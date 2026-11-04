Perú

Ica: JEE evita reelección encubierta de alcalde y proclama como nueva autoridad a la segunda regidora

En el distrito de San Juan Bautista, el Jurado Electoral Especial determinó que permitir la continuidad de Jorge Luis Quispe Saavedra como burgomaestre vulneraría la Constitución y otorgó la alcaldía a Rita Del Carmen Guerrero Cajo para el periodo 2027-2030

Transmisión que muestra a una funcionaria junto a la bandera de Perú y un documento digital con resultados electorales en una pantalla
El Jurado Electoral Especial de Ica proclama a Rita del Carmen Guerrero Cajo como alcaldesa distrital de San Juan Bautista durante una audiencia pública transmitida en directo.
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El Jurado Electoral Especial de Ica resolvió que es inejecutable proclamar como alcalde a una autoridad en funciones que postuló como primer regidor tras la renuncia del candidato titular al sillón municipal. Por mayoría, dos de tres miembros determinaron que otorgarle el cargo violaría la prohibición constitucional de reelección inmediata. Así, el tribunal electoral proclamó como nueva alcaldesa del distrito de San Juan Bautista a Rita Del Carmen Guerrero Cajo, quien fue electa regidora con el número 2 por Renovación Popular.

“Determinar que es inejecutable proclamar como alcalde al ciudadano JORGE LUIS QUISPE SAAVEDRA, quien fue elegido alcalde para el periodo municipal 2023-2026 y postuló como primer regidor para el periodo 2027-2030, en tanto su proclamación y posterior ejercicio del cargo supondrían la continuidad inmediata en la alcaldía, en contravención de la prohibición constitucional señalada en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú“, se lee en la resolución.

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Y es que el actual alcalde, Jorge Luis Quispe Saavedra se inscribió en estas Elecciones Regionales y Municipales 2026 como candidato a primer regidor del distrito. La postulación a la alcaldía la encabezaba su hija, Juana del Socorro Quispe Quijaite, quien renunció durante el proceso electoral. La dimisión dejó a la lista de Renovación Popular sin postulante formal a la alcaldía.

Documento oficial con el escudo de Perú, el logotipo del Jurado Nacional de Elecciones y artículos de una resolución con párrafos resaltados
Una resolución del Jurado Electoral Especial de Ica declara inejecutable la proclamación de Jorge Quispe y nombra alcaldesa de San Juan Bautista a Rita Guerrero para el periodo 2027-2030.

La mayoría del tribunal electoral, conformada por el presidente Víctor Malpartida Castillo y Verónica Díaz Ochoa, enfatizó que las reglas de sucesión no pueden utilizarse para burlar el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, que prohíbe de forma la permanencia consecutiva de los alcaldes.

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Según los magistrados, una lectura literal y aislada de la ley electoral facilitaría que cualquier autoridad saliente eluda la restricción constitucional inscribiéndose como regidor mientras un tercero encabeza temporalmente la lista y luego renuncia. Se advierte que “la prohibición constitucional de reelección de alcaldes constituye un mandato destinado a preservar el valor de la alternancia en el gobierno”.

Cabe precisar que no se anularon los votos para Renovación Popular, sino que solo la alcaldía recaerá en la regidora electa con el número 2: Rita Del Carmen Guerrero Cajo. En tanto, el alcalde saliente Jorge Luis Quispe Saavedra se mantendrá como primer regidor, puesto al que postuló originalmente.

“PROCLAMAR como alcalde de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista a doña RITA DEL CARMEN GUERRERO CAJO, para el periodo degobierno municipal 2027-2030, candidata que ocupó el segundo lugar en la lista de regidores presentada por la organización política Renovación Popular Perú, al haber obtenido dicha organización política la mayor votación en la circunscripción electoral correspondiente”, se lee.

Rita Del Carmen Guerrero Cajo posa en un retrato oficial con traje formal y medalla institucional junto a la bandera de Perú.
Rita Del Carmen Guerrero Cajo posa en un retrato oficial con traje formal y medalla institucional junto a la bandera de Perú.

La segunda integrante del JEE Ica, la fiscal Hilda Montes Navidad, emitió un voto singular. Para la magistrada, el impedimento constitucional opera de manera exclusiva cuando una autoridad postula formalmente a la reelección en el mismo cargo, situación que no concurría en el caso de Quispe Saavedra.

Montes Navidad citó el artículo 23 de la Ley de Elecciones Municipales que establece que corresponde proclamar como burgomaestre a quien encabeza la lista ganadora, por lo que correspondía entregar la credencial respectiva al primer regidor ante la vacancia de la candidatura principal.

“MI VOTO es que se PROCLAME a quien ha ocupado el cargo de primer regidor don Jorge Luis Quispe Saavadrea, como ALCALDE ELECTO de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, Provincia y departamento de Ica, de conformidad con el Cómputo de Resultados remitido por la ODPE Ica”, consideró.

Decisión será revisada

Según informó el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el máximo tribunal electoral revisará de oficio las actas de proclamación de alcaldías municipales y provinciales, y de gobernadores regionales. Indicaron que se busca mantener una línea jurisprudencial única.

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