Tony Rosado mostró su nuevo rostro a los 68 años tras someterse a retoques estéticos: “Cada día más hermoso”

Tony Rosado defendió sus retoques faciales y respondió a quienes lo critican

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Tony Rosado presentó el resultado de los tratamientos estéticos a los que se sometió para rejuvenecer su rostro y atenuar manchas en la piel. El cantante, de 68 años, mostró su nueva apariencia ante las cámaras y respondió a quienes cuestionan su decisión con un mensaje directo: “Cada día más hermoso, cada día más guapo”.

El intérprete, conocido como el “Ruiseñor de la Cumbia” y también como el “Homero piurano”, apareció en un informe de América Hoy para hablar sobre los procedimientos que eligió y el resultado que percibe en su imagen. Lejos de evitar el asunto, explicó que recurrió a tratamientos para mejorar la textura de su rostro.

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Rosado aseguró que se siente satisfecho con el cambio y que no le afectan los comentarios críticos. “Mírenme bien, gracias al doctor, no hay más, le duela a quien le duela”, expresó entre risas durante la conversación.

El artista explicó que optó por un conjunto de procedimientos estéticos enfocados en el cuidado facial. Entre ellos mencionó el uso de láser CO2 fraccionado y la aplicación de ácido hialurónico.

Tony Rosado feliz con su nueva apariencia

La decisión del cantante llamó la atención entre sus seguidores por el contraste con la imagen pública que había mostrado en años anteriores. Rosado apareció con el rostro visiblemente distinto tras someterse a tratamientos dirigidos a renovar la apariencia de la piel.

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Tony Rosado mostró el resultado de los tratamientos estéticos que eligió para mejorar la textura de su piel y atenuar manchas en el rostro. Infobae Perú / Captura: x

El músico no presentó su cambio como un asunto privado. Por el contrario, permitió que las cámaras registraran parte de su proceso y dio detalles sobre las intervenciones que eligió para su rostro.

“Me siento cada día más hermoso, cada día más guapo”, afirmó Tony Rosado al referirse a su nueva imagen. Sus declaraciones dejaron en claro que no se siente incómodo por las opiniones que pueda generar el tema.

El cantante sostuvo que se encuentra conforme con la decisión y agradeció al especialista que lo atendió. También aprovechó la aparición televisiva para responder a los detractores que pudieran cuestionar que un artista de su edad recurra a retoques estéticos.

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“Mírenme bien, gracias al doctor, no hay más, le duela a quien le duela”, fueron sus palabras.

El cantante de 68 años aseguró que se siente satisfecho con su nueva imagen.

Láser CO2 fraccionado y al ácido hialurónico

Tony Rosado indicó que parte de su transformación estuvo vinculada con el uso de láser CO2 fraccionado, un procedimiento dermatológico empleado en tratamientos de la piel. De acuerdo con lo señalado en el informe, el objetivo fue mejorar la textura de su rostro y disminuir algunas manchas.

El artista también mencionó el uso de ácido hialurónico, una sustancia que se aplica en determinados procedimientos estéticos faciales. Su uso puede estar orientado a aportar volumen en zonas específicas y a modificar o definir algunos contornos del rostro, según la evaluación que realice el especialista tratante.

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Los resultados de este tipo de intervenciones pueden variar de acuerdo con las condiciones de cada paciente, la técnica aplicada y el plan definido por el profesional. En el caso del cantante, el procedimiento buscó atender aspectos de la piel que él deseaba modificar.

Tony Rosado se hizo retoques faciales a sus 68 años.

Rosado se mostró dispuesto a explicar que no había una sola intervención detrás de su nueva apariencia. El proceso combinó tratamientos dirigidos a la calidad de la piel con aplicaciones destinadas a áreas puntuales del rostro.

La exposición pública de su caso se diferencia de la reserva que suelen mantener algunas figuras del espectáculo sobre este tipo de decisiones. El intérprete eligió compartir el cambio y referirse a su satisfacción frente a las cámaras.

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