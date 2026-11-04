Perú

Municipalidad de Tacna pide a Keiko Fujimori detener el envío de más reos peligrosos al penal de Challapalca: ¿por qué?

Tras el anuncio de una reclasificación de la población penitenciaria, la comuna de Tarata advirtió que la medida podría afectar la seguridad y el bienestar de las comunidades altoandinas cercanas a esta cárcel

Penal
La Municipalidad Provincial de Tarata pidió a la presidenta Keiko Fujimori detener el traslado de internos de alta peligrosidad al penal de Challapalca
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La Municipalidad Provincial de Tarata, en la región sureña de Tacna, pidió este martes a la presidenta Keiko Fujimori frenar el traslado de más internos de alta peligrosidad al penal de Challapalca, tras el anuncio de una política de reclasificación y reordenamiento de la población penitenciaria.

El alcalde provincial, Kenny Menéndez, manifestó su rechazo a esta medida y advirtió de los riesgos que un eventual aumento de reclusos peligrosos supondría para la seguridad y tranquilidad de las comunidades altoandinas próximas al establecimiento.

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En un pronunciamiento difundido en sus redes sociales, la comuna indicó que la preocupación alcanza a los habitantes de Challapalca, Maure Kallapuma y otras localidades cercanas a la cárcel, ubicada en el distrito de Ticaco, en la misma provincia.

Asimismo, instó al Ministerio de Justicia y al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) a atender el requerimiento. “Tarata merece respeto. Nuestra población tiene derecho a vivir en paz, con seguridad y tranquilidad”, señala el documento, que expresa su oposición al envío de nuevos reclusos de alta peligrosidad.

Challapalca
La comuna solicitó la intervención del Ministerio de Justicia y del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), al sostener que la población de Tarata debe ser considerada en una decisión con posibles efectos sobre la tranquilidad y el bienestar de las familias

La municipalidad remarcó que los habitantes de la provincia no deben quedar al margen de una decisión que, según advirtió, podría tener “implicaciones en la seguridad, tranquilidad y bienestar de nuestras familias altoandinas”.

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Fujimori anunció en la víspera una reclasificación de toda la población penitenciaria del país y la ampliación de los programas laborales en los establecimientos carcelarios, como parte de las medidas que su Gobierno prevé implementar para recuperar el control de estos recintos tras su gira por El Salvador.

“He solicitado al ministro de Justicia (Ernesto Álvarez) la lista total de todos los internos en todos los penales del Perú con sus respectivas clasificaciones. Se hará un reordenamiento de todos los internos a nivel nacional”, declaró durante una visita al penal El Milagro, en la ciudad norteña de Trujillo.

La mandataria adelantó que los internos considerados más peligrosos, entre ellos los condenados por asesinato, serán trasladados a Challapalca, como parte de una serie de disposiciones anunciadas después de los recientes enfrentamientos entre bandas registrados en el centro carcelario trujillano.

“Vuelvo a repetir, habrá una reclasificación y los delincuentes más peligrosos, los asesinos, serán trasladados a Challapalca”, sostuvo al anticipar la implementación del programa ‘Cero Ocio’ y la ampliación de los talleres productivos para que los reclusos desarrollen actividades laborales durante su permanencia en prisión.

La presidenta encargó al ministro Ernesto Álvarez el reordenamiento de la población penitenciaria y anunció traslados de reclusos peligrosos a Challapalca, además de nuevos talleres laborales en las cárceles

“Habrá varios cambios. Hemos tomado varias iniciativas, como el programa ‘Cero Ocio’. Implementaremos más talleres productivos, no solamente pensando en que los internos tienen que trabajar, sino también en que las cosas que ellos realicen tengan algo fructífero para nuestra sociedad”, afirmó.

La gobernante dijo en El Salvador que espera concluir la construcción de dos megacárceles en unos siete meses, a la “misma velocidad” con la que se levantó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de Nayib Bukele, recinto que visitó la semana pasada.

Añadió que su plan “va a depender mucho de la decisión política y de los presupuestos, que están ya programados para el próximo año”.

“Así es que yo estoy muy optimista de que nosotros vamos a poder implementar estas cárceles y además con el respaldo que estamos sosteniendo por parte de la Policía, de las Fuerzas Armadas y del sistema de justicia, creemos que poco a poco vamos a ir viendo que las estadísticas en cuanto a la lucha contra la delincuencia van a ir dando resultados muy positivos”, acotó.

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