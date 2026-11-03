Abogado de Magaly Medina advierte a Jefferson Farfán tras amenazas de muerte: “Si algo nos pasa, es su absoluta responsabilidad”

Abogado de Magaly Medina Fernando Ugaz, asegura que las extorsiones cesaron tras hacer pública la denuncia: “En septiembre último”. ATV/ Magaly TV La Firme.

Guardar

La denuncia por las amenazas que recibió Magaly Medina continúa generando repercusiones. Esta vez, fue su abogado, Fernando Ugaz, quien lanzó una contundente advertencia pública al referirse a los mensajes extorsivos que, según la conductora, llegaron a su teléfono y también involucraron a sus familiares y representantes legales.

El letrado sostuvo que, si algo les sucede, la responsabilidad recaería en Jefferson Farfán, debido a las reiteradas menciones al exfutbolista que aparecen en las comunicaciones entregadas a las autoridades.

PUBLICIDAD

La declaración fue difundida en un informe presentado por el programa de Magaly, donde se expusieron varios de los chats que la conductora asegura haber recibido de presuntos integrantes de organizaciones criminales. En esos mensajes no solo se le exigía dinero, sino que también se lanzaban amenazas contra su vida y la de las personas de su entorno.

Fernando Ugaz responsabiliza a Jefferson Farfán si Magaly Medina o su equipo legal sufren un atentado. Captura: Magaly TV La Firme.

Ugaz fue directo al explicar por qué considera importante que el caso haya tomado estado público. “Creo que una de las cosas importantes que hemos hecho es poner en conocimiento público esta situación. Y creo que queda obvio que si algo nos pasa, tanto a la señora Magaly como a nosotros, es absoluta responsabilidad del señor Jefferson Farfán”, manifestó.

PUBLICIDAD

La advertencia del abogado se produce después de que la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Santiago de Surco iniciara una investigación preliminar por estos hechos. Según explicó Magaly Medina, la decisión llegó luego de que insistiera con sus denuncias ante distintas instituciones y autoridades, pues inicialmente no habría obtenido una respuesta efectiva.

Fernando Ugaz responsabiliza a Jefferson Farfán si Magaly Medina o su equipo legal sufren un atentado. Captura: Magaly TV La Firme.

Los mensajes extorsivos mencionaban a Jefferson Farfán y Roberto Guizasola

Durante el informe se mostraron comunicaciones en las que los remitentes afirmaban pertenecer a presuntas bandas criminales y aseguraban tener autorización para cobrarle a la conductora una supuesta deuda relacionada con el exfutbolista. En uno de los mensajes se leía: “Mi tío Jefferson Agustín Farfán Guadalupe nos da carta verde para darte vuelta”.

PUBLICIDAD

En otros chats, los presuntos extorsionadores exigían que Magaly Medina entregara 200 mil soles y pagos mensuales de 10 mil soles para dejarla tranquila. Incluso amenazaban con atentar contra ella y su familia si no accedía a sus pedidos.

Fernando Ugaz responsabiliza a Jefferson Farfán si Magaly Medina o su equipo legal sufren un atentado. Captura: Magaly TV La Firme.

Estas comunicaciones forman parte de las pruebas que, según el abogado, fueron entregadas a las autoridades y cuentan con constatación notarial. Sin embargo, las afirmaciones escritas por los remitentes no constituyen por sí mismas una demostración de que Farfán o Guizasola hayan participado en las amenazas. Precisamente, corresponde a la investigación fiscal esclarecer quiénes enviaron los mensajes, si existe algún vínculo con las personas mencionadas y si hubo responsabilidades penales.

PUBLICIDAD

Fernando Ugaz responsabiliza a Jefferson Farfán si Magaly Medina o su equipo legal sufren un atentado. Captura: Magaly TV La Firme.

Abogado explica cómo evolucionaron las exigencias contra Magaly Medina

Fernando Ugaz también detalló que los mensajes comenzaron en el contexto de las obligaciones que debía cumplir Magaly Medina por el proceso judicial que mantenía con Jefferson Farfán. De acuerdo con su explicación, las primeras comunicaciones exigían que la conductora cumpliera con el servicio comunitario y pagara la reparación civil y la multa correspondientes.

Fernando Ugaz responsabiliza a Jefferson Farfán si Magaly Medina o su equipo legal sufren un atentado. Captura: Magaly TV La Firme.

