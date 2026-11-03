Perú

Clima en Chiclayo: la probabilidad de lluvia y las temperaturas del 3 de noviembre

La ciudad experimenta un clima desértico con escasas precipitaciones, aunque la cercanía al mar le da cierta humedad

Chiclayo es una de las ciudades más importantes del norte del Perú. (Wikimedia)
Chiclayo es una de las ciudades más importantes del norte del Perú. (Wikimedia)
Guardar

Conocer el pronóstico del clima en Chiclayo permite a sus habitantes y visitantes planificar actividades cotidianas y eventos con mayor precisión. Esta información hace más fácil decidir cómo vestir, qué transporte usar y el desarrollo de actividades al aire libre, reduciendo imprevistos ocasionados por cambios en las condiciones atmosféricas.

En este contexto y para estar bien informado te presentamos el pronóstico del clima del miércoles 4 de noviembre :

PUBLICIDAD

NubladoLa temperatura máxima del día alcanzará los 29°C.La temperatura mínima será de 23°C.

Además, saber el pronóstico del tiempo en Chiclayo es relevante para actividades productivas como la agricultura, que depende en gran medida de la temperatura y la precipitación. Con datos actualizados, agricultores y pescadores pueden gestionar mejor sus recursos, ajustando sus jornadas para reducir pérdidas y optimizar rendimientos.

El mejor momento para visitar Chiclayo

El clima de Chiclayo está ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del pácifico (Wikimedia Commons)
El clima de Chiclayo está ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del pácifico (Wikimedia Commons)

El clima en Chiclayo, ubicado en la región de Lambayeque, Perú, es árido y cálido debido a su posición en la costa norte, cerca del desierto y el océano Pacífico. De acuerdo con información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) el clima en la “Ciudad de la Amistad” se divide en las siguientes temporadas:

PUBLICIDAD

Verano (diciembre a marzo)

Temperaturas: Las máximas oscilan entre 25°C y 33°C, pudiendo alcanzar picos de 35°C en días particularmente calurosos. Las mínimas suelen estar entre 20°C y 23°C.

Características: Días soleados y despejados predominan, con brisas marinas que refrescan ligeramente por las tardes. Es la temporada ideal para visitar playas como Pimentel, pero se recomienda protección solar y mantenerse hidratado debido. Aunque Chiclayo es árida, esta es la temporada con mayor probabilidad de lluvias, aunque siguen siendo escasas.

Otoño (abril a mayo)

Temperaturas: Máximas entre 23°C y 29°C, con mínimas de 18°C a 21°C. El clima es más templado que en verano, con una transición gradual hacia temperaturas más frescas.

Características: Los días son soleados con cielos mayormente despejados, aunque puede haber neblina ocasional en las mañanas cerca de la costa. Las brisas marinas siguen presentes, ofreciendo un ambiente agradable.

Invierno (junio a septiembre)

Temperaturas: Máximas entre 20°C y 24°C, con mínimas que pueden descender a 15°C o 16°C, especialmente en las noches y mañanas. Es la temporada más fresca.

Características: Los días suelen empezar con neblina o cielos nublados que se despejan hacia el mediodía, permitiendo tardes soleadas pero frescas. Las brisas marinas son más notorias, refrescando el ambiente.

Primavera (octubre a noviembre)

Temperaturas: Máximas entre 22°C y 28°C, con mínimas de 17°C a 20°C. Las temperaturas comienzan a subir gradualmente hacia el verano.

Características: Días soleados con cielos despejados y brisas marinas suaves. La neblina matinal es menos frecuente que en invierno y el clima es cálido sin ser agobiante.

El sabor del norte del Perú

La gastronomía del norte del Perú es muy popular a nivel nacional e internacional (Wikimedia Commons)
La gastronomía del norte del Perú es muy popular a nivel nacional e internacional (Wikimedia Commons)

La gastronomía de la “Capital de la amistad” en el norte de Perú, destaca por su variedad de platos que combinan tradiciones precolombinas con influencias coloniales. Ingredientes autóctonos como los pescados de la costa y las hierbas aromáticas forman parte fundamental de las recetas locales.

Entre los platos más representativos de Chiclayo se encuentran el arroz con pato, el cabrito a la norteña y la causa ferreñafana. También sobresale el famoso ceviche de mero y la tortilla de raya. El uso de ajíes y de la chicha de jora como base en guisos brinda un toque distintivo, aportando sabor y textura a la cocina de la zona. Las preparaciones suelen servirse acompañadas de yuca, zarandajas y otros tubérculos.

