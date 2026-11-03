Señor de los Milagros recorrerá Surquillo, Miraflores y Surco antes de llegar a la misa del papa León XIV en la base aérea Las Palmas

La imagen llegará a la base aérea Las Palmas, en Surco, para acompañar la celebración del 15 de noviembre. (última visita: 2003). (Gob)

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La misa que el papa León XIV celebrará en Lima el próximo 15 de noviembre contará con la presencia de una de las imágenes religiosas más representativas del Perú. El Señor de los Milagros llegará hasta la base aérea Las Palmas, en Surco, donde permanecerá durante la ceremonia multitudinaria prevista para recibir al pontífice.

El traslado permitirá que los fieles de distintos sectores de la capital tengan la oportunidad de ver de cerca al Cristo Moreno fuera de sus recorridos tradicionales. La ruta contempla el paso por zonas de Lima donde habitualmente no circula la imagen durante las procesiones del mes de octubre.

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Para esta movilización se utilizará el Nazareno Móvil, una plataforma especial que facilitará el desplazamiento del anda por las calles y avenidas de la ciudad. El vehículo permitirá superar obstáculos de infraestructura, como los puentes, debido a su diseño de baja altura.

La Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas también coordina con la Fuerza Aérea del Perú (FAP) las condiciones necesarias para el ingreso de la imagen al recinto militar. La operación incluye medidas para proteger el anda durante el trayecto y facilitar su instalación en el espacio destinado a la celebración religiosa.

¿Cuándo saldrá el Señor de los Milagros hacia la base Las Palmas?

El saludo del papa León XIV a la Hermandad del Señor de Los Milagros - Vatican News

El traslado está previsto para el domingo 15 de noviembre, desde el Santuario de Las Nazarenas hasta la base aérea Las Palmas, ubicada en el distrito de Surco. El recorrido tendrá una extensión aproximada de 14 kilómetros.

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José Luis Toledo Zapata, mayordomo general de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas, confirmó en una entrevista con Andina al Día que las coordinaciones para esta movilización ya comenzaron.

La imagen viajará sobre el Nazareno Móvil, una estructura acondicionada para transportar el anda sin necesidad de realizar el recorrido mediante el sistema tradicional de cargadores durante todo el trayecto.

El desplazamiento se realizará a velocidad reducida. Según explicó Toledo Zapata a la Agencia Andina, esta medida responde tanto a la protección de la imagen como a la presencia de los devotos que acompañarán el vehículo a pie.

“Vamos a poca velocidad. Primero por seguridad del anda, por seguridad del Señor y segundo porque la gente acompaña a pie”, señaló el representante de la Hermandad.

Surquillo, Miraflores y Surco estarán dentro del recorrido

El anda descendió del vehículo en Guardia Chalaca con Sáenz Peña para iniciar su itinerario a pie, portada en hombros por la Hermandad del Señor de los Milagros. | Agencia Andina

La ruta hacia la base aérea incluirá distritos que no suelen formar parte de los recorridos habituales del Señor de los Milagros. Entre ellos figuran Surquillo, Miraflores y Surco, según detalló Toledo Zapata en declaraciones a Andina.

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El paso por estas jurisdicciones permitirá que los vecinos reciban a la imagen en las calles próximas a sus viviendas. La movilización también ofrecerá una oportunidad para quienes no pudieron participar en las procesiones desarrolladas durante octubre.

“Vamos a pasar inclusive por distritos en donde normalmente nunca va el Señor de los Milagros. Vamos a pasar por Surquillo, por Surco, por Miraflores”, manifestó el mayordomo general.

Toledo Zapata también invitó a los devotos a esperar el paso de la imagen desde sus viviendas o en los espacios públicos por donde circule el vehículo.

“El Señor va a pasar por sus casas, por sus calles, bendiciendo a cada uno de ellos. Lo pueden esperar solos, en pareja, en familia y el Señor pasará derramando bendiciones”, expresó a la Agencia Andina.

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¿Cómo ingresará el anda a la base aérea Las Palmas?

Nazareno Móvil - Crédito: HSMN

El ingreso al recinto de la Fuerza Aérea del Perú requiere coordinaciones específicas debido a las características del anda y a las condiciones de seguridad de la instalación militar.

La Hermandad trabaja con los responsables de la base aérea para definir los accesos, las condiciones de ingreso y la infraestructura necesaria para completar el traslado. Uno de los puntos principales es la rampa inclinada que permitirá colocar el anda en su ubicación final.

Una vez que el Nazareno Móvil ingrese a Las Palmas, se ejecutarán las maniobras para retirar la imagen de la plataforma. Los hermanos cargadores participarán en el desplazamiento del anda mediante la rampa preparada para esta operación.

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El procedimiento contempla asegurar la estructura y trasladarla hasta el espacio donde permanecerá durante la misa del papa León XIV. Para estas tareas se contará con equipos de apoyo que faciliten las maniobras dentro del recinto.