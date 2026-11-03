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Mano Menezes se convence en nominar a un nuevo legionario: Francesco Andrealli, en la prelista de Perú para amistoso contra Bolivia

El entrenador de la ‘bicolor’ da un paso adelante al incluir en su nómina preliminar al joven valor de la reserva del Como 1901, donde destaca por su regularidad y liderazgo reflejado en la capitanía

Mano Menezes valora la citación de Francesco Andrealli para la selección peruana. - Crédito: FPF / Como
Mano Menezes valora la citación de Francesco Andrealli para la selección peruana. - Crédito: FPF / Como
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Solo han pasado 24 horas de la divulgación del monitoreo de la Unidad Técnica de Menores en tres potenciales seleccionados y ya uno de ellos se encuentra con pie y medio para integrar el deber nacional, por validación de Mano Menezes, de cara al amistoso contra Bolivia, en Matute.

El futbolista Francesco Andrealli, de 19 años, ha convencido al seleccionador de Perú para ser incluido en la nómina preliminar de la ‘bicolor’ en el marco de la cuarta ventana FIFA, aunque L1MAX ha avanzado que será convocado de manera oficial en la conferencia de prensa del cierre de la primera semana de noviembre.

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Francesco Andrealli respondió al llamado de Perú U18. - Crédito: FPF
Francesco Andrealli respondió al llamado de Perú U18. - Crédito: FPF

El solo hecho que Andrealli esté siendo seguido por el propio Menezes es bastante, considerando que por delante suyo cuenta con otros efectivos que han gozado de la confianza del líder brasileño en las pasadas ventanas. De ser llamado oficialmente, el jugador será valorado con mayor precisión por el comando técnico.

Francesco tiene a su favor un pleno conocimiento de la base futbolística de la selección peruana al, no hace mucho, integrar las categorías menores, donde exhibió un correcto tramo de forma, el mismo que se espera que se traslade al momento que ascienda con la absoluta de Perú.

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Talento en ciernes

En absoluto silencio y alejado de los focos, Andrealli ha ido construyendo su carrera hasta asomarse al profesionalismo. Fue el Como 1901 que apostó por su formación y ahora ve con alegría como el peruano se ha posicionado como un elemento palmario en su estructura.

Sobre todo, se nota el crecimiento de Francesco en el Como Primavera, en cuyas filas ha comenzado a marcar diferencias por su carácter táctico en el centro del campo. Ofrece ayudas en desestabilización de contrarios y muestra desparpajo para ir hacia adelante en busca de contribuir en ataque.

Francesco Andrealli ofrece polifuncionalidad y carácter en Como Primavera. - Crédito: Difusión
Francesco Andrealli ofrece polifuncionalidad y carácter en Como Primavera. - Crédito: Difusión

Por su proyección, el potencial seleccionado de Perú está muy bien situado en la reserva del equipo de moda en Italia y ve premiada su regularidad con la cinta de capitán, con la que se refrenda su liderazgo en el grupo.

[NOTICIA EN DESARROLLO...]

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