Chiclayo, además, se distingue por la variedad de sus dulces, como el king kong, un postre de capas de galleta rellenas con manjar blanco y frutas. Los mercados y restaurantes locales ofrecen a turistas y residentes una experiencia culinaria que conecta el pasado ancestral con la vitalidad actual de la ciudad.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesClima en PerúClima en Chiclayo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La exigencia de Alianza Lima a la Comisión de Justicia por el caso de Pablo Guede: club presentará su descargo antes del plazo

El club blanquiazul fue notificado formalmente la noche del lunes y tiene 72 horas para responder por escrito el proceso disciplinario abierto de oficio tras el altercado entre su director técnico y el delantero Hernán Barcos

La exigencia de Alianza Lima a la Comisión de Justicia por el caso de Pablo Guede: club presentará su descargo antes del plazo

Olva Latino apuesta por el talento colombiano: Anny Montaño llega a Perú tras destacar en Estados Unidos

Con una importante experiencia en tres instituciones universitarias de Norteamérica, la voleibolista de 21 años se sumará al plantel de César Arrese para afrontar la temporada 2026/27

Olva Latino apuesta por el talento colombiano: Anny Montaño llega a Perú tras destacar en Estados Unidos

Estampida de más de 60 burros sorprende a Chaclacayo: escaparon de un camal y llegaron hasta Ate y Chosica

Los animales recorrieron el grifo de Petroperú, el paradero Purina y otros sectores del distrito antes de dispersarse hacia la Carretera Central, según imágenes captadas por cámaras de seguridad

Estampida de más de 60 burros sorprende a Chaclacayo: escaparon de un camal y llegaron hasta Ate y Chosica

Senador José Castillo defiende amnistía para su hermano: “Pedro Castillo debe estar libre porque no ha hecho nada”

El hermano del exgobernante respaldó el proyecto presentado en la Cámara de Diputados, que también alcanzaría a exfuncionarios procesados por los hechos del 7 de diciembre de 2022

Senador José Castillo defiende amnistía para su hermano: “Pedro Castillo debe estar libre porque no ha hecho nada”

Diego Melián, portero del Sport Boys, no le teme a Universitario: “Trataremos de hacer un gran partido con la mayor responsabilidad”

Aunque la ‘U’ ha recuperado su poder realizador en las últimas fechas, el ‘1′ de la ‘misilera’ considera que podrán asentarse bien en su guarida y proponer un fútbol atractivo a lo largo de los 90′ minutos

Diego Melián, portero del Sport Boys, no le teme a Universitario: “Trataremos de hacer un gran partido con la mayor responsabilidad”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Senador José Castillo defiende amnistía para su hermano: “Pedro Castillo debe estar libre porque no ha hecho nada”

Senador José Castillo defiende amnistía para su hermano: “Pedro Castillo debe estar libre porque no ha hecho nada”

Perú autoriza el ingreso de una unidad naval chilena armada: ¿por qué llegará al puerto de Ilo y qué misión cumplirá en aguas peruanas?

Ricardo Belmont anuncia una reestructuración nacional de Obras: ¿cambiará su postura en el Congreso?

Rafael López Aliaga llama a tomar las calles desde enero: “Por las buenas no se puede en este país”

Alcalde streamer Franco Vidal gastó casi S/ 35 millones en fiestas y eventos: Contraloría detectó pagos por servicios que no se realizaron

ENTRETENIMIENTO

Robbie Williams y el emotivo mensaje que le dedicó al Perú: “Ustedes me hicieron sentir que soy alguien”

Robbie Williams y el emotivo mensaje que le dedicó al Perú: “Ustedes me hicieron sentir que soy alguien”

Magaly Medina admira la carrera de Gisela Valcárcel pero la sentencia con una frase: "Admiro su trayectoria, mas no la admiro a ella"

Lo que Paolo Guerrero le dijo a Ana Paula Consorte tras escándalo con esposa de Hernán Barcos: "Que aprenda a hacerle caso"

Luren Márquez, su preparación para Miss Universo 2026 y respaldo a Jessica Newton tras dejar Miss Grand Perú: “Sabe lo que hace”

Cristian Zuárez responde a los ataques de la hija de Laura Bozzo: "No voy a contestar con violencia"

DEPORTES

La exigencia de Alianza Lima a la Comisión de Justicia por el caso de Pablo Guede: club presentará su descargo antes del plazo

La exigencia de Alianza Lima a la Comisión de Justicia por el caso de Pablo Guede: club presentará su descargo antes del plazo

Olva Latino apuesta por el talento colombiano: Anny Montaño llega a Perú tras destacar en Estados Unidos

Diego Melián, portero del Sport Boys, no le teme a Universitario: “Trataremos de hacer un gran partido con la mayor responsabilidad”

Partidos de hoy, martes 3 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 15 del Torneo Clausura y Acumulada