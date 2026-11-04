Donnie Yaipén, Susana Baca, Tania Libertad y Lita Pezo, los artistas que le cantarán al papa León XIV en su regreso al Perú

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El Perú recibirá al papa León XIV con una agenda que combinará celebraciones litúrgicas, encuentros con jóvenes, actos de oración y expresiones culturales. Entre el 10 y el 15 de noviembre, la visita del pontífice incluirá actividades en Lima, Chiclayo, Zaña y Pucallpa, ciudades que tendrán la participación de artistas peruanos de distintas generaciones.

Susana Baca, Donnie Yaipén, Tania Libertad y Lita Pezo formarán parte de los actos organizados para acompañar al papa, quien conoce el país por su trayectoria pastoral previa. Las presentaciones incluirán repertorio religioso, homenajes musicales y actuaciones previas a las ceremonias oficiales.

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Susana Baca interpretará un poema ante el papa en la Plaza de Armas de Lima

La cantante Susana Baca, de 82 años, tendrá una participación en la recepción prevista para el 11 de noviembre en la Plaza de Armas de Lima. La artista interpretará una pieza acompañada en el piano por el músico Francisco Haya de la Torre.

“Voy a cantar un poema con mi compañero músico Francisco Haya de la Torre en el piano”, adelantó la intérprete. Baca también habló sobre la reacción que suelen generar sus canciones: “No quiero que el papa llore, porque siempre que canto la gente llora”.

Susana Baca participará en la bienvenida oficial al papa León XIV en la Plaza de Armas de Lima.

La artista compartió un mensaje en sus redes sociales luego de conocer la invitación. “Soy una mujer afortunada. Mi camino de hoy tiene luces, mucha luz y paz y alegría. Me han pedido que le cante al papa cuando visite nuestro Perú, un país que él conoce en sus esencias más que muchos”, escribió.

La actuación de Baca formará parte del acto de bienvenida al pontífice en el centro histórico de la capital peruana.

Donnie Yaipén tendrá actividades en Lima, Chiclayo y Pimentel

El cantante Donnie Yaipén participará en varias actividades vinculadas con la visita papal. Su agenda comenzará el 10 de noviembre a las 19:00 en la Biblioteca Nacional, donde intervendrá en una conferencia por el documental León de Perú.

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Esa misma noche, a las 21:00, estará en la Catedral de Lima durante un programa especial organizado en la víspera de la llegada del papa León XIV al país.

Yaipén viajará luego a la región Lambayeque. El 11 de noviembre, a las 16:00, participará en la antesala cultural y religiosa en homenaje al pontífice en la plaza principal de Chiclayo. Un día después, el 12 de noviembre a las 13:00, estará en el Estadio Nacional del Perú en el torneo juvenil nacional y el encuentro con el papa.

Donnie Yaipén y su agenda por la llegada del papa León XIV a Perú

Su programación también contempla la misa principal del 13 de noviembre, a las 8:00, en las pampas de Pimentel, en Chiclayo. El artista cerrará sus participaciones el 15 de noviembre, a las 23:00, con la vigilia previa a la misa de despedida en la Base Aérea Las Palmas, en Lima.

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Dentro de las actividades musicales se prevé la presentación de “La Cumbia del Papa”, a cargo de Donnie Yaipén y su orquesta.

Tania Libertad cantará el Ave María en Zaña

La intérprete Tania Libertad, de 74 años y nacida en Zaña, cantará durante la actividad religiosa que el papa León XIV encabezará en esa localidad de Lambayeque, cercana a Chiclayo.

La artista interpretará el Ave María, de Franz Schubert, en las celebraciones por la clausura del año jubilar dedicado a Santo Toribio de Mogrovejo. El programa oficial prevé que el pontífice participe el sábado 14 de noviembre, a las 17:30, en un encuentro de oración en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo.

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Tania Libertad interpretará el “Ave María” de Franz Schubert durante el encuentro de oración que encabezará el papa León XIV en Zaña.

Libertad explicó a Perú21 que propuso su participación por su vínculo con Zaña y por el significado que le atribuye a la visita papal. “Yo voy a cantar en Zaña, pero no tendré la oportunidad siquiera de saludar al papa. Eso es algo que yo no estoy buscando. Si se da, ojalá”, manifestó.

La cantante también expresó su intención de agradecer al papa por haber adoptado la nacionalidad peruana, además de la estadounidense.

Lita Pezo participará en la misa del papa en Pucallpa

La cantante iquiteña Lita Pezo, de 27 años, será parte de la Santa Misa que León XIV oficiará el domingo 15 de noviembre en Pucallpa, región Ucayali. La artista interpretará el Salmo y otras canciones religiosas durante la ceremonia.

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Pezo contó que recibió la invitación después de una presentación en Ucayali, a la que asistió una autoridad del Vicariato Apostólico de Pucallpa. La intérprete, conocida también por sus imitaciones de la cantante española Isabel Pantoja, recordó que la música religiosa formó parte de sus primeros años como artista.

La artista detalla la invitación recibida por parte del obispado y sus interpretaciones dentro de recintos religiosos, además de recordar sus inicios musicales en Iquitos

“La fe ha sido parte de mi vida, de mi camino. He iniciado cantando en la iglesia, y ahora, tener esta gran oportunidad va a ser una gran bendición para mí y para mi familia”, expresó en declaraciones a Latina.

La misa está programada para las 16:45 en la Villa Deportiva Regional Ucayali, luego del encuentro del papa con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos.

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