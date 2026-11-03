Abogado de Magaly Medina expone mensaje extorsivo y mencionan a Jefferson Farfán y Guizasola: “Se quieren echar grasa, la van a denunciar”

Abogado de Magaly Medina Fernando Ugaz, asegura que las extorsiones cesaron tras hacer pública la denuncia: “En septiembre último”. ATV/ Magaly TV La Firme.

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La denuncia de Magaly Medina por los mensajes extorsivos que recibió continúa bajo investigación y ha puesto nuevamente en discusión la seguridad de la conductora y de su entorno. En medio de este caso, su abogado, Fernando Ugaz, ofreció detalles sobre lo que vivieron durante los meses en los que llegaron las comunicaciones amenazantes y explicó qué ocurrió después de que decidieron hacer pública la situación.

Fernando Ugaz responsabiliza a Jefferson Farfán si Magaly Medina o su equipo legal sufren un atentado. Captura: Magaly TV La Firme.

En una entrevista para el informe difundido por el programa de la periodista, el letrado consideró importante que la denuncia trascendiera públicamente, debido a la gravedad de los mensajes y a las referencias que aparecían en ellos. La defensa sostiene que las comunicaciones no solo contenían exigencias económicas y amenazas