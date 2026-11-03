Perú

Vacuna contra el dengue gratis en Perú: 23 niños fallecieron solo este año y así se pueden reducir las complicaciones

El país acumula 16.224 contagios de dengue en menores de 12 años hasta el 24 de octubre. La vacunación gratuita y la consulta temprana son claves para prevenir cuadros graves

Enfermeras con uniforme celeste aplican inyecciones a estudiantes sentados en un patio escolar bajo una estructura techada
El personal del Ministerio de Salud administra vacunas a estudiantes uniformados en el patio techado de una institución educativa.
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La muerte de 23 niñas y niños por dengue en Perú hasta el 24 de octubre expone el impacto de la enfermedad en la población menor de edad y refuerza la necesidad de combinar la atención temprana con la vacunación gratuita en las zonas priorizadas. El país acumuló 16.224 contagios entre menores de 0 a 11 años, una cifra que duplica los 8.067 casos registrados en todo el año anterior.

El número de fallecimientos infantiles ya supera los 18 de 2024 y los 16 de 2025. Los datos de la Sala Situacional de Enfermedades Metaxénicas del Ministerio de Salud (Minsa), revisados por RPP, muestran que los menores representan una cuarta parte del total de muertes por dengue notificadas en el país.

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San Martín concentra siete muertes infantiles por dengue

San Martín encabeza el registro de menores fallecidos, con siete víctimas de entre 3 y 11 años. La mayoría de estas muertes ocurrió entre enero y julio; otra se produjo hacia fines de agosto. La distribución territorial confirma que la transmisión y sus consecuencias no se limitan a una sola zona del país.

Piura reportó cinco fallecimientos infantiles y Ucayali, tres. Lambayeque y Madre de Dios registraron dos casos cada una, mientras Amazonas, Junín, La Libertad y Loreto informaron una muerte por región. Frente a este escenario, reconocer los síntomas y acudir sin demora a un establecimiento de salud puede evitar que un cuadro evolucione hacia una complicación.

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Cartel con un mapa de Perú que resalta cuatro regiones, textos sobre dengue y una niña en uniforme escolar que levanta el pulgar
Un afiche del Ministerio de Salud de Perú promueve la vacunación contra el dengue para personas de 10 a 20 años en Lambayeque, La Libertad, Áncash y Lima.

La vacunación gratuita se dirige a personas de 10 a 20 años

El Minsa mantiene la aplicación sin costo de la vacuna contra el dengue en territorios seleccionados. La estrategia está destinada a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 10 a 20 años que vivan en las áreas priorizadas, un grupo que puede recibir protección adicional ante la circulación del virus.

La inmunización corresponde a la vacuna tetravalente TAK-003, también llamada Qdenga, diseñada para actuar frente a los cuatro serotipos del dengue. El esquema contempla dos dosis separadas por tres meses. Completar ambas aplicaciones es parte de la protección prevista por el programa sanitario.

Enfermeras y escolares sentados ante una mesa con termos de vacunas, recipientes de bioseguridad y fichas en una cancha deportiva
El personal sanitario atiende a estudiantes durante una campaña de inmunización instalada en la cancha deportiva de un colegio.

Los estudios clínicos disponibles han seguido a personas vacunadas durante cuatro años y medio después de la segunda dosis. En ese periodo, la eficacia acumulada alcanzó 61,2 % frente al dengue sintomático y 84,1 % frente a hospitalizaciones. Estas cifras no implican que la vacuna elimine por completo el riesgo de infección, por lo que las medidas para controlar al mosquito continúan siendo necesarias.

Quienes hayan tenido dengue deben esperar seis meses después de la enfermedad antes de iniciar la vacunación. Para recibir la dosis, es necesario acudir a un establecimiento habilitado con el DNI. En el caso de menores de edad, el padre, madre o tutor debe otorgar el consentimiento informado y el personal de salud realizará una evaluación previa.

En Lima Metropolitana, las jornadas se han concentrado en San Juan de Lurigancho y Carabayllo. Entre los puntos de consulta en San Juan de Lurigancho se encuentran el Hospital San Juan de Lurigancho y los centros de salud Campoy, Ganimedes y San Fernando. En Carabayllo figuran los establecimientos San Pedro de Carabayllo, El Progreso y Raúl Porras Barrenechea, además de actividades en colegios con autorización de los apoderados.

Una enfermera con uniforme celeste aplica una inyección a una joven sentada frente a un grupo de personas con chalecos institucionales
Una enfermera del Ministerio de Salud de Perú aplica una dosis de vacuna a una estudiante escolar en presencia de autoridades sanitarias.

La fiebre puede ser el inicio de un cuadro que requiere vigilancia

Según el Minsa, el dengue suele comenzar con fiebre alta de aparición repentina, que puede durar entre dos y siete días. También pueden presentarse dolor de cabeza, molestias detrás de los ojos, dolores musculares, articulares o de huesos, sarpullido, náuseas y vómitos leves. Ante estos signos, corresponde buscar orientación médica y mantener una hidratación adecuada.

En los cuadros sin señales de alarma, el manejo indicado por el personal de salud incluye reposo, líquidos o sales de rehidratación oral y control de la fiebre con los medicamentos autorizados. La automedicación puede aumentar el riesgo, especialmente si se utilizan fármacos que favorecen los sangrados.

El dolor abdominal intenso y los vómitos persistentes exigen atención inmediata

La etapa de mayor cuidado puede aparecer cuando la fiebre disminuye. El dolor abdominal intenso y continuo, los vómitos frecuentes —tres o más en seis horas—, el sangrado de encías o nariz, la presencia de sangre en la orina, la somnolencia, el decaimiento marcado, la irritabilidad o la hinchazón son signos de alarma.

Una sola de estas manifestaciones justifica la evaluación urgente en un centro de salud. El dengue grave puede causar dificultad para respirar por acumulación de líquidos, hemorragias importantes o alteraciones en órganos como el hígado, el corazón y el sistema nervioso. En esos casos, el paciente requiere hospitalización inmediata y, según su condición, atención en una unidad de cuidados intensivos.

Diez minutos semanales ayudan a eliminar los criaderos del Aedes aegypti

La prevención en el hogar reduce los espacios donde se reproduce el mosquito transmisor. El Aedes aegypti deposita sus huevos en recipientes con agua, incluso si contienen cantidades pequeñas. Por ello, se recomienda reservar al menos 10 minutos por semana para revisar patios, jardines, azoteas y otros ambientes.

Una mano sostiene un frasco transparente con agua mientras un hombre y una mujer observan el contenido en segundo plano
Dos personas observan con atención una muestra de agua dentro de un frasco de vidrio que sostiene otra persona frente a ellas.

Baldes, cilindros, bidones y tanques deben lavarse y escobillarse antes de llenarlos otra vez, ya que los huevos pueden adherirse a sus paredes. Los depósitos de agua tienen que permanecer tapados. Botellas, latas, llantas, juguetes en desuso y tapas conviene desecharlos o colocarlos boca abajo para impedir que acumulen lluvia.

Los floreros pueden usar arena húmeda o esponja floral en lugar de agua. Los bebederos de mascotas requieren cambio diario de agua y limpieza de las paredes internas. También es importante retirar el líquido de los platos de macetas y mantener limpios los recipientes de bambú u otras plantas acuáticas. Estas acciones, junto con las dos dosis de la vacuna para quienes cumplen los criterios, forman parte de la respuesta para reducir las complicaciones del dengue.

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