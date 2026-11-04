Cámara periscópica de 50 MP y tecnología NXTPAPER en pantalla AMOLED: así es el nuevo smartphone que llega a Perú

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TCL anunció la llegada al Perú de su nueva Serie P80, integrada por los modelos P80 Ultra y P80 Pro. El primero, presentado oficialmente en IFA 2026, es el modelo principal de la nueva familia.

Cámara periscópica de 50 MP y zoom de hasta 100x

El P80 Ultra incorpora un sistema de triple cámara compuesto por una principal de 50 MP, una ultra gran angular de 8 MP y un teleobjetivo periscópico de 50 MP para capturar objetos y escenas a distancia.

El teleobjetivo ofrece zoom óptico 3x, zoom sin pérdidas 6x y un alcance de hasta 100x, de acuerdo con las especificaciones proporcionadas por TCL, además de estabilización electrónica y óptica de imagen (EIS y OIS).

La inteligencia artificial también interviene en el apartado fotográfico. AI Super Night Mode está orientado a escenas con poca iluminación, mientras que AI Motion Capture busca mejorar la captura de sujetos en movimiento. El dispositivo incluye además filtros MuseFilm con diferentes estilos predeterminados para las fotografías.

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NXTPAPER llega a un panel AMOLED

Otra de las novedades del P80 Ultra es la incorporación de NXTPAPER a una pantalla AMOLED, una combinación que TCL utiliza por primera vez en uno de sus smartphones, según la información proporcionada por la compañía.

El panel tiene 6,83 pulgadas, resolución 1.5K y hasta 3200 nits de brillo máximo local. También incorpora Nano Crystal Shield Glass, un acabado nanograbado antirreflejo, baja luz azul a nivel de hardware y atenuación sin parpadeo. A estas funciones se suma un sistema que adapta automáticamente el brillo y la temperatura de color durante el uso.

Según pruebas internas de TCL, la denominada luz azul dañina se sitúa por debajo del 3 % y la tasa de polarización circular alcanza hasta el 95 %. El panel cuenta además con certificaciones de SGS relacionadas con bajo resplandor y confort visual similar a la luz natural, así como con la certificación Full Care Display de TÜV Rheinland.

El teléfono incorpora un botón físico NXTPAPER Key, que permite alternar entre distintas opciones de visualización. Entre ellas figuran el Modo Papel, disponible en cuatro estilos, y el Modo Tinta Máxima, una configuración de lectura en blanco y negro que permite priorizar determinadas aplicaciones.

Rendimiento, autonomía e inteligencia artificial

El P80 Ultra utiliza un procesador MediaTek Dimensity 7400 Elite de 4 nanómetros, acompañado de 8 GB de RAM física, hasta 16 GB de expansión de RAM y configuraciones de almacenamiento interno de hasta 512 GB.

El dispositivo incorpora una batería de 5800 mAh con carga rápida de 45 W y clasificación IP68 de protección frente al polvo y el agua. TCL señala además que el equipo fue sometido a pruebas bajo condiciones controladas de laboratorio conforme a las normas MIL-STD-810H y advierte que el rendimiento real puede variar según las condiciones de uso.

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Entre las funciones de inteligencia artificial figuran un Intérprete Inteligente con IA, que ofrece subtítulos en tiempo real, traducción presencial e interpretación simultánea, y Voice Memo, herramienta que permite transcribir y resumir grabaciones. El dispositivo incorpora además funciones destinadas a la escritura y comprensión de textos.

El equipo integra Google Gemini para realizar consultas mediante conversaciones naturales y una función de búsqueda mediante círculo, resaltado o garabato sobre elementos que aparecen en pantalla.

P80 Pro completa la serie

La Serie P80 se completa con el TCL P80 Pro, que mantiene la pantalla AMOLED con tecnología NXTPAPER, el botón NXTPAPER Key y el procesador MediaTek Dimensity 7400 Elite. Cuenta con 8 GB de RAM física, hasta 16 GB de expansión, 256 GB de almacenamiento, batería de 5800 mAh y carga rápida de 45 W.

En fotografía, este modelo incorpora una cámara principal de 50 MP con estabilización EIS y OIS, una ultra gran angular de 8 MP y una cámara frontal de 32 MP.

El P80 Pro estará disponible en Sunlit Gold y Midnight Blue, mientras que el P80 Ultra se ofrece en Burgundy, Sunlit Gold y Midnight Blue.

TCL informó que el P80 Ultra y el P80 Pro ya están disponibles en los principales puntos de venta a nivel nacional.