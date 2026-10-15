Cáncer al pulmón en Perú: Minsa y EsSalud emiten recomendaciones para evitar o tratar la lesión maligna

Una mancha o un nódulo en el pulmón no equivale, por sí mismo, a un diagnóstico de cáncer. - EsSalud

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El reciente diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar del papa León XIV puso el foco sobre una enfermedad que puede avanzar sin síntomas en sus primeras etapas. Ante ese escenario, especialistas del Ministerio de Salud (Minsa) y del Seguro Social de Salud (EsSalud) recomendaron evitar el tabaco, controlar los hallazgos en imágenes y consultar ante señales persistentes como tos prolongada, sangre al toser, falta de aire o pérdida de peso sin una causa aparente.

El adenocarcinoma pulmonar es un tipo de cáncer de pulmón que se origina en las células glandulares de este órgano. Puede aparecer inicialmente como un nódulo o una lesión pequeña durante una tomografía u otro estudio de imágenes, según explicó el jefe del Servicio de Cirugía de Tórax del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, José Palacios.

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Los especialistas remarcaron que una mancha o un nódulo en el pulmón no equivale, por sí mismo, a un diagnóstico de cáncer. Puede responder a infecciones, procesos inflamatorios u otras causas benignas. Por ese motivo, el seguimiento médico resulta necesario para determinar si el hallazgo requiere observación, una biopsia o una intervención quirúrgica.

No todos los nódulos pulmonares necesitan una operación - Minsa

Los síntomas que deben motivar una consulta médica

El neumólogo Antonio Morales Ávalos, del Hospital Nacional Dos de Mayo, señaló que muchos nódulos pulmonares se detectan de forma incidental, cuando el paciente se realiza estudios por otra razón. La conducta médica depende de elementos como el tamaño, la forma, la evolución de la lesión y los antecedentes clínicos de la persona.

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“No todos los nódulos pulmonares necesitan una operación”, explicó Morales Ávalos. Cuando existe una sospecha elevada de malignidad, el equipo médico puede indicar una biopsia o evaluar una cirugía para obtener un diagnóstico oportuno.

Entre las principales recomendaciones figura evitar el consumo de tabaco y la exposición al humo de segunda mano, factores asociados a enfermedades respiratorias y al desarrollo de lesiones pulmonares. Las personas con antecedentes importantes de tabaquismo deben consultar con un profesional sobre la conveniencia de acceder a pruebas de detección temprana.

También se aconseja no postergar la atención médica ante una tos que se prolonga. - EsSalud

También se aconseja no postergar la atención médica ante una tos que se prolonga, expectoración con sangre, dificultad para respirar, dolor torácico o pérdida de peso sin explicación. Estos signos no confirman por sí solos la presencia de una enfermedad maligna, pero requieren una evaluación clínica.

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Tomografías, biopsias y cirugía para definir el tratamiento

La tomografía computarizada permite conocer el tamaño, la ubicación y las características de un nódulo pulmonar. A partir de esos resultados, los médicos pueden definir si hacen falta pruebas adicionales para precisar la naturaleza de la lesión.

En algunos procedimientos quirúrgicos se recurre a la biopsia por congelación, un análisis rápido de una muestra de tejido que orienta las decisiones durante la operación. Después, el estudio anatomopatológico definitivo determina el diagnóstico y aporta datos para establecer la etapa de la enfermedad y el tratamiento correspondiente.

Palacios precisó que la cirugía se indica tras una evaluación especializada de la lesión, su probabilidad de malignidad, la extensión de la enfermedad y el estado general del paciente. En casos seleccionados, la operación puede tener intención curativa. Según el diagnóstico final, algunas personas pueden requerir terapias complementarias.

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Cáncer al pulmón en Perú - EsSalud

El Hospital Nacional Dos de Mayo informó que cuenta con el sistema robótico Da Vinci para determinados procedimientos torácicos. Esta técnica permite extraer tejido sospechoso mediante incisiones pequeñas y evaluar ganglios linfáticos cuando el caso lo amerita. Algunos pacientes pueden recibir el alta entre 24 y 48 horas después de una operación mínimamente invasiva, de acuerdo con su evolución.

EsSalud indicó que, como referencia, la hospitalización posterior a una cirugía de pulmón puede extenderse entre tres y siete días. La recuperación en el hogar y el retorno gradual a las actividades habituales pueden demandar varias semanas, bajo control del equipo tratante.

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