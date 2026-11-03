Senamhi alerta que lo peor del Fenómeno El Niño Costero aún no llega: ¿cuándo será su pico y qué regiones afectará?

El caudal del río Zarumilla alcanzó 242 metros cúbicos por segundo y la municipalidad provincial entregó ayuda humanitaria a 100 familias. (Mindef)

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El Fenómeno El Niño todavía no tocó su punto más crítico. Así lo advirtió el especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Yuri Escajadillo, quien precisó que la fase extraordinaria del evento, vigente desde septiembre, alcanzará su máxima intensidad entre diciembre y enero, con posibilidad de extenderse hasta parte de febrero. El calentamiento del mar frente al litoral peruano continúa en ascenso y aún no se estabiliza, según el reporte recogido por la agencia Andina Noticias.

El especialista explicó que se trata de un proceso estacional cuya evolución se extiende durante varios meses, por lo que no es posible fijar una fecha exacta para el pico del fenómeno. “Estamos en proceso de desarrollo. Ahorita los pronósticos en los siguientes días, semanas, no es que se hayan estabilizado las condiciones cálidas. Está en un franco ascenso todavía”, señaló en declaraciones a Andina Noticias. A partir de marzo y abril, las anomalías cálidas del océano comenzarían a disminuir, aunque esto no implicará el fin de las lluvias en la zona norte del país.

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El Senamhi emite un comunicado crucial sobre las intensas lluvias en Tumbes y el avance del fenómeno El Niño en la costa peruana. Conoce los detalles y las proyecciones. (Crédito: Senamhi)

Tumbes y Piura, en riesgo de superar récords históricos

La magnitud extraordinaria del fenómeno incrementa la probabilidad de que se repitan los impactos registrados en los episodios de 1982-1983 y 1997-1998. En ese escenario, Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad están expuestas a excesos de lluvia e incluso a nuevos récords de precipitaciones, de acuerdo con el análisis del Senamhi difundido por la agencia estatal.

Escajadillo recordó que algunas estaciones meteorológicas del norte ya registraron valores excepcionales para esta época del año. En la estación El Salto, donde normalmente se acumulan alrededor de 10 milímetros de lluvia durante octubre, se superaron los 100 milímetros en el actual episodio. Durante los eventos históricos de El Niño, Tumbes llegó a registrar precipitaciones superiores a los 200 milímetros en un solo día y acumulados cercanos a los 300 milímetros en 24 horas, cifras que todavía no se alcanzan pero que podrían aumentar durante el verano.

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“Estamos recién entrando al periodo de lluvias. Se han registrado 100, 120 milímetros, pero ya hacia el verano esos valores fácilmente van a aumentar en el norte del país”, afirmó el especialista en declaraciones recogidas por Andina Noticias. El debilitamiento de los vientos alisios y la llegada de ondas Kelvin, que transportan energía a través del Pacífico ecuatorial, contribuyen a mantener elevada la temperatura del mar.

Una calle del departamento de Piura permanece anegada por el agua acumulada tras las precipitaciones registradas en el norte de Perú. (Radio Ayabaca)

Lima enfrentará lluvias y calor inusual

Las condiciones cálidas no se limitan al norte. El pronóstico climático para Lima y otras localidades de la costa central apunta a excesos de lluvia tanto en el litoral como en las cuencas medias, donde se ubican zonas vulnerables a precipitaciones y posibles emergencias, como Chosica. Durante el verano, las temperaturas en la capital podrían superar los 30 o 32 ℃ (86 a 89,6 ℉), cifra que se compara con los 35 ℃ (95 ℉) registrados durante el Niño de 1998.

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El calor más intenso se concentraría en la costa norte. Piura podría alcanzar los 39 ℃ (102,2 ℉), con sensaciones térmicas de 40 ℃ (104 ℉) o superiores, y el calentamiento también se manifestaría durante las noches, con temperaturas mínimas más elevadas de lo habitual. El especialista precisó que toda la costa norte y central estará expuesta a precipitaciones por encima de lo normal en los próximos meses, lo que también podría reflejarse en caudales superiores a sus valores habituales en los ríos de la vertiente del Pacífico.

Un autobús permanece estacionado en una calle inundada en una zona afectada por fuertes lluvias, en Lima, Perú, el 17 de agosto de 2026. REUTERS/Angela Ponce

Ondas Kelvin intensificarán el calentamiento del mar

El comportamiento del océano responde a un mecanismo físico puntual: el debilitamiento de los vientos alisios permite el ingreso de ondas Kelvin, que transportan energía a través del Pacífico ecuatorial y favorecen que las temperaturas marinas se mantengan elevadas. Los análisis del Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) contemplan la posibilidad de que sigan llegando nuevas ondas en los próximos meses, lo que reforzaría la persistencia del evento.

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En paralelo, el fenómeno genera un escenario de contraste en el sur del país. El Senamhi prevé deficiencias de precipitaciones en Cusco, Apurímac, Huancavelica y Ayacucho entre diciembre y marzo. Esta menor disponibilidad de lluvias podría afectar a los cultivos que dependen directamente de las precipitaciones, con repercusiones en la cadena de producción agrícola y en el abastecimiento de agua para distintos usos en la región andina sur.

Fenómeno El Niño pasó de fuerte a extraordinario, advierte Senamhi. (Gráfico: Senamhi)

Refuerzan prevención ante escenarios extremos

Ante este escenario de extremos opuestos, con exceso de lluvias en el norte y la costa central, y déficit de precipitaciones en la sierra sur, Escajadillo remarcó la importancia de que las autoridades y los integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres incorporen estos escenarios en sus planes de prevención y respuesta.

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El especialista precisó que todavía no es posible determinar con exactitud dónde podrían producirse inundaciones o desbordes, ni qué ríos alcanzarían niveles críticos. Explicó que estos riesgos dependen no solo de la cantidad de lluvia, sino también de las características del terreno y las pendientes de cada zona. Por ello, las evaluaciones más detalladas se realizarán conforme el fenómeno se acerque a su periodo de mayor intensidad.