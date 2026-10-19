Perú

Señor de los Milagros: Más de 130 devotos requirieron atención de EsSalud en el segundo recorrido

Hospital Perú y las ambulancias del STAE atendieron casos de deshidratación, golpes de calor, crisis hipertensivas y caídas leves durante la procesión en el Centro Histórico de Lima

Atención a fieles desmayados
Personal de emergencia atendió a fieles descompensados por el calor durante la procesión del Señor de los Milagros. - Crédito. Infobae / Jazmine Angulo
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El segundo recorrido procesional del Señor de los Milagros reunió a miles de fieles en el Centro Histórico de Lima, mientras el Seguro Social de Salud (EsSalud) atendió a más de 130 devotos que presentaron malestares durante la jornada.

La institución instaló puestos médicos itinerantes y desplegó ambulancias para responder ante emergencias en una ruta que se inició a las 6.00 desde el Santuario de Las Nazarenas y concluyó en la Iglesia del Carmen. La atención médica se concentró sobre todo en adultos mayores afectados por calor, deshidratación, descompensaciones y otros problemas de salud.

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Desde las 7 de la mañana, profesionales de Hospital Perú atendieron en dos puntos ubicados en el cruce de los jirones Caylloma e Ica, uno de los tramos con mayor concentración de personas. El operativo contó además con dos ambulancias del Servicio de Transporte Asistido de Emergencia (STAE), destinadas a estabilizar pacientes y trasladarlos cuando fuera necesario.

Entre las afecciones registradas figuraron deshidratación, hipotensión, golpes de calor, crisis hipertensivas y caídas leves. La asistencia se articuló con el desplazamiento de la imagen por el Centro Histórico y con las medidas de seguridad.

La procesión del Señor de los Milagros partió a las 6:00 de la mañana desde el santuario de Las Nazarenas tras una misa de campaña.
La procesión del Señor de los Milagros partió a las 6:00 de la mañana desde el santuario de Las Nazarenas tras una misa de campaña. (Infobae/Clara Giraldo)

Puestos médicos atendieron descompensaciones durante la procesión

Óscar Ramírez fue uno de los asistentes que recibió atención al requerir un control de presión arterial durante la procesión. “Me controlaron la presión a tiempo. Agradezco la amabilidad y el gran trato de los profesionales médicos en medio de tanta concurrencia”, expresó.

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Julia Veliz también fue asistida tras una descompensación asociada al calor. “Gracias a la atención oportuna del personal de EsSalud pude recuperarme. Su presencia es fundamental en esta procesión”, afirmó. Ambos casos ocurrieron durante el segundo recorrido.

El gerente de Oferta Flexible de EsSalud, Óscar Alfredo Broggi, explicó que el despliegue combinó la atención de Hospital Perú con la capacidad operativa de las unidades del STAE.

“Nuestra atención itinerante, mediante los puntos médicos de Hospital Perú integrados a la capacidad de respuesta de las ambulancias del STAE, se hace presente para brindar auxilio oportuno a todos los devotos. Nuestro compromiso es acompañarlos y salvaguardar su bienestar en esta masiva manifestación de fe”, destacó el funcionario.

Las ambulancias tipo II y III permanecieron disponibles para intervenciones y eventuales derivaciones a establecimientos de salud. El dispositivo integró equipos multidisciplinarios.

La doctora Jessica Florián indicó que la prevención resulta necesaria para quienes siguen la procesión, en especial adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

“La prevención es vital. Recomendamos a los asistentes, especialmente a los adultos mayores, mantenerse adecuadamente hidratados, protegerse del sol, alimentarse a sus horas y cumplir estrictamente con su medicación habitual. Ante el primer síntoma de mareo, fatiga o debilidad, deben acudir de inmediato a nuestro puesto médico”, señaló.

La recomendación apunta a evitar que síntomas iniciales se agraven durante las horas de mayor permanencia en las calles. Los puestos permitieron evaluar a los pacientes y establecer si requerían observación, estabilización o traslado. La procesión del Señor de los Milagros continuará.

EsSalud mantendrá el despliegue en las próximas fechas

El operativo formó parte del Comando Unificado de Respuesta, junto con la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio de Salud (Minsa), la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro, la Hermandad del Señor de los Milagros, la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

EsSalud anunció que mantendrá el despliegue en recorridos del 19 y 28 de octubre, así como el 1 de noviembre, con puestos y ambulancias.

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