece restricciones para evitar que los ciudadanos tengan que presentar información que ya se encuentra disponible en el Estado. Por ello, las instituciones públicas no deben solicitar documentos que tienen en su poder o que pueden conseguir directamente de otras entidades gubernamentales.

Asimismo, está prohibido exigir sellos de la propia institución como requisito para continuar un procedimiento. En cuanto a la acreditación de pagos efectuados ante la misma entidad, basta con que el administrado comunique la fecha y el número de la constancia correspondiente, sin necesidad de entregar nuevamente el comprobante.

Estas disposiciones forman parte de las medidas destinadas a reducir los costos y tiempos que enfrentan las personas y empresas al realizar gestiones administrativas. Los rankings semestrales del Indecopi permiten identificar a las instituciones que mantienen exigencias ilegales y promover que las autoridades retiren voluntariamente los requisitos que no se ajustan a la normativa vigente.

Temas Relacionados

Indecopitrámitesperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La versión de Hernán Barcos sobre el tenso cruce con Pablo Guede: “De la nada viene corriendo y me dice pégame”

El ‘Pirata’ ha salido a brindar su relato de lo sucedido con la intención de zanjar el tema. “Yo no te voy a pegar”, explicó el nacido en Bell Ville hace 42 años que le dijo a su connacional

La versión de Hernán Barcos sobre el tenso cruce con Pablo Guede: “De la nada viene corriendo y me dice pégame”

¿Lluvia en Chiclayo?: el pronóstico del clima del miércoles 4 de noviembre

La ciudad experimenta un clima desértico con escasas precipitaciones, aunque la cercanía al mar le da cierta humedad

¿Lluvia en Chiclayo?: el pronóstico del clima del miércoles 4 de noviembre

Gas natural en Perú: conexiones llegan a 2,6 millones, pero nuevos usuarios conectados cayeron en 2025

El XI Informe del Sector Gas Natural – InfoGas Perú 2026 muestra que la cobertura alcanza al 25 % de la población. El informe advierte sobre el impacto de las revisiones tarifarias, mientras el país registra 13 años de autonomía de reservas probadas y existen proyectos pendientes por cerca de US$4.000 millones para ampliar el servicio

Gas natural en Perú: conexiones llegan a 2,6 millones, pero nuevos usuarios conectados cayeron en 2025

Karina Rivera revela que no habla con Ricardo Bonilla desde hace un año: ¿por qué se dio el distanciamiento con el popular Timoteo?

La animadora infantil contó en el programa 'Sin más que decir' los motivos que la llevaron a terminar su sociedad artística con Timoteo tras la última temporada de circo, en la que ambos compartieron escenario

Karina Rivera revela que no habla con Ricardo Bonilla desde hace un año: ¿por qué se dio el distanciamiento con el popular Timoteo?

Hijo del alcalde electo de Huaura cae en operativo contra presunta organización criminal: incautan armas y explosivos

El operativo policial permitió decomisar armamento, explosivos y otros objetos, además de detener a cuatro personas investigadas por su presunta participación en la banda ‘Los Injertos del Cono Sur’

Hijo del alcalde electo de Huaura cae en operativo contra presunta organización criminal: incautan armas y explosivos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Renzo Reggiardo sobre 100 días de Keiko Fujimori: “No puedo ser crítico porque está dando señales y los mayores esfuerzos”

Renzo Reggiardo sobre 100 días de Keiko Fujimori: “No puedo ser crítico porque está dando señales y los mayores esfuerzos”

Perú autoriza el ingreso de una unidad naval chilena armada: ¿por qué llegará al puerto de Ilo y qué misión cumplirá en aguas peruanas?

JEE Ica evita reelección encubierta del alcalde de San Juan Bautista y proclama como nueva autoridad a la segunda regidora

La JNJ buscará imponer una tercera destitución a Delia Espinoza

Alberto Beingolea no acepta cargos y se declara inocente ante el PJ: Fiscalía pide 8 años de prisión

ENTRETENIMIENTO

Karina Rivera revela que no habla con Ricardo Bonilla desde hace un año: ¿por qué se dio el distanciamiento con el popular Timoteo?

Karina Rivera revela que no habla con Ricardo Bonilla desde hace un año: ¿por qué se dio el distanciamiento con el popular Timoteo?

Donnie Yaipén se prepara para cantarle cumbia al papa León XIV: “Vamos a hacer un repertorio que represente nuestras culturas”

María Pía y Karina Rivera se reencuentran después de 26 años: se emocionaron hasta las lágrimas y bailaron Cazamiento en el zoológico

Hija de Laura Bozzo habría pedido 5 mil dólares para brindar información sobre la salud de la conductora, asegura prensa mexicana

Donnie Yaipén, Susana Baca, Tania Libertad y Lita Pezo, los artistas que le cantarán al papa León XIV en su regreso al Perú

DEPORTES

La versión de Hernán Barcos sobre el tenso cruce con Pablo Guede: “De la nada viene corriendo y me dice pégame”

La versión de Hernán Barcos sobre el tenso cruce con Pablo Guede: “De la nada viene corriendo y me dice pégame”

Horacio Melgarejo ve peligrar su permanencia en Cienciano por culpa de la caricaturesca imagen que proyecta en Liga 1 2026

Victoria de Ignacio Buse sobre Daniil Medvedev acaba con 23 años sin triunfos del tenis peruano ante el Top 5 del ranking ATP

Lo que dice el informe del delegado de Alianza Lima vs Cienciano sobre el escándalo de Horacio Melgarejo en Matute 2026

Partidos de hoy, miércoles 4 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo