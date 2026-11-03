Magaly Medina exige investigar por qué mencionan a Jefferson Farfán en chats extorsivos: “En todo lo mencionen ¿coincidencia?”

Los mensajes enviados a la conductora incluían referencias al seguimiento de sus vehículos, amenazas contra su esposo e hijo y exigencias económicas que alcanzaban los S/200.00. ATV/ Magaly TV La Firme.

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La gravedad de las amenazas que recibió Magaly Medina volvió a ocupar un espacio en su programa, luego de que se conocieran nuevos detalles de los mensajes intimidatorios que llegaron a su teléfono celular y que actualmente forman parte de una investigación fiscal en la que aparece mencionado el exfutbolista Jefferson Farfán. La conductora de televisión no solo recordó el contenido de las comunicaciones, sino que cuestionó la falta de respuesta que, según contó, encontró cuando acudió inicialmente a la Policía para denunciar lo sucedido.

Durante la última emisión de ‘Magaly TV: La Firme’ este 2 de noviembre, la periodista abordó la información difundida por el diario La República y mostró parte de las conversaciones de WhatsApp que recibió. En los textos, los remitentes aseguraban conocer sus movimientos, identificaban los vehículos en los que se desplazaba y exigían importantes cantidades de dinero a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares.

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Jefferson Farfán aparece mencionado en chats extorsivos contra Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

El caso adquirió mayor relevancia porque, de acuerdo con las conversaciones difundidas, el nombre de Jefferson Farfán aparece reiteradamente en los mensajes. Esta situación llevó a Medina a pedir que las autoridades profundicen las diligencias y establezcan por qué los remitentes lo mencionaban en sus comunicaciones, así como si existe algún vínculo entre las personas que enviaban las amenazas y el exfutbolista.

“Así de violentos fueron los mensajes que me llegaron. Así de descarnados”, expresó la conductora al recordar el contenido de las comunicaciones. Su preocupación, según explicó, no estaba limitada a su propia seguridad, pues los mensajes también hacían referencia a su esposo y a su hijo, quienes fueron incluidos entre las personas contra las que se dirigían las intimidaciones.

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Jefferson Farfán aparece mencionado en chats extorsivos contra Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestiona que la Policía no atendiera inicialmente su denuncia

Uno de los aspectos que más llamó la atención de su intervención fue el cuestionamiento que hizo sobre la respuesta que recibió cuando decidió comunicar las amenazas a las autoridades. Medina recordó que acudió inicialmente a un comandante de la Policía para informar sobre los mensajes y solicitar que se tomaran medidas frente a la situación que estaba atravesando.

Sin embargo, según su versión, la denuncia no recibió la atención que esperaba. La periodista manifestó su malestar porque, pese a la gravedad de las comunicaciones y al riesgo que representaban para su entorno familiar, no percibió una reacción inmediata por parte de la autoridad a la que acudió.

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“Cuando yo denuncié esto ante un comandante de la Policía (...) las cosas no funcionaron, ni siquiera levantaron una ceja”, manifestó durante su programa.

La conductora utilizó su experiencia para poner sobre la mesa una problemática que afecta a diferentes sectores de la población. En ese sentido, mencionó a comerciantes, propietarios de pequeños negocios, dueños de chifas, bodegas y empresas de transporte que también enfrentan amenazas de organizaciones criminales que buscan obtener dinero mediante intimidaciones.

Jefferson Farfán aparece mencionado en chats extorsivos contra Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina pide esclarecer por qué Jefferson Farfán aparece en los chats extorsivos

La presencia del nombre del exfutbolista en las conversaciones fue uno de los puntos centrales de su intervención televisiva. Medina sostuvo que no entiende por qué los remitentes de los mensajes lo mencionaban de manera recurrente y consideró necesario que la Policía y el Ministerio Público determinen si existe alguna relación entre las personas que la amenazaban y el exjugador de Alianza Lima.

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La conductora no presentó esa coincidencia como una conclusión sobre la responsabilidad de Farfán, sino que exigió que las autoridades investiguen las referencias que aparecen en los textos y establezcan qué significan dentro de las comunicaciones extorsivas.

“Espero que la Policía o la Fiscalía investigue ahora cuál es la relación, porque no puede ser que ellos en todos los chats mencionen a Farfán y a Ugaz”, manifestó Magaly Medina.

