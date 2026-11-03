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El gran objetivo de Emilio Saba con Sport Boys para el duelo contra Universitario en el Monumental: “Quiero cerrar bien el año”

El lateral rosado habló de las aspiraciones que conviven dentro del vestuario chalaco: pelear por un torneo internacional, mejorar sus condiciones profesionales y ganarse un lugar en la historia del club rumbo a su centenario

Emilia Saba – Sport Boys – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 3 noviembre
El lateral de Sport Boys habló en la previa del duelo ante Universitario por la fecha 14 del Clausura 2026: objetivos colectivos, identidad táctica y el impacto del técnico Carlos Desio en el equipo chalaco. (Instagram: emilio_saba)
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Emilio Saba, lateral derecho de Sport Boys, atendió a los medios este martes en la antesala del partido ante Universitario de Deportes, compromiso pendiente de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 que se disputará este miércoles 4 de noviembre desde las 20:30 en el Estadio Monumental de Ate.

El defensor de 25 años, uno de los jugadores más regulares del equipo chalaco en lo que va de la temporada, se refirió a las aspiraciones del plantel para el tramo final del campeonato, al esquema táctico que llevarán al coloso de Ate y al trabajo que viene realizando el entrenador Carlos Desio desde su llegada al club. También habló de lo que más disfruta del día a día en la institución del Callao.

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El sueño del Monumental y las metas de fin de año

Emilia Saba – Sport Boys – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 3 noviembre
Emilio Saba reconoció que vencer a Universitario en el Monumental sería un resultado especial para Sport Boys, aunque también admitió que los futbolistas tienen objetivos personales que buscan alcanzar antes de terminar la temporada. (Instagram: emilio_saba)

El defensor no esquivó las ambiciones. Consultado sobre qué representaría para el equipo salir victorioso del estadio más grande del país, Saba fue directo: “Ganar en el Monumental sería lindo”. Pero la reflexión fue más allá del resultado puntual. El lateral situó ese objetivo dentro de un panorama más amplio que incluye tanto las aspiraciones colectivas como las individuales de cada integrante del plantel.

Ganando en el Monumental sería lindo, ¿no? Creo que sería una manera de cerrar el año espectacular. Siempre vamos a pelear hasta final de año en un torneo internacional, pero también, cada uno en lo personal quiere cerrar bien el año, porque todos quieren...”, señaló el futbolista en Hablemos de MAX.

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Saba reconoció que detrás de esa búsqueda colectiva conviven motivaciones individuales legítimas: “Un mejor contrato u otra cosa, ¿no? Y entonces, o quedarse para el centenario, como lo habíamos hablado”. La referencia al centenario no es menor: Sport Boys celebrará 100 años de vida institucional en 2027, y varios jugadores del plantel actual tienen en mente esa fecha como un hito al que quisieran pertenecer.

La propuesta táctica para visitar al líder

Emilia Saba – Sport Boys – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 3 noviembre
Sport Boys no piensa cambiar su identidad para enfrentar a Universitario en el Monumental. Emilio Saba aseguró que el equipo mantendrá su intención de ser protagonista y buscará repetir la actitud que mostró en su reciente victoria ante Cusco FC. (Instagram: emilio_saba)

Sport Boys llega al Monumental con una victoria reciente —1-0 ante Cusco FC— y con la intención de no resignar su identidad de juego a pesar de enfrentar a uno de los candidatos al título en su propio estadio. Ante la consulta de si el plantel tenía definida una propuesta ofensiva para el encuentro, Saba confirmó que la filosofía no cambia según el rival ni la cancha.

“Nosotros estamos en lo nuestro. Sabemos que es un partido complicado, que es un partido capaz parecido al de Cusco, tal vez, pero siempre salimos a hacer nuestro juego, siempre salimos a intentar ser protagonistas dentro del campo y a ganar los partidos”, afirmó el defensor.

La comparación con Cusco no es casual: Sport Boys visitó el estadio de altura y se llevó los tres puntos. Ese antecedente alimenta la confianza del grupo para afrontar otro escenario adverso. Universitario, por su parte, llega al encuentro tercero en la tabla, a un punto de Sporting Cristal y Sport Huancayo, y necesita la victoria para escalar al liderato en solitario. El partido se podrá seguir en vivo por L1 Max y L1 Play.

Desio y la transformación anímica del equipo

Emilia Saba – Sport Boys – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 3 noviembre
Más allá de los planteamientos tácticos, Saba encontró en el ambiente del camerino una de las fortalezas del actual Sport Boys. El defensor destacó la unión del grupo, la alegría cotidiana y la mística que rodea al equipo chalaco (Instagram: emilio_saba)

Uno de los ejes de la charla fue el impacto que tuvo la llegada del técnico Carlos Desio en el rendimiento y la cohesión del plantel. Saba fue contundente al describir el cambio que experimentó el grupo bajo su conducción.

“Creo que es un técnico muy pegado al jugador. Es un técnico que prioriza darle la confianza al jugador, prioriza el grupo también. Prioriza que la gente esté unida, que siempre haya esa confianza entre nosotros, con él y entre el mismo grupo, y sus trabajos también, en la manera de cómo plantear los partidos”, describió el lateral.

El efecto, según Saba, fue visible no solo en su rendimiento individual sino en el del equipo en conjunto: “Me ha dado, la verdad, que no solamente a mí, sino al equipo, al Boys, una confianza que capaz no teníamos el año pasado o con el profe a inicio de año, pero creo que en ese sentido lo ha hecho bien el profe”.

Más allá de la táctica y los resultados, el defensor también destacó lo que hace especial al día a día en el club chalaco. “Hoy vas al camerino y es chacota. La pasas bien. La gente en el estadio, en El Callao, es la salsa, todo es bacán. Se vive un ambiente bueno ahí en el Boys. Muy bonito. Es especial. Creo que es un equipo que tiene mucha mística”, cerró Saba, con la misma espontaneidad que lo caracteriza dentro y fuera de la cancha.

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