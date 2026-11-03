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Ignacio Buse se quita presión de encima para su duelo ante Daniil Medvedev en Masters 1000 de París: “Voy a salir a disfrutar”

El ‘Colorado’ se medirá en la capital francesa ante el ruso, #5 en el ranking ATP, en su segundo duelo ante un tenista Top 10

Ignacio Buse disputará su segundo duelo ante un tenista Top 10 luego de su debut en el US Open 2025 frente a Ben Shelton.
Ignacio Buse disputará su segundo duelo ante un tenista Top 10 luego de su debut en el US Open 2025 frente a Ben Shelton. Crédito: ATP.
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Ignacio Buse afrontará un nuevo examen ante la élite del tenis mundial. El peruano se enfrentará este martes 3 de noviembre con Daniil Medvedev, número cinco del ranking ATP y cuarto preclasificado, por la segunda ronda del Masters 1000 de París. Será su segundo partido ante un jugador ubicado entre los diez mejores del circuito.

El duelo se disputará en el último Masters 1000 de la temporada, sobre superficie dura y bajo techo. Buse, de 22 años, avanzó tras imponerse al belga Zizou Bergs por 6-2 y 6-4, resultado que le permitió cortar una secuencia adversa y establecer una cita con uno de los tenistas de mayor recorrido en el circuito.

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El antecedente del limeño contra un Top 10 se remonta al US Open 2025. En aquella ocasión, debutó en un Grand Slam frente al estadounidense Ben Shelton, quien era el sexto cabeza de serie y ocupaba el sexto puesto del ranking. El norteamericano se impuso por 6-3, 6-2 y 6-4 en la cancha Arthur Ashe.

Buse llega a París con la intención de trasladar esa experiencia a un escenario distinto. El peruano remarcó que no pretende cargar el duelo con una presión adicional, pese a la jerarquía de Medvedev, campeón del US Open 2021 y ganador del Masters 1000 parisino en 2020.

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Ignacio Buse vs Daniil Medvédev: día, hora y canal TV del partido por Masters 1000 de París 2026.
Ignacio Buse vs Daniil Medvédev: día, hora y canal TV del partido por Masters 1000 de París 2026.

“Pero también es bonito jugar en estas canchas y en este torneo tan espectacular, con las luces, el show. Esas cosas nos motivan para sacar lo mejor. Lo afrontaremos con humildad tenística, sabiendo que es un rival muy duro”, declaró a la agencia EFE, en palabras difundidas por Andina.

El tenista nacional añadió que el partido representa una oportunidad para medir su evolución. “Gane o pierda es un partido en el que voy a aprender bastante. Voy a salir a disfrutar”, afirmó Buse, quien buscará por primera vez alcanzar los octavos de final de un torneo Masters 1000.

La victoria ante Bergs también significó una revancha. El belga había derrotado al peruano hace poco más de dos semanas en el Masters 1000 de Shanghái, con un marcador de 6-0 y 6-3. Esta vez, Buse tomó la iniciativa desde el primer set y sostuvo la ventaja para resolver el encuentro en una hora y 20 minutos.

“Tuve muy buenas sensaciones. Creo que sentía que estaba en una dinámica negativa, que venía trabajando bien y que los resultados eran una cuestión de tiempo”, sostuvo el peruano después de su estreno. El triunfo le devolvió confianza antes de enfrentar a un rival que llega con resultados recientes en el circuito.

El tenista peruano se impuso 2-0 frente al belga y avanzó a la segunda ronda del Masters 1000 de París. (Video: Tenis Al Máximo)

Buse dejó atrás cuatro derrotas al hilo

Ignacio Buse rompió una seguidilla de cuatro derrotas consecutivas con su estreno ganador en el Masters 1000 de París. El peruano no superaba una primera ronda desde agosto y había quedado eliminado de manera temprana en el US Open, Beijing, Shanghái y Viena.

El triunfo sobre Zizou Bergs tuvo un valor adicional para el tenis peruano. Buse se convirtió en el primer representante del país en ganar un partido en el cuadro principal del Masters 1000 de París, torneo que celebra su edición número 40 en 2026.

Jaime Yzaga había participado en 1994, pero perdió en su debut frente al francés Arnaud Boetsch. Diez años después, Luis Horna cayó en primera ronda ante otro tenista local, Cyril Saulnier. Buse rompió esa estadística con un triunfo en sets corridos.

También consiguió, en su quinta presentación, su primera victoria en pista dura dentro de un Masters 1000. Sus otros dos triunfos en esta categoría llegaron durante 2026 en los torneos de Madrid y Roma, ambos disputados sobre arcilla.

Ignacio Buse cortó racha negativa tras debutar con victoria en el Masters 1000 de París.
Ignacio Buse cortó racha negativa tras debutar con victoria en el Masters 1000 de París. Crédito: Agencias

Así llega Daniil Medvedev

Medvedev recuperó presencia en la parte alta del circuito durante esta temporada y regresó al Top 10. El ruso llega a París tras alcanzar las semifinales del ATP 500 de Viena, instancia en la que perdió ante el español Carlos Alcaraz.

Antes de su paso por Austria, el ex número uno del mundo se consagró campeón del ATP 250 de Almaty. En la gira asiática, también levantó el título en Hangzhou y alcanzó las semifinales tanto en Beijing como en el Masters 1000 de Shanghái.

El ruso acumula cuatro títulos en 2026 y aseguró su clasificación a las ATP Finals de Turín. Medvedev entrará directamente en la segunda ronda del torneo parisino, luego de quedar libre en el debut por su condición de cuarto preclasificado.

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