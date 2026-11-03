Fenómeno El Niño y calor extremo: fiebre de 40 °C puede desencadenar fallas multiorgánicas en adultos mayores

Un adulto mayor peruano se protege de la radiación solar en la banca de un parque durante una jornada de altas temperaturas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El aumento de las temperaturas asociado al fenómeno de El Niño representa un riesgo para la salud de los adultos mayores, según advirtió un especialista del sector salud peruano. Una temperatura corporal de 40 °C (104 ℉) puede desencadenar fallas multiorgánicas, una complicación grave que exige atención médica inmediata, de acuerdo con lo informado por Andina Noticias.

William Solís, médico geriatra del hospital nacional Dos de Mayo, dependiente del Ministerio de Salud (Minsa), explicó que la temperatura corporal normal oscila entre 36,6 y 37 °C (97,9 y 98,6 ℉). La exposición prolongada a calor extremo puede alterar la regulación natural de la temperatura, con consecuencias más severas en la población de mayor edad.

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Un adulto mayor descansa en una banca de un parque urbano mientras se cubre de la radiación solar durante una jornada de calor intenso en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adultos mayores regulan menos el calor

Con el paso de los años, el organismo pierde eficacia para mantener su temperatura dentro de los rangos habituales. Según Solís, los adultos mayores “suelen experimentar una menor sensación de sed y una reducción de la sudoración, mecanismos fundamentales para evitar el sobrecalentamiento y mantener el equilibrio de líquidos”, señaló el geriatra en el programa Andina al Día.

A esta vulnerabilidad fisiológica se suman las enfermedades preexistentes, que pueden agravar los efectos del calor y modificar la forma en que se manifiestan los síntomas en cada paciente. El especialista indicó que no existe un patrón único de respuesta al calor extremo, por lo que la vigilancia constante resulta necesaria en este grupo etario.

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Las primeras señales de alerta incluyen náuseas, vómitos y desorientación. Cuando aparecen alteraciones del estado de conciencia, como confusión, delirio o convulsiones, la situación se considera grave y requiere traslado inmediato a un centro de salud. Una temperatura corporal cercana o superior a los 40 °C, acompañada de estos síntomas, constituye una señal de alarma, aunque Solís advirtió que no se debe esperar a que el termómetro llegue a ese nivel para buscar ayuda médica.

Una trabajadora de EsSalud coloca paños fríos en el rostro de un hombre para estabilizar su temperatura corporal tras un golpe de calor en Perú. (Agencia Andina)

Riesgo de fallas multiorgánicas

El calor extremo altera el funcionamiento celular y los mecanismos que permiten que los órganos trabajen con normalidad. “Una temperatura de 40 grados puede generar fallas multiorgánicas”, advirtió el geriatra del hospital Dos de Mayo.

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La deshidratación severa puede reducir de forma considerable el volumen de sangre que circula por el cuerpo y provocar un shock hipovolémico, una emergencia en la que los órganos dejan de recibir suficiente sangre y oxígeno para funcionar. Entre las complicaciones posibles figura también la insuficiencia renal aguda, que se presenta cuando los riñones reciben un flujo sanguíneo insuficiente, un riesgo que aumenta en pacientes con otras afecciones de salud.

Ante un cuadro de golpe de calor, el especialista recomendó actuar con rapidez para bajar la temperatura corporal mediante compresas con agua fría o una ducha con agua fresca, siempre que la persona esté consciente y pueda recibir estos cuidados de manera segura. Si el adulto mayor presenta confusión, delirio, convulsiones o alteraciones de la conciencia, debe ser trasladado de inmediato a un establecimiento de salud, donde el tratamiento puede incluir hidratación por vía endovenosa y otras medidas para controlar las complicaciones.

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Personal médico de un hospital en Perú aplica compresas frías y monitorea las constantes vitales de un adulto mayor atendido por un cuadro de golpe de calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hidratación y protección contra el calor

Para reducir el riesgo de sufrir un golpe de calor, Solís recomendó evitar la exposición prolongada al sol, en particular durante las horas de mayor temperatura, y buscar espacios frescos y ventilados. En caso de necesidad de permanecer al aire libre, sugirió el uso de sombrillas u otras formas de protección frente a la radiación solar.

La hidratación constante cumple un papel central en la prevención. El geriatra señaló que se debe consumir agua durante todo el día y aumentar su ingesta cuando las temperaturas sean elevadas, con una referencia de entre cuatro y cinco vasos diarios, o más según la intensidad del calor. Mojarse la cabeza y otras partes del cuerpo ayuda, además, a disipar el calor corporal.

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El especialista destacó, por último, la importancia de mantener una alimentación adecuada y de realizar actividad física conforme a las condiciones de salud de cada persona mayor, como parte de los cuidados necesarios para preservar su bienestar durante los episodios de calor extremo que podrían presentarse por El Niño.

Una mujer de la tercera edad bebe un vaso de agua bajo una sombrilla en la terraza de su vivienda para mitigar las altas temperaturas en una localidad de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)