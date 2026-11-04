Perú

Denuncian a directora de colegio en SMP por discriminar a estudiante extranjero: “¿Tú te quieres convertir en uno de ellos?"

La madre de un alumno venezolano presentó una queja ante la Unidad de Gestión Educativa Local luego de que la directora presuntamente lo vinculara con delitos por su nacionalidad

Denuncian a directora de colegio en SMP por discriminar a estudiante.
Denuncian a directora de colegio en SMP por discriminar a estudiante.
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Una madre de familia denunció a la directora de un colegio público de San Martín de Porres (SMP) por presunta discriminación contra su hijo, un estudiante de nacionalidad venezolana. La mujer afirmó que la autoridad escolar realizó comentarios que relacionaban a los ciudadanos de ese país con asesinatos y extorsiones.

Según el relato de la madre, el hecho ocurrió el pasado viernes 30 de octubre, cuando su hijo y otro alumno fueron llevados a la dirección tras un incidente de juegos bruscos. Durante la conversación, la directora habría preguntado al menor si era extranjero.

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¿Tú sabías que los de tu país son los que han venido a nuestro país a matar, a extorsionar? ¿Tú te quieres convertir en uno de ellos?”, habría dicho la directora, de acuerdo con la denuncia.

La madre indicó que su hijo respondió que esa expresión constituía un acto de discriminación. Después, según contó, la autoridad buscó aclarar sus palabras durante el recreo.

No vayas a pensar que te estoy metiendo en el mismo saco de todos”, habría manifestado la directora al estudiante, siempre según la versión de la denunciante.

Madre presentó denuncia ante la UGEL y padres exigen cambios

La mujer informó que presentó una denuncia mediante el portal correspondiente y que posteriormente acudió a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL). Afirmó que recibió orientación para adjuntar videos y otros elementos que sustenten su caso.

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Me dijeron que estos tipos de casos sí proceden y sí le hacen una investigación con los analistas de la UGEL”, señaló.

Los padres de familia del colegio realizaron un plantón y reunieron firmas para solicitar la destitución de la directora. Una representante del comité general afirmó que el reclamo cuenta con el respaldo de padres de nueve de los 12 salones de primaria, en los turnos mañana y tarde.

Denuncian a directora de colegio en SMP por discriminar a estudiante.
Denuncian a directora de colegio en SMP por discriminar a estudiante.

También expusieron cuestionamientos sobre el manejo de recursos y supuestos malos tratos a estudiantes. Estas acusaciones deberán ser verificadas por las autoridades educativas competentes y no existe, hasta el momento, una resolución que determine responsabilidades.

Hemos juntado más del 60% o 70% del colegio”, sostuvo una integrante del comité de padres.

La madre del menor afirmó que su hijo continúa asistiendo a clases, pero mostró preocupación por los efectos del episodio. “Él ha estado preocupado en que, ‘mamá, ¿qué va a pasar en el colegio?, ¿la profesora la van a despedir?’”, relató.

Los padres también advirtieron que el colegio no cuenta con un psicólogo para acompañar al estudiante. La UGEL deberá evaluar la denuncia, revisar las pruebas presentadas y determinar las medidas que correspondan en el marco de sus competencias.

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