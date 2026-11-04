Perú

Más de 23 mil serumistas trabajan hasta un año sin sueldo ni EsSalud: presentan demanda para cambiar las condiciones

Los profesionales que ocupan plazas equivalentes deben atender a pacientes en zonas vulnerables a las lluvias y brotes epidemiológicos asociados a El Niño, pero no tienen remuneración ni seguro médico.

Personal sanitario con batas celestes, mascarillas y guantes camina por una calle de tierra con termos de vacunas y cajas médicas
Integrantes del programa Serums del Ministerio de Salud se desplazan por una calle sin pavimentar con termos e insumos médicos en una localidad rural de Perú. (Andina)
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Miles de profesionales de la salud que realizan el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUMS) deben trabajar en establecimientos alejados, con infraestructura deficiente y limitaciones para atender a la población. A diferencia de sus colegas que acceden a plazas remuneradas, quienes ocupan vacantes equivalentes no reciben un sueldo durante los meses que prestan servicios al Estado.

Según señaló el médico Milton Ramírez, esta situación también los deja desprotegidos frente a enfermedades que pueden contraer durante sus labores. Aunque atienden a pacientes en zonas expuestas a brotes epidemiológicos y emergencias sanitarias como las del fenómeno el Niño, no cuentan con las mismas garantías de aseguramiento que otros profesionales del programa.

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Más de dos tercios de las plazas SERUMS no reciben remuneración

En el proceso SERUMS 2026 se convocaron 34.358 plazas en todo el país. De ese total, 23.644 (68,8%) corresponden a la modalidad equivalente, en la que los profesionales prestan servicios hasta por 12 meses sin recibir un pago mensual.

Una mujer con uniforme médico azul aplica una inyección a una niña sostenida por otra mujer en un camino de tierra al aire libre
Una trabajadora de salud del programa Serums aplica una vacuna a una niña sostenida por su madre en una zona rural. (Andina)

La diferencia resulta significativa frente a quienes obtienen una plaza remunerada: estos últimos perciben S/ 6.624 al mes, pese a que ambos grupos aprueban el mismo examen nacional.

Además, las plazas equivalentes no contemplan aseguramiento en EsSalud. Según la demanda, el reglamento únicamente garantiza a estos profesionales un Seguro Contra Accidentes Personales, que no cubre enfermedades.

Atienden emergencias sanitarias en establecimientos con deficiencias

La falta de protección adquiere mayor gravedad ante las condiciones de los centros de salud donde son destinados. El Colegio Médico del Perú ha advertido que el 98% de los establecimientos del primer nivel en los que trabajan serumistas presenta una capacidad instalada inadecuada y que un tercio carece de servicios básicos.

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A estas deficiencias se suman los riesgos asociados a las emergencias sanitarias. El Comunicado Oficial ENFEN N.° 19-2026, emitido el 30 de octubre, mantiene la alerta de El Niño Costero con magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027. Se pronostican lluvias superiores a lo normal en la costa norte, la sierra occidental y la costa central, así como caudales elevados en los ríos Tumbes, Chira, Piura, La Leche y Jequetepeque.

En Piura, el dengue ya acumula 13.019 casos y nueve fallecidos, cinco de ellos niños. A nivel nacional, se registran más de 83 mil casos de dengue y 13.962 de leptospirosis, con 50 fallecidos.

Tres personas con uniformes médicos y estetoscopios caminan por una calle de tierra frente a casas construidas en una colina
Tres profesionales del programa Serums del Ministerio de Salud caminan por un camino de tierra mientras revisan documentos en una zona periférica. (Andina)

En este contexto, los serumistas pueden convertirse en los primeros profesionales en atender a las comunidades afectadas, incluso cuando trabajan en establecimientos de difícil acceso y sin condiciones adecuadas de seguridad. Según lo expuesto por los demandantes, cada año fallecen entre uno y cuatro médicos durante el cumplimiento del SERUMS.

Presentan demanda para que todos los serumistas reciban un sueldo

Ante esta problemática, el médico Milton Ramírez, candidato al decanato nacional del Colegio Médico del Perú (CMP) por la lista Unidad Médica en Acción, y el ciudadano William Enrique Guzmán Ortiz presentaron una demanda de acción popular ante la Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima.

La iniciativa busca que todos los profesionales que realizan el SERUMS reciban una remuneración por sus servicios, sin distinciones entre plazas equivalentes y remuneradas. También plantea que cuenten con condiciones de protección acordes con los riesgos que enfrentan durante el ejercicio de sus funciones.

Ramírez cuestionó que el Estado exija cumplir este servicio como requisito para ingresar al sector público, acceder al residentado médico y postular a becas estatales, pero mantenga a miles de jóvenes trabajando sin recibir un pago.

“No es voluntario trabajar gratis cuando el SERUMS es requisito para entrar al sector público, al residentado y a las becas del Estado. La Constitución es clara: nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución”, sostuvo.

El candidato también criticó que los profesionales de las plazas equivalentes no tengan cobertura médica si contraen enfermedades durante la atención de pacientes.

“En las plazas equivalentes que no tienen pago se asumen los mismos riesgos, pero no se reconocen los mismos derechos. Esta desigualdad debe terminar. Es decir, el Estado lo usa y luego lo deja solo”, manifestó.

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