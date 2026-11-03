Ricardo Belmont anuncia una reestructuración nacional de Obras: ¿cambiará su postura en el Congreso?

La agrupación anunció la medida ante el crecimiento de su militancia y la necesidad de reorganizar sus comités provinciales y distritales

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El partido Obras, liderado por el excandidato presidencial Ricardo Belmont, anunció este martes un proceso de reorganización y reestructuración nacional para fortalecer su estructura ante el crecimiento de su militancia.

En diálogo con la prensa, el senador y portavoz de la bancada, Daniel Barragán, aseguró que la medida tiene carácter interno y administrativo, por lo que no afectará la posición política de la agrupación en el Congreso.

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En un comunicado difundido en sus redes sociales, Belmont informó que la decisión responde a un análisis de la estructura organizativa y busca fortalecer la institucionalidad del partido.

“En las próximas semanas se estará implementando el nuevo esquema orgánico del partido. Se comunicará oportunamente el cronograma, los lineamientos y el procedimiento para el reconocimiento y conformación de los nuevos comités provinciales y distritales”, señala el documento.

Asimismo, las directivas y representaciones en proceso de actualización quedarán sujetas a la nueva organización, conforme al estatuto partidario.

En las próximas semanas, la agrupación prevé implementar un nuevo esquema orgánico y difundir el cronograma para reconocer y conformar comités provinciales y distritales

“Hacemos un llamado a toda nuestra militancia a trabajar con unidad, compromiso y fe en este nuevo paso que damos juntos. Sigamos guiados siempre por nuestros principios: Primero la Patria, segundo el Partido y tercero las personas”, añade el comunicado.

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Barragán explicó que la medida responde al crecimiento de la agrupación y a la necesidad de establecer una estructura definida. “Nuestro partido es un partido nuevo y el partido está creciendo. No queremos que crezca de manera inorgánica”, señaló.

El legislador indicó que varios distritos, provincias y regiones registran la incorporación de numerosos ciudadanos, por lo que consideró necesario fortalecer la organización para acoger a los nuevos militantes.

Descartó, de igual modo, que el proceso implique modificaciones en su relación con otras fuerzas políticas o en su posición parlamentaria. “No tiene que ver con alguna relación o coordinación con partidos que están fuera de nosotros. Es una reorganización administrativa y una organización operativa dentro del partido”, afirmó.

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Por otro lado, el senador se mostró favorable al traslado de internos desde el penal El Milagro, en Trujillo, hacia el establecimiento penitenciario de Challapalca, en Tacna, aunque pidió evaluar sus resultados antes de determinar su eficacia.

Barragán sostuvo que se trata de una decisión interna, administrativa y operativa, sin cambios en la postura parlamentaria del partido ni en sus vínculos con otras fuerzas políticas

“Bueno, no es ninguna sensación, es una imitación (con el sistema de El Salvador), realmente. Lo que queremos ver es si esto da resultados”, sostuvo.

Barragán advirtió que las políticas de seguridad aplicadas en otros países no necesariamente producen los mismos efectos en Perú, debido a las diferencias entre sus realidades sociales. “Podemos hacer algunas copias, pero no todo, porque las realidades son totalmente diferentes. Yo creo que habría que ver”, concluyó.

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La presidenta Keiko Fujimori realizó la semana pasada una gira por El Salvador, donde se reunió con su homólogo Nayib Bukele y visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel construida por su Gobierno como parte de su política de seguridad.

Mencionó que espera concluir la construcción de dos penales en unos siete meses, a la “misma velocidad” que se construyó el Cecot, aunque precisó que el plazo dependerá de la decisión política y de los presupuestos ya programados para el próximo año.

“Así es que yo estoy muy optimista de que nosotros vamos a poder implementar estas cárceles y además con el respaldo que estamos sosteniendo por parte de la Policía, de las Fuerzas Armadas y del sistema de justicia, creemos que poco a poco vamos a ir viendo que las estadísticas en cuanto a la lucha contra la delincuencia van a ir dando resultados muy positivos”, acotó.

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