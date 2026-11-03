Mariela Céspedes, quemada viva por su expareja y arrojada a un canal: el feminicidio en Piura que vuelve a exponer la brutal violencia machista

La víctima fue encontrada el domingo 1 de noviembre en el canal La Esperanza, con quemaduras de segundo y tercer grado en el 80% del cuerpo

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Mariela del Carmen Céspedes, de 31 años, murió este lunes en la región norteña de Piura tras sufrir graves quemaduras en un ataque perpetrado por su expareja, quien le prendió fuego y la arrojó a un canal de regadío de la provincia de Paita.

Su caso vuelve a poner el foco en la violencia machista, que entre septiembre y octubre de este año arrebató la vida de 13 mujeres víctimas de feminicidio, según la organización Manuela Ramos.

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La mujer fue encontrada la mañana del domingo 1 de noviembre en el canal La Esperanza, situado en el centro poblado Pueblo Nuevo de Colán. Presentaba quemaduras de segundo y tercer grado que comprometían el 80 % de su cuerpo, según confirmó el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

Mariela fue auxiliada por pobladores de la zona, que escucharon sus pedidos de ayuda y coordinaron su traslado al hospital Las Mercedes de Paita. Debido a la gravedad de sus heridas, posteriormente fue referida al Hospital de Apoyo de Sullana, donde permaneció internada en la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, no resistió las lesiones y falleció.

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Pobladores escucharon sus pedidos de auxilio y coordinaron su traslado a hospitales de Paita y Sullana, donde falleció pese a permanecer en cuidados intensivos

La Policía detuvo a Luis Rivera Arévalo, de 50 años, identificado como su expareja y padre de su hijo de siete años, quien fue trasladado a la División de Investigación Criminal (Depincri) de Sullana, donde permanece como investigado por el feminicidio.

“Al parecer, luego de ser quemada, ha sido arrojada a ese lugar”, declaró el jefe de la Región Policial de Piura, Daniel Jares. De acuerdo con información difundida por medios locales, Mariela habría identificado directamente a su atacante antes de morir. El caso está a cargo de la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de Paita, dirigida por el fiscal Salvador Savitzky Rodríguez.

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La ministra de la Mujer, Mara Seminario, acudió en la víspera al Centro Emergencia Mujer y Familia de la comisaría sectorial de Paita para supervisar la atención a los familiares de la víctima y solicitó al Juzgado de Familia de Paita que dicte medidas de protección para sus allegados y su hijo.

La excongresista Heidy Juárez expresó su solidaridad con los deudos y reclamó una investigación célere. “Su muerte no puede quedar impune (...) Basta de violencia contra nuestras mujeres paiteñas. Necesitamos prevención real, protección efectiva y presencia del Estado en cada distrito de Paita”, manifestó.

El crimen ocurre después de que 13 mujeres fueran víctimas de feminicidio entre septiembre y octubre, según Manuela Ramos, que convocó a una vigilia en Piura bajo el lema “El machismo mata

La organización Manuela Ramos ha convocado a una vigilia bajo el lema “El machismo mata” para este martes a las 18:30 horas en el parque Miguel de Cervantes. Mientras tanto, los familiares de la víctima iniciaron una colecta para cubrir los gastos del sepelio. Los aportes pueden realizarse al número 967 039 749, a nombre de Mercedes Sandoval Nizama, prima de Mariela.

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El caso recuerda al de Eyvi Ágreda, una joven atacada por su acosador, Carlos Javier Hualpa Vacas, en un autobús de Lima cuando regresaba a su casa: el hombre subió encapuchado, la roció con gasolina y le prendió fuego.

La joven, nacida en la sierra norte del país, sufrió quemaduras en el 60 % de su cuerpo y fue internada en una unidad de cuidados intensivos de EsSalud, donde falleció después de varios días de agonía.