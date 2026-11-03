Condenan a chofer y cobrador que retuvieron y obligaron a dos escolares a limpiar una combi por derramar gaseosa

Escolares fueron retenidos luego de derramar una gaseosa dentro del vehículo. Imagen referencial

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El Poder Judicial condenó a un chofer y un cobrador de combi por obligar a dos escolares a limpiar el vehículo tras derramar una gaseosa durante un viaje en Ayacucho. Ambos recibieron un año y tres meses de pena privativa de libertad suspendida, con reglas de conducta, por el delito de coacción en agravio de los niños, ambos de 11 años, según la sentencia obtenida por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huamanga.

La investigación estableció que el episodio ocurrió el 28 de octubre, cerca de las 18:00, cuando los estudiantes de la institución educativa Miraflores subieron a una cúster de la empresa Sucre en el distrito de San Juan Bautista.

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Los menores volvían a sus viviendas. Durante el trayecto, uno de ellos derramó la bebida por un bache en la pista. El viaje concluía en los paraderos próximos a sus casas.

Cobrador impidió que los niños bajaran en su paradero

De acuerdo con la Fiscalía, el cobrador bloqueó el paso al menor que pidió bajar en su paradero. El niño lloró y solicitó descender en repetidas ocasiones, pero el trabajador le ordenó sentarse bajo la frase “para que aprendas a no ensuciar”. El conductor mantuvo la marcha hasta el punto final de la ruta, donde quedaron retenidos por ambos trabajadores de transporte público, según la investigación fiscal.

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En ese lugar, según el expediente, los sentenciados obligaron a ambos escolares a limpiar el interior de la unidad y recoger desperdicios. El cobrador empujó al niño que había derramado la gaseosa cuando iba a lavar el trapo empleado. El certificado médico legal registró contusiones en el muslo izquierdo del menor, una lesión incorporada a la investigación como elemento de prueba por el Ministerio Público en el proceso.

La Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huamanga, dirigida por la fiscal provincial Nelly Paitán, presentó el caso mediante proceso inmediato. La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a los investigados en flagrancia el 29 de octubre, cuando estaban en la unidad.

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Las actas policiales, los peritajes médicos y psicológicos, los testimonios y videos del paradero sustentaron la responsabilidad penal atribuida a los dos trabajadores del transporte público.

Imagen de archivo.

ATU recuerda las reglas del medio pasaje para estudiantes

Como información complementaria, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que se sanciona con S/ 550 a los transportistas que no respeten el tarifario oficial del medio pasaje para escolares y universitarios.

El organismo precisó que el beneficio rige de lunes a viernes, entre las 6:00 y las 19:30. Los inspectores pueden verificar la tarifa y exigir la devolución del dinero cobrado en exceso. La infracción equivale al 10% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), por lo que las empresas pueden recibir una multa si incumplen con el pago diferenciado establecido para estudiantes del transporte formal.

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Los usuarios pueden presentar una denuncia identificada o anónima en la Plataforma de Denuncias de la ATU, dentro de la sección Atención al Usuario. El reclamo admite datos sobre hora, lugar, placa, empresa y registros visuales. En los corredores complementarios, el medio pasaje formal varía entre S/ 1,21 y S/ 1,40, según informó la entidad estatal.