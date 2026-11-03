Perú

Cristian Zuárez responde a los ataques de la hija de Laura Bozzo: "No voy a contestar con violencia"

El exintegrante de Ráfaga y exproductor de ‘Laura en América’ respondió con mesura, recordó episodios que vivió junto a la conductora y cuestionó la autoridad de la joven para juzgarlo

Dos imágenes yuxtapuestas con Cristian Zuárez junto a Laura Bozzo a la izquierda, y Laura Bozzo junto a Victoria de la Fuente a la derecha
Cristian Zuárez y Victoria de la Fuente intercambian declaraciones públicas respecto al estado de salud y el entorno personal de la conductora Laura Bozzo.
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Cristian Zuárez rompió su silencio luego de las fuertes críticas que recibió de Victoria de la Fuente, hija de Laura Bozzo, quien cuestionó públicamente que el argentino se pronunciara sobre el estado de salud de la conductora. El exintegrante de la agrupación Ráfaga decidió responder con un mensaje medido, aunque dejó en claro que las palabras de la joven le generaron sorpresa.

La controversia se desató en medio de la preocupación que existe por el cuadro médico de Bozzo, uno de los rostros más reconocidos de la televisión peruana durante las últimas tres décadas. En ese contexto, Zuárez había expresado públicamente su inquietud por la salud de su expareja, lo que motivó la reacción de Victoria de la Fuente.

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Zuárez pide respeto y evita el enfrentamiento directo

El argentino explicó que su vínculo con Laura Bozzo no se limita a la relación sentimental que mantuvieron durante años, sino que también incluye una etapa de trabajo conjunto y acompañamiento en momentos difíciles de la vida de la conductora.

“Ante las declaraciones de Victoria de la Fuente, quiero aclarar algo con respeto. Fui pareja de Laura y trabajé muchos años junto a ella como productor de ‘Laura en América’. La acompañé durante casi tres años de arresto domiciliario en Perú y estuve a su lado cuando fue internada en una clínica peruana en 2016. No dije esto para echarle nada en cara a Laura ni para reclamar reconocimiento”, manifestó Zuárez, en declaraciones recogidas por el diario Trome.

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El cantante Cristian Zuárez pidió a los seguidores de Laura Bozzo realizar oraciones por la salud de la presentadora de televisión tras su hospitalización. Zuárez señaló que permanece en comunicación con la familia de la conductora y destacó la intervención de su custodio personal para su oportuno traslado y atención médica.

El exproductor de ‘Laura en América’ consideró que las palabras de la hija de la conductora buscaron confrontarlo, aunque remarcó su intención de no entrar en una disputa pública.

“Me veo obligado a responder a declaraciones (de Victoria) que considero una provocación, pero no voy a contestar con violencia ni a entrar en agravios”, sostuvo el argentino.

La respuesta de Zuárez se produce luego de que Victoria de la Fuente cuestionara su legitimidad para opinar sobre la salud de Laura Bozzo, en medio de la atención mediática que generó la situación de la conductora. El intercambio de declaraciones puso en el centro del debate la relación que ambos mantuvieron durante los años en que Zuárez formó parte del entorno cercano de Bozzo.

Un vínculo que incluyó el arresto domiciliario y una internación en 2016

Cristian Zuárez recordó episodios puntuales de la trayectoria compartida con Laura Bozzo para sustentar su versión. Según detalló, el acompañamiento no se limitó al ámbito laboral, sino que incluyó procesos personales complejos, entre ellos el arresto domiciliario que la conductora cumplió en Perú y una internación clínica en 2016.

Un hombre y una mujer posan vestidos de gala a la izquierda, mientras a la derecha la mujer reposa en una cama de hospital vestida con bata blanca
Una composición reúne a Cristian Zuárez y a la conductora Laura Bozzo en un evento social junto a una toma de la presentadora convaleciente en una cama médica.

El argentino trabajó como productor de ‘Laura en América’, el programa que catapultó a Bozzo como una de las figuras más influyentes de la televisión latinoamericana durante los años 90 y 2000. Esa etapa profesional, según explicó Zuárez, se desarrolló en paralelo a la relación sentimental que mantuvo con la conductora.

El exintegrante de Ráfaga señaló que su cercanía con Victoria de la Fuente fue limitada durante los años en que compartió la relación con la madre de la joven. Esa distancia, afirmó, contrasta con la seguridad de los cuestionamientos que ella formuló en declaraciones públicas.

“A Victoria la vi muy pocas veces y nunca tuve un trato cercano con ella. Por eso, me sorprende que pueda afirmar con tanta seguridad qué hice o dejé de hacer por Laura, sino conoció de cerca nuestra relación ni lo que vivimos”, precisó Zuárez.

El argentino pide enfocar la atención en la recuperación de Bozzo

Zuárez insistió en que su intervención pública no respondió a un interés de figuración, sino a la preocupación genuina por el estado de salud de la conductora. El argentino buscó despejar cualquier interpretación que vinculara sus declaraciones con un afán de protagonismo mediático.

Ernesto Buitrón habló sobre los ingresos que Laura Bozzo habría obtenido en Televisa y TV Azteca y recordó las propiedades y gastos que asociaba con su etapa de mayor bonanza. Magaly Medina también recordó que la presentadora había hablado públicamente de problemas financieros. ATV/ Magaly TV La Firme.

El exproductor evitó prolongar el enfrentamiento con Victoria de la Fuente y centró su mensaje final en un pedido dirigido al público que sigue la situación de la conductora.

“Cuando expresé mi preocupación por su salud, lo hice para pedir que rezaran por ella. Les pido que sigan haciéndolo y acompañándola en su recuperación”, añadió Zuárez.

La polémica entre Zuárez y la hija de Bozzo se suma a la expectativa que existe por la evolución del cuadro médico de la conductora, cuya trayectoria incluye más de dos décadas al frente de uno de los programas de entrevistas más vistos de la televisión peruana. Hasta el momento, ni Victoria de la Fuente ni otros familiares de Bozzo se pronunciaron nuevamente sobre el intercambio de declaraciones con el argentino.

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