Luren Márquez, su preparación para Miss Universo 2026 y respaldo a Jessica Newton tras dejar Miss Grand Perú: “Sabe lo que hace”

Luren Márquez expresa su total respaldo a Jessica Newton.

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Luren Márquez se encuentra a pocos días de viajar a Puerto Rico para representar al Perú en Miss Universo 2026, certamen cuya competencia oficial comenzará el 8 de noviembre y culminará el martes 24 de noviembre de 2026. Antes de partir, la reina de belleza cumplirá una agenda de despedida en Ica, su ciudad natal, que incluirá un pasacalle, una ceremonia oficial y actividades sociales.

En una entrevista con Infobae Perú, la Miss Perú Universo 2026 habló sobre el reto de llegar a uno de los escenarios internacionales más importantes de los certámenes de belleza. La iqueña afirmó que asume la competencia con entusiasmo, pero también con la responsabilidad de representar a un país que espera volver a alcanzar la corona universal.

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“Es un sueño. Son tantos sentimientos que vienen en este preciso instante, a puertas, a días de empezar la competencia y poder decir ‘Perú’ ante el universo”, sostuvo Márquez.

La representante peruana señaló que busca llevar al certamen elementos de la identidad nacional, desde los colores y las tradiciones hasta la gastronomía, los paisajes y la textilería. “Llevo conmigo la historia, los sueños y sobre todo la esperanza de millones de peruanos”, expresó.

Ica despedirá a Luren Márquez antes de su viaje a Puerto Rico

La Miss Perú Universo 2026 viajará este 4 de noviembre a Ica para cumplir las últimas actividades públicas antes de partir a Puerto Rico. La agenda incluye un gran pasacalle de despedida desde las 16:30 horas y una ceremonia oficial con condecoración en la Plaza de Armas desde las 18:00 horas.

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La despedida también contará con un homenaje artístico, presentaciones culturales y bailes tradicionales. Márquez indicó que visitará la iglesia del Señor de Luren, donde participará en una misa y en una actividad social con niñas acogidas por esa institución.

Luren Márquez partirá a Puerto Rico para representar al Perú en Miss Universo 2026, tras una despedida oficial en Ica.

La representante peruana tiene previsto partir hacia Puerto Rico el 6 de noviembre. Dos días después se iniciarán de manera oficial las actividades de Miss Universo 2026, una competencia que reunirá a candidatas de distintos países.

Márquez adelantó que uno de los ejes de su participación será Ica, región donde nació y que formará parte de su propuesta artística y visual. La concursante señaló que su traje típico incluirá referencias a la Vendimia, la Huacachina, el desierto y otros elementos de la identidad iqueña.

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“Llevo la esencia de Ica, llevo esos colores, llevo las tradiciones de la Vendimia, llevo la esencia de la Huacachina, del desierto”, afirmó emocionada. La candidata precisó que la propuesta se trabajó durante los últimos cinco meses.

Diseñadores peruanos preparan su ajuar para Miss Universo

Márquez contó que distintos diseñadores peruanos se sumaron a su preparación para el concurso internacional. La organización de Miss Perú recibió propuestas de profesionales que buscaban aportar con prendas para su participación en Puerto Rico.

La reina indicó que sus vestidos para la competencia preliminar y la noche final estarán a cargo de dos diseñadores peruanos, cuyos nombres todavía no puede revelar. Sin embargo, adelantó que uno de ellos estuvo vinculado a la creación de un traje para una ganadora de Miss Universo en años recientes.

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“Vamos con un ajuar bastante bonito, pero sobre todo hecho con cariño”, comentó Márquez. La candidata evitó dar mayores detalles de sus atuendos, aunque aseguró que el vestuario tendrá presencia de la cultura peruana.

La preparación para Miss Universo también exigió cambios en su forma de expresarse ante las cámaras. Márquez, quien desarrolló buena parte de su carrera como conductora de entretenimiento en la televisión hispana de Estados Unidos, señaló que ahora enfrenta el desafío de comunicar desde una faceta más personal.

“Venía de ser conductora de entretenimiento y cambiar el chip a ser una reina de belleza, en la que ya no vas a comunicar con un guion, sino desde ti, desde tu esencia”, explicó. Para ella, el proceso ha sido más retador que duro.

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Luren Márquez habló sobre su destitución y el diálogo con Jessica Newton

Durante la entrevista, Márquez se refirió a la destitución que enfrentó en el marco de su proceso como representante nacional. La modelo señaló que fue un momento inesperado para ella y para la organización, aunque sostuvo que el diálogo permitió llegar a un acuerdo para continuar con su preparación rumbo a Miss Universo.

“Fue un balde de agua fría para todos”, reconoció. “Todo lo transformé en una enseñanza, en tomarme las cosas de la mejor manera, con ganas y una apertura de aprender y crecer”, añadió.

La candidata destacó el respaldo de Jessica Newton, directora de Miss Perú, y sostuvo que la organizadora puede identificar cuándo una representante requiere ajustes en su preparación o un mayor trabajo emocional antes de competir. Márquez también remarcó que el diálogo fue decisivo para superar los momentos difíciles que enfrentó durante su camino hacia Miss Universo 2026.

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En su comunicado, Luren pidió disculpas públicas a la organización de Miss Perú y a Jessica Newton: “cometí errores y acepto las consecuencias”. IG

“Jessica es una persona bastante inteligente para ver a su representante. Tiene una habilidad para mirar a las mujeres y decir: ‘Esta chica puede representarnos en tal concurso’. También sabe cuándo una candidata necesita un cambio de preparación o todavía no está lista en todos los aspectos”, afirmó. Según Márquez, la conversación permitió resolver la situación y reafirmar el compromiso de ambas partes para que ella llegue a Puerto Rico como la representante peruana. “El diálogo es algo sumamente importante”, sentenció.

Jessica Newton fuera del Miss Grand

Márquez también fue consultada por el cambio en la dirección de Miss Grand Perú, certamen que antes estuvo bajo la conducción de Jessica Newton y que ahora tiene a Luciana Fuster como responsable. La Miss Perú Universo 2026 sostuvo que la modificación responde a una determinación institucional y expresó su conformidad con la decisión.

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“Jessica es una persona que sabe qué decisiones toma como representante de la organización. Son decisiones institucionales. Lo que la institución y mi jefa decida, para mí es un total acuerdo porque ella sabe lo que hace”, afirmó Márquez. La candidata añadió que admira a Newton y respaldó el nuevo camino de Fuster: “Feliz también por Luciana, por el nuevo camino que emprende”.

Asimismo, destacó la influencia de la directora de Miss Perú en la formación de las concursantes. “Siempre vamos a estar agradecidas con nuestra reina madre, porque nos forma y de ahí nosotras empezamos a caminar nuestro propio camino”, concluyó.

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Luciana Fuster asume la dirección del certamen Miss Grand Perú con el respaldo público de la empresaria Jessica Newton.