Perú

Senamhi explicó el motivo de la inesperada llovizna en Lima Metropolitana: “Los vientos son un aviso”

La entidad meteorológica informó que las precipitaciones afectaron por segundo día consecutivo a varios distritos y podrían repetirse si regresan las condiciones de viento

Los taxis tuk-tuk permanecen estacionados en una calle inundada en una zona afectada por fuertes lluvias, en Lima, Perú, el 17 de agosto de 2026. REUTERS/Angela Ponce
Los taxis tuk-tuk permanecen estacionados en una calle inundada en una zona afectada por fuertes lluvias, en Lima, Perú, el 17 de agosto de 2026. REUTERS/Angela Ponce
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Por segundo día consecutivo, la llovizna en Lima alteró la mañana del miércoles 4 de noviembre en distritos próximos al litoral, con pistas mojadas, charcos y desplazamientos más lentos.

Las precipitaciones, que habían afectado durante la madrugada a sectores del sur, se hicieron más perceptibles cerca de las 08:00 en Miraflores, Barranco, Chorrillos, Villa El Salvador, San Isidro y Magdalena.

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Garúa dejó charcos, tránsito lento e inundaciones en Villa El Salvador

El episodio se extendió después de una noche con garúa en Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Chorrillos, Surco y San Juan de Miraflores.

En algunos puntos, los automóviles cruzaron acumulaciones de agua a baja velocidad o cambiaron de ruta, mientras los motociclistas y peatones adoptaron precauciones. La presencia de agua también modificó el tránsito en calles y veredas durante las primeras horas de la jornada.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) señaló que las ráfagas alcanzaron hasta 35 km/h en zonas del sur. Su estación en Villa María del Triunfo registró 5,3 milímetros de precipitación y la de Las Palmas, en Surco, 1,0 milímetro. Un milímetro equivale a un litro de agua por cada metro cuadrado, según precisó el organismo.

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En Villa El Salvador, el sistema de alcantarillado colapsó en el Sector 1, Grupo 1, y al menos cinco viviendas se inundaron con aguas servidas. Cisternas acudieron para drenar el agua acumulada, mientras personal del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) participó en las labores de limpieza de las casas afectadas tras el desborde de la red primaria local.

Lluvia en Lima
Lluvia en Lima

Senamhi vincula el retorno de las lloviznas con los avisos por vientos

La analista de pronóstico del tiempo Diana Cadenillas indicó que el episodio persistente ocurrió entre las 19:00 del martes y las 08:00 del miércoles. La mayor intensidad se concentró entre la 01:00 y las 03:00. Según su explicación a la Agencia Andina, el acumulado llegó a 5,9 milímetros en Lima sur, equivalente a casi seis litros de agua por metro cuadrado.

Cadenillas sostuvo que los nuevos eventos de lloviznas en Lima pueden presentarse en los próximos días o semanas, aunque tendrían carácter pasajero y esporádico. La meteoróloga vinculó esa posibilidad con los avisos por incremento de vientos, porque esas condiciones favorecen mañanas cubiertas y precipitaciones de madrugada.

“Cuando tenemos un aviso de incremento de vientos, usualmente vamos a esperar este comportamiento de cielos nublados durante la mañana y lloviznas durante la madrugada”, puntualizó.

El aviso vigente por incremento de la velocidad del viento concluye a las 23:59 de este miércoles y comprende Lima, Callao y parte de la costa peruana.

El Senamhi prevé niebla, neblina y lloviznas dispersas en áreas cercanas al mar, sobre todo en la noche, la madrugada y el inicio del día. Si se emite otra advertencia por vientos, aumentaría la probabilidad de precipitaciones de mayor intensidad.

Los distritos de Lima sur concentrarían otra vez el mayor riesgo ante ese escenario. Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y Chorrillos figuran entre las zonas bajo vigilancia. La especialista explicó que los vientos del sur llevan la humedad hacia esa parte de la capital. Villa María del Triunfo acumuló los registros más altos en este episodio y ya había alcanzado 8,2 milímetros en agosto.

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