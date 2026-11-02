Alcalde streamer Franco Vidal gastó casi S/ 35 millones en fiestas y eventos: Contraloría detectó pagos por servicios que no se realizaron

La Municipalidad de Ate destinó S/ 34 millones 890.000 a eventos, celebraciones, inauguraciones y actividades recreativas entre 2024 y 2025

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La Municipalidad de Ate, encabezada por el alcalde streamer Franco Vidal, destinó S/ 34 millones 890.000 a contrataciones realizadas durante 2024 y 2025 para celebraciones de aniversarios, inauguraciones, actividades recreativas y eventos deportivos, según un reportaje difundido este domingo por Cuarto Poder.

El dominical, basado en un informe de la Contraloría General de la República, reveló además presuntas irregularidades en algunos de estos desembolsos, entre ellas servicios que no se habrían ejecutado y pagos sin documentación que acreditara su prestación.

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De acuerdo con el órgano de control, solo en 2024 se comprometieron alrededor de S/ 25 millones mediante contrataciones menores a ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT) mientras que en 2025 el monto se aproximó a los S/ 10 millones.

Uno de los casos observados involucra a Miguel Ruelas Quillatupa, quien pasó de postular a una plaza de chofer de serenazgo a convertirse en proveedor recurrente de la comuna. Desde mayo de 2024 recibió órdenes de servicio por S/ 918.725 para suministrar baños portátiles, vender arreglos florales, alquilar mobiliario y brindar alimentación.

La Contraloría detectó presuntas irregularidades, como pagos por servicios que no se habrían ejecutado y falta de documentos que acrediten las prestaciones

La Contraloría advirtió que varias de estas prestaciones no se habrían realizado, pese a que las áreas correspondientes emitieron su conformidad y autorizaron los pagos.

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Entre los desembolsos cuestionados figuran ocho servicios contratados para el aniversario de Ate y un desfile de exalumnos: cinco vinculados con la primera celebración y tres con la segunda. Según el informe, ninguno habría sido prestado, aunque la municipalidad aprobó los pagos. El hecho ocasionó un perjuicio económico de S/ 61.500.

El mismo empresario también participó en las contrataciones para el Festival de Box Amateur y Exhibición de Artes Marciales, realizado el 4 de mayo de 2024 en el complejo Ollantaytambo. La comuna desembolsó S/ 3.800 por el alquiler de baños, mesas y sillas, pese a que el recinto ya contaba con servicios higiénicos y graderías.

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Los auditores cuestionaron, además, que no existieran documentos que acreditaran el traslado de los bienes ni la efectiva prestación de los servicios.

Las observaciones no se circunscribieron a los contratos con Ruelas Quillatupa. El reporte también identificó cuestionamientos sobre la justificación de determinados gastos destinados a actividades municipales y la experiencia de algunos proveedores seleccionados.

Gerald Flores, gerente regional de Control de Lima Metropolitana, indicó que la Contraloría recomendó al procurador anticorrupción iniciar acciones legales contra los presuntos responsables y remitir el caso a la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios.

En 2024, la comuna comprometió cerca de S/ 25 millones en contrataciones menores a ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT); en 2025, el monto bordeó los S/ 10 millones

Consultado por Cuarto Poder, Vidal no respondió sobre los hallazgos ni explicó los desembolsos. Posteriormente, durante una transmisión en sus propias redes sociales, defendió las contrataciones y aseguró que los proveedores habían cumplido con sus obligaciones.

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“El dinero no se le ha regalado. Ellos han cumplido con su trabajo”, afirmó. También justificó estos gastos al señalar que las celebraciones requieren toldos, sillas, carpas, pantallas LED y servicios de alimentación.

El padre del burgomaestre, Manuel Vidal Camargo (Avanza País), obtuvo un amplio triunfo electoral como parte de una fórmula en la que ocupó el segundo lugar, lo que le asegura continuidad política en la jurisdicción.

“Voy a trabajar cuatro años más en Ate y de ahí evaluaré la posibilidad (...). Eso ya se verá más adelante. Ahorita vamos a trabajar cuatro años más. En Ate ya no tenemos un solo líder, tenemos dos líderes”, declaró semanas atrás.

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