En su declaración también hizo referencia a Fernando Ugaz, su abogado, quien habría recibido comunicaciones de contenido violento. La mención de ambos nombres en los mensajes es precisamente uno de los elementos que la periodista considera necesario esclarecer mediante las diligencias fiscales.

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Jefferson Farfán aparece mencionado en chats extorsivos contra Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

La aparición reiterada de Jefferson Farfán en las conversaciones motivó que Medina volviera a recordar el contexto en el que comenzaron las intimidaciones. Según relató, los mensajes coincidieron temporalmente con el periodo en que su canal realizó el pago de la reparación civil correspondiente al proceso judicial que mantuvo con el exfutbolista.

La conductora recordó que, después de ese pago, Farfán apareció públicamente y pronunció una frase en la que cuestionaba si ella estaba asustada. Al recordar ese episodio, expresó su extrañeza por la coincidencia temporal entre ambos acontecimientos.

“¿Me da coincidencia?”, cuestionó durante su intervención, dejando nuevamente sobre la mesa su pedido de que se investigue el contexto de las amenazas y las referencias al exfutbolista.

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Jefferson Farfán aparece mencionado en chats extorsivos contra Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Qué decían los mensajes extorsivos que recibió Magaly Medina?

La información difundida por La República permitió conocer parte de las conversaciones de WhatsApp que llegaron a Magaly Medina y que fueron incorporadas a las diligencias fiscales. Los mensajes contenían amenazas contra la periodista y su familia, además de exigencias económicas que, según lo publicado, incluían un pago inicial de S/200.000 y cuotas periódicas de S/10.000.

El contenido también evidenciaba que los remitentes buscaban generar temor mediante referencias a un supuesto seguimiento de la conductora. No se trataba únicamente de comunicaciones en las que exigían dinero, sino de textos en los que aseguraban conocer sus desplazamientos y los vehículos que utilizaba.

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Uno de los mensajes difundidos contenía una frase en la que los autores afirmaban haber realizado un seguimiento a la periodista: “El marcaje que te hicimos ha sido de la PTM”.

En otra comunicación, los remitentes aseguraban conocer los vehículos en los que se movilizaba Medina e incluso sus respectivas placas. Estas referencias fueron parte de las intimidaciones que recibió la conductora y que incrementaron la preocupación por su seguridad y la de sus familiares.

Jefferson Farfán aparece mencionado en chats extorsivos contra Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

Los mensajes también incluían amenazas directas contra su entorno más cercano. Uno de los textos más graves fue leído por la propia periodista durante la emisión de su programa y hacía referencia a un supuesto atentado contra ella, su esposo y su hijo.

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“Ya estamos armando el atentado contra ti y el pingüino delincuente de tu marido y tu hijo y su hija”, decía el mensaje que Medina mostró al recordar el nivel de violencia de las comunicaciones.

Jefferson Farfán aparece mencionado en chats extorsivos contra Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

Fiscalía inició investigación preliminar en la que aparece Jefferson Farfán

Los mensajes forman parte de una investigación preliminar iniciada por la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Santiago de Surco-Barranco contra Jefferson Farfán Guadalupe, según la información difundida sobre el caso.

La investigación busca esclarecer los hechos relacionados con las comunicaciones intimidatorias que recibió Magaly Medina, en las que el nombre del exfutbolista aparece mencionado por los remitentes. La aparición de estas referencias es uno de los elementos que la conductora pide que sean examinados por las autoridades.

Jefferson Farfán aparece mencionado en chats extorsivos contra Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

Por ahora, la presencia del nombre de Farfán en los chats no constituye, por sí sola, una prueba de que haya participado en el envío de las amenazas ni permite establecer una responsabilidad penal. Precisamente, Medina exige que las diligencias permitan identificar a los autores de los mensajes y determinar si existe alguna conexión entre ellos y las personas mencionadas.

La periodista también espera que se esclarezca cómo los remitentes consiguieron información sobre sus vehículos, sus desplazamientos y los integrantes de su familia. Para ella, estos detalles hacen necesario que el caso sea investigado con la seriedad que corresponde.

Jefferson Farfán aparece mencionado en chats extorsivos contra Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.