“Inicia Magaly yendo al servicio comunitario, comienza pagando la reparación civil y la pena de multa. Comienzan a hacerse los mensajes extorsivos, requiriéndole, exigiéndole, que vaya a cumplir con el servicio comunitario, que pague la reparación civil, que pague la pena de multa, los dineros que supuestamente se le deben a Jefferson Farfán”, relató.

PUBLICIDAD

Fernando Ugaz responsabiliza a Jefferson Farfán si Magaly Medina o su equipo legal sufren un atentado. Captura: Magaly TV La Firme.

El abogado sostuvo que, después de que se completara el pago de la reparación civil, los mensajes comenzaron a centrarse en el cumplimiento de los horarios del servicio comunitario. Posteriormente, según su versión, las exigencias habrían cambiado y los remitentes empezaron a solicitar dinero directamente a cambio de no atentar contra la vida de la conductora.

“Luego de la exigencia de los pagos de reparación civil, habiéndose cumplido el monto de la reparación civil, luego posteriormente pasan a las exigencias del cumplimiento del servicio comunitario”, explicó.

Ugaz agregó que la situación se agravó después de que se difundiera información sobre los desplazamientos de Magaly Medina. El informe recordó que Jefferson Farfán había publicado videos en sus redes sociales en los que mostraba el lugar donde la conductora realizaba su servicio comunitario y los vehículos que utilizaba para trasladarse.

PUBLICIDAD

Fernando Ugaz responsabiliza a Jefferson Farfán si Magaly Medina o su equipo legal sufren un atentado. Captura: Magaly TV La Firme.

Según el abogado, también se expusieron datos como las placas de los automóviles, la parroquia a la que acudía y los horarios de sus actividades. Después de esa exposición, aseguró, comenzaron los pedidos de dinero que ya no estaban relacionados únicamente con la reparación civil.

“Ya habiéndose expuesto la placa del carro de la señora Magaly, ya habiéndose expuesto toda la información de dónde es que va a ser el servicio comunitario, a qué parroquia, los horarios, y todo su tema patrimonial de la señora Magaly, es que luego ya comienzan a solicitar montos mensuales de dinero”, declaró.

El letrado precisó que los presuntos extorsionadores empezaron a exigir pagos periódicos bajo amenazas contra la vida de la conductora. En uno de los mensajes reproducidos en el informe se leía: “Nos vas a pagar para dejarte tranquila doscientos mil soles y diez mil soles mensuales. Que tu canal lo pague, si no te matamos”.

PUBLICIDAD

Fernando Ugaz responsabiliza a Jefferson Farfán si Magaly Medina o su equipo legal sufren un atentado. Captura: Magaly TV La Firme.

Fernando Ugaz asegura que las amenazas dejaron de llegar en septiembre

Otro de los puntos abordados por el abogado fue la fecha en que se habrían detenido las comunicaciones extorsivas. Consultado por el reportero sobre cuándo recibió Magaly Medina el último mensaje de este tipo, Ugaz respondió que fue en septiembre.

“En septiembre último”, precisó. Además, señaló que, luego de hacer públicas las denuncias, las amenazas y las extorsiones habrían cesado. “A partir de que nosotros hemos hecho públicas estas denuncias, han cesado las amenazas de las extorsiones”, afirmó.

Fernando Ugaz responsabiliza a Jefferson Farfán si Magaly Medina o su equipo legal sufren un atentado. Captura: Magaly TV La Firme.

El informe también mostró un mensaje en el que los presuntos remitentes aseguraban que Jefferson Farfán y Roberto Guizasola les habrían entregado dinero para hostigar a la conductora. Esta afirmación, al igual que las demás referencias a ambos personajes, forma parte de las comunicaciones que la defensa puso en conocimiento de las autoridades.

PUBLICIDAD

Por su parte, Magaly Medina manifestó que espera que la Policía y la Fiscalía investiguen por qué los nombres de Farfán y Guizasola aparecen reiteradamente en los chats. La conductora recordó que inicialmente presentó su denuncia ante un comandante de la Policía, pero aseguró que no recibió la atención que esperaba.

Fernando Ugaz responsabiliza a Jefferson Farfán si Magaly Medina o su equipo legal sufren un atentado. Captura: Magaly TV La Firme.