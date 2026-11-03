Keiko Fujimori anuncia que la Torre Trecca será inaugurada en 18 meses tras más de 50 años de abandono

La lideresa política Keiko Fujimori ofrece un discurso desde un podio con el logotipo de EsSalud, utilizando un casco de obra blanco. En el estrado la acompañan diversas autoridades ante un panel institucional con el lema «El Perú Responde con obras para nuestros asegurados». Durante su intervención, se expone la reactivación del proyecto de la Torre Trecca mediante asociación público-privada y su alcance en la cobertura médica de los asegurados.

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La construcción de la Torre Trecca de EsSalud comenzó este martes 3 de noviembre, luego de permanecer paralizada durante más de 50 años. La presidenta Keiko Fujimori anunció en conferencia de prensa, que la infraestructura estará inaugurada y en funcionamiento dentro de 18 meses, con una capacidad inicial para atender 1 millón 400 mil consultas anuales.

El proyecto busca ampliar la oferta de servicios médicos especializados para los asegurados de Lima y Callao, así como reducir la demanda que actualmente reciben los principales hospitales de la seguridad social. Su puesta en marcha permitirá incorporar nuevos consultorios y equipamiento clínico para fortalecer la atención ambulatoria y los servicios de diagnóstico.

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¿Cuántas consultas atenderá la Torre Trecca de EsSalud?

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, explicó que el establecimiento podrá realizar alrededor de 1 millón 400 mil consultas al año durante su primera etapa de funcionamiento. Cuando alcance su capacidad plena, la cifra superaría los dos millones de atenciones anuales.

El funcionario comparó esta proyección con la demanda que registran conjuntamente los hospitales nacionales Rebagliati, Almenara y Sabogal, que reciben alrededor de dos millones de consultas cada año.

EsSalud pondrá en marcha el mayor centro ambulatorio del país con la rehabilitación de la Torre Trecca. (Foto: Agencia Andina)

“Y solo con este proyecto de la Torre Trecca, cuando empiece a funcionar, vamos a tener 1.400.000 consultas al año y cuando madure va a superar los 2 millones”, precisó.

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De esta manera, la nueva infraestructura permitirá ampliar la capacidad de atención especializada de EsSalud y recibir a pacientes derivados de las tres redes asistenciales.

Más de 100 consultorios y 300 equipos clínicos

La recuperación de la Torre Trecca contempla una inversión superior a los S/ 486 millones. El proyecto incluye la habilitación de más de 100 consultorios especializados y la incorporación de aproximadamente 300 equipos clínicos de última generación.

Durante la ceremonia de inicio de obras, Fujimori destacó que la modernización del edificio permitirá mejorar tanto la capacidad de atención como las condiciones en las que serán recibidos los pacientes.

“Este edificio pasará a ser un referente en Latinoamérica. No solamente por la capacidad de atenciones que vamos a tener, sino también por ese trato humano, sensible que ustedes van a dar y la cantidad de vida que vamos a poder salvar”, manifestó.

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La presidenta Keiko Fujimori ofrece una conferencia desde un estrado de EsSalud junto a la estructura de la Torre Trecca en Lima. (Infobae Perú)

La presidenta también reconoció el trabajo del personal médico, de enfermería y técnico de EsSalud, que tendrá a su cargo la atención de los asegurados que lleguen derivados de las redes asistenciales.

¿Por qué la Torre Trecca estuvo abandonada durante cinco décadas?

Tomas aéreas documentan la estructura de concreto de la Torre Trecca y su entorno urbano en Lima. Asimismo, se presentan recreaciones arquitectónicas digitales en tres dimensiones que ilustran propuestas para áreas comunes exteriores y salas de atención médica hospitalaria.

La construcción de la Torre Trecca comenzó en 1969, durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, pero quedó paralizada en distintas oportunidades sin llegar a recibir pacientes. A pesar de los anuncios realizados por anteriores gestiones, el proyecto permaneció inconcluso durante más de 50 años.

En 2010 se suscribió el acuerdo con el sector privado para desarrollar la iniciativa mediante una asociación público-privada. Sin embargo, diversos obstáculos administrativos, técnicos y contractuales impidieron que las obras avanzaran durante los siguientes años.

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“50 años, 50 años hemos tenido que esperar para poder sacar adelante este proyecto. 16 años de espera del sector privado para que finalmente la Torre Trecca salga adelante”, expresó Fujimori durante el inicio de los trabajos.

“A lo largo de estos 16 años de espera, lo único que hemos tenido son excusas”, expresó.

La mandataria atribuyó la reactivación del proyecto a las decisiones adoptadas por su Gobierno y al trabajo conjunto entre EsSalud, ProInversión y el sector privado. También defendió el mecanismo de asociaciones público-privadas como una alternativa para ejecutar infraestructura de gran impacto social.

Auna destaca destrabe del proyecto de EsSalud

Luis Felipe Pinillos, vicepresidente del directorio de Auna, empresa concesionaria, agradeció al Gobierno por concretar la reactivación de una iniciativa que llevaba 16 años esperando avanzar desde la firma del acuerdo.

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“Parto por agradecer principalmente a este Gobierno que, después de 16 años de haber firmado este acuerdo, ha logrado destrabar este proyecto”, señaló.

Por su parte, el ministro Juan Sheput destacó la participación de ProInversión y EsSalud para superar las dificultades que impedían ejecutar la obra. Según indicó, la continuidad del proyecto fue posible gracias a la coordinación entre las instituciones públicas y los inversionistas.

La presidenta Keiko Fujimori aseguró que continuará supervisando los compromisos asumidos y anunció que regresará dentro de 18 meses para inaugurar el establecimiento. La meta es que la Torre Trecca deje atrás su historia de abandono y se convierta en un nuevo centro de atención especializada para los asegurados.

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