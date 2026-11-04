Horacio Melgarejo ve peligrar su permanencia en Cienciano por culpa de la caricaturesca imagen que proyecta en Liga 1 2026

Horacio Melgarejo realizando indicaciones tácticas, mientras es observado por Cristian Ruggeri. - Crédito: Cienciano

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Si hace unos cuantos días la directiva de Cienciano veía con muy buenos ojos la continuidad de Horacio Melgarejo como director técnico, sosteniéndose en el rendimiento realizado en la primera parte del año, hoy la consideración ha cambiado radicalmente a partir del deleznable episodio del argentino en el estadio de Alianza Lima.

Más allá que la derrota del ‘papá’ incomodó, sentó muy mal en la interna la reacción desatinada y desafortunada de Melgarejo tanto en su expulsión como en lo que hizo después: irritar a los simpatizantes locales con gestos inexplicables vinculados con Universitario de Deportes, al que sirvió como asistente técnico hace más de un lustro.

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Horacio Melgarejo se disculpó con Alianza Lima tras polémicos gestos en el estadio Alejandro Villanueva. Crédito: Paloma del Solar / A Presión

Por más que el estratega argentino se disculpó en un contacto con L1MAX, el daño ya está hecho y metió a Cienciano en una disputa absurda a pocos días de la conclusión del ejercicio liguero. Con ese comportamiento, el preparador solo ha hecho que las autoridades fijen otros planes a su alrededor.

La continuidad de Horacio Melgarejo corre peligro, sobre todo por su imagen belicosa y díscola, que a lo largo de la temporada le ha traído problemas puntuales. De hecho, suyo ha sido un exabrupto en contra del fútbol peruano que le ha llevado a ser sancionado por un año, aunque una medida cautelar del TAS lo ha salvado provisionalmente.

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El área deportiva del club cusqueño analiza con mucho cuidado la continuidad del díscolo preparador argentino. | VIDEO: L1MAX

Aunque el club del Cusco ha valorado su desempeño táctico en el banquillo, reflejado en un Apertura 2026 atendible y una Copa Sudamericana notable, se comprende que la situación personal del argentino repercute en el día a día de un plantel que, ahora, lucha por volver a un escenario internacional para el 2027.

En Cienciano está previsto sostener una reunión de cierre de periodo con Horacio Melgarejo para hacer un balance de su gestión en los frentes disputados, aunque el tema central estará focalizado en su conducta. De ahí saldrá una conclusión para optar por una decisión final: continuidad o término.

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Horacio Melgarejo, muy venido a menos con Cienciano en 2026. - Crédito: Difusión

De 53 años, Melgarejo fue contratado a inicios de año para que dirija los destinos de un elenco ‘imperial’ remozado. Su primera prueba de fuego fue la Fase Previa de la CONMEBOL Sudamericana, la cual superó con éxito para instalarse en Fase de Grupos. Allí superó el nivel y dio dos golpes certeros en Fase Eliminatoria. El recorrido acabó en cuartos de final a manos de Montevideo City.

En simultáneo preparó con cierta notoriedad el Torneo Apertura, llevando a Cienciano a los primeros lugares de la tabla clasificatoria; sin embargo, el ritmo declinó considerablemente en el Torneo Clausura, donde se prolongó una mala racha que condicionó el trayecto general.

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El DT fue expulsado y realizó gestos polémicos a la tribuna. Además, fue increpado por dirigentes del cuadro 'blanquiazul' - Crédito: L1MAX.

La carrera de Horacio Melgarejo comprende pasos formativos en clubes de España. Fue de la mano de Ángel David Comizzo que llegó al fútbol peruano como su segundo en diversos clubes como Universitario de Deportes.

Su etapa como responsable técnico oficial llegó hace no mucho al instalarse como líder de la Asociación Deportiva Tarma. Aunque no permaneció mucho tiempo en funciones, fue suficiente para convencer a un club tradicional como Cienciano para contratarlo.