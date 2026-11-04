Lo que dice el informe del delegado de Alianza Lima vs Cienciano sobre el escándalo de Horacio Melgarejo en Matute 2026

El DT fue expulsado y realizó gestos polémicos a la tribuna. Además, fue increpado por dirigentes del cuadro 'blanquiazul' - Crédito: L1MAX.

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El delegado del encuentro entre Alianza Lima y Cienciano, Andrés Zúñiga, elaboró un informe preliminar que detalla los incidentes ocurridos tras la expulsión del entrenador argentino Horacio Melgarejo durante el partido correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, disputado en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.

El documento, dado a conocer por el programa vía streaming Lo Bueno, lo Malo y lo Feo, recoge en total seis situaciones: cuatro vinculadas directamente a la conducta del técnico cusqueño y dos protagonizadas por representantes de la institución blanquiazul. Los tres involucrados podrían enfrentar consecuencias ante los organismos disciplinarios del fútbol peruano.

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Lo que registró el informe sobre Melgarejo

El documento elaborado por el delegado Andrés Zúñiga detalla los episodios protagonizados por Horacio Melgarejo tras su expulsión en Matute, desde sus reclamos al árbitro hasta los gestos dirigidos a la hinchada blanquiazul. (L1 MAX)

El reporte de Zúñiga describe con precisión la secuencia de comportamientos que protagonizó Horacio Melgarejo desde el momento en que el árbitro Sebastián Lozano le mostró la tarjeta roja hasta que abandonó el perímetro del campo. Todo ocurrió en los minutos de descuento, cuando el conjunto imperial buscaba con urgencia el empate ante un marcador adverso.

En ese contexto, el estratega argentino discutió con el juez principal para exigir una amonestación contra Kevin Quevedo, a quien señalaba como responsable de demorar la reanudación del juego. La reacción de Melgarejo ante los silbidos de las tribunas fue lo que terminó de desencadenar la situación: respondió con un gesto provocador hacia la hinchada local, lo que llevó a Lozano a sacarle la cartulina roja sin mayores dilaciones.

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Pero la expulsión no fue el final del episodio, sino apenas el comienzo de lo que el delegado tomó nota con mayor atención. Según el informe preliminar, el técnico de Cienciano dirigió provocaciones hacia los aficionados de la tribuna de Occidente desde la zona técnica antes de retirarse. Luego, durante su trayecto hacia los vestuarios, realizó con ambas manos la figura de la letra ‘U’, en referencia directa a Universitario de Deportes, el clásico rival de Alianza Lima.

El gesto desató una nueva oleada de abucheos en el estadio Alejandro Villanueva. Melgarejo completó su salida con señas adicionales hacia las gradas y una sonrisa que profundizó el malestar entre los asistentes blanquiazules. El informe consigna estas dos acciones —las provocaciones desde la zona técnica y los gestos durante el recorrido hacia los camerinos— como situaciones diferenciadas dentro del documento.

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Las acciones de Franco Navarro y su hijo que también quedaron registradas

La intervención del personal de seguridad impidió que los representantes de Alianza Lima llegaran hasta Horacio Melgarejo. Sin embargo, su ingreso a una zona restringida durante el partido quedó consignado en el documento (L1 MAX)

El reporte del delegado no se limita a la conducta del entrenador visitante. Dos representantes de Alianza Lima quedaron igualmente comprendidos en el documento: Franco Navarro, director deportivo del club, y Franco Navarro Mandayo, su hijo, quien ocupa el cargo de gerente deportivo. Ambos abandonaron la tribuna de Occidente para trasladarse hacia el terreno de juego con la intención de confrontar a Melgarejo mientras el partido todavía estaba en desarrollo. El personal de seguridad intervino y les impidió llegar hasta el estratega argentino, por lo que el cruce no prosperó dentro del campo.

Sin embargo, lo que el informe subraya no es el intercambio verbal en sí, sino el hecho de que los dos dirigentes ingresaron a una zona restringida durante el transcurso del juego. Ese sector del estadio, durante el desarrollo de un partido oficial, está habilitado exclusivamente para futbolistas, utileros y miembros de los cuerpos técnicos.

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La presencia de cualquier otra persona en esa área constituye una infracción reglamentaria, independientemente de las circunstancias que la motivaron. Es por esa razón, y no por el hecho de haber increpado a Melgarejo, que ambos dirigentes podrían quedar expuestos a sanciones disciplinarias.

El cruce en los vestuarios y las posibles consecuencias para los tres involucrados

Las conductas atribuidas a Melgarejo y a los dos dirigentes de Alianza Lima podrían llegar a las instancias disciplinarias. El documento reúne observaciones sobre el técnico y el ingreso de los representantes blanquiazules a una zona restringida (A presión)

El informe de Zúñiga también habría registrado un capítulo posterior al final del partido. Según la información recogida por el programa Lo Bueno, lo Malo y lo Feo, Franco Navarro y su hijo se desplazaron hacia el sector de los camerinos en busca de Melgarejo una vez concluido el encuentro. La discusión entre ambas partes habría tenido continuidad en esa zona, alejada ya del campo de juego pero igualmente comprendida dentro del perímetro del estadio.

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Con este antecedente, el panorama disciplinario se presenta complejo para los tres protagonistas del incidente. Horacio Melgarejo acumula cuatro situaciones documentadas: las provocaciones a la hinchada desde la zona técnica, los gestos con la mano durante su salida del campo, el cruce con los árbitros antes de retirarse y su comportamiento general tras la expulsión.

Por su parte, Franco Navarro y Franco Navarro Mandayo enfrentan la observación por haber ingresado a un área vedada durante el partido, además del posterior traslado hacia los vestuarios para continuar la discusión con el técnico visitante.

El triunfo de Alianza Lima por 1-0, con gol de Eryc Castillo a los 72 minutos tras un rebote dejado por el arquero de Cienciano después de un remate de Kevin Quevedo, le permitió al equipo dirigido por Pablo Guede afianzarse en el primer lugar de la tabla acumulada del Torneo Clausura 2026.

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Sin embargo, el resultado deportivo quedó opacado por una serie de episodios que ahora tendrán su propio trámite ante las instancias correspondientes. El informe preliminar de Zúñiga es el primer paso de un proceso que podría derivar en suspensiones o multas para quienes el documento identifica como responsables de las conductas registradas esa noche en La Victoria.

El director deportivo de los 'blanquiazules' tuvo una explosiva reacción contra el DT de Cienciano. (Difusión)