Senador José Castillo defiende amnistía para su hermano: “Pedro Castillo debe estar libre porque no ha hecho nada”

El hermano del exgobernante respaldó el proyecto presentado en la Cámara de Diputados, que también alcanzaría a exfuncionarios procesados por los hechos del 7 de diciembre de 2022

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El senador José Castillo, hermano del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), defendió este martes la propuesta de amnistía presentada por la bancada de Juntos por el Perú en la Cámara de Diputados, al alegar que el exmandatario no cometió ningún delito.

“El proyecto de amnistía (...) es el derecho que le corresponde al presidente Pedro Castillo, porque debe estar libre, porque Pedro Castillo no ha hecho nada (...) quería trabajar por el pueblo, pero todo lo que han hecho es para ponerlo preso”, declaró al portal de investigación Epicentro TV.

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El legislador se pronunció después de que se le preguntara por la situación judicial de su hermano y por el proyecto de ley que busca concederle ese beneficio, ya que permanece recluido en el penal de Barbadillo, donde cumple una condena de 11 años y cinco meses por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

La iniciativa legislativa, presentada por la diputada Catherin Palomino, plantea una amnistía para el exmandatario y otras personas que hayan intervenido en los hechos relacionados con su mensaje golpista, así como para quienes participaron en determinadas protestas y movilizaciones sociales.

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José Castillo cuestionó los primeros 100 días de Keiko Fujimori y responsabilizó a los gobiernos posteriores por la falta de inversión y gestión pública

El proyecto, respaldado por 29 diputados de Juntos por el Perú y 14 del Partido Cívico Obras, y que tiene como coautor a César Holguín (Ahora Nación), contempla extinguir la acción penal o la pena, archivar los procesos y levantar las medidas de coerción y las órdenes de captura vinculadas con los hechos amnistiados.

La eventual amnistía también podría beneficiar a la ex primera ministra Betssy Chávez, condenada a la misma pena que Castillo y actualmente en México, así como al exjefe del Consejo de Ministros Aníbal Torres y al exministro del Interior Willy Huerta.

Durante la entrevista, el hermano del exjefe de Estado también evaluó los primeros 100 días de gestión de la presidenta Keiko Fujimori y consideró que aún no hay resultados concretos de su administración. “Hasta la fecha no hemos visto nada”, señaló.

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Añadió que las críticas contra Castillo no toman en cuenta las condiciones en las que gobernó, cuestionó que se le atribuya la falta de inversión en el país y sostuvo que las administraciones que lo sucedieron —Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar— dispusieron de recursos públicos, aunque no realizaron una gestión efectiva. “Ellos han gobernado desde que lo vacaron”, afirmó.

Pedro Castillo permanece en el penal de Barbadillo, donde cumple una condena de 11 años y cinco meses por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022

La defensa de Castillo ha presentado varios pedidos de indulto, descartados durante el Gobierno anterior de José María Balcázar, y también ha solicitado una gracia presidencial, cuya concesión depende de la presidenta Keiko Fujimori.

El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, afirmó anteriormente que era “imposible” que la mandataria le concediera ese beneficio y sostuvo que su excarcelación tampoco era “políticamente necesaria”, porque, a su juicio, Castillo “ya no representa a la izquierda” peruana.

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En noviembre de 2025, el exjefe de Estado fue encarcelado a raíz del mensaje en el que anunció la disolución temporal del Congreso, la intervención del sistema de justicia y la instauración de un Gobierno por decreto, horas antes de que el Parlamento debatiera una nueva moción en su contra.

Sin embargo, su pronunciamiento no surtió efecto y a los pocos minutos lo detuvieron cuando había abandonado el Palacio de Gobierno y se dirigía aparentemente a la Embajada de México, donde su familia sí llegó y recibió asilo, mientras horas después fue destituido por el Congreso y enviado a la cárcel donde permanece hasta ahora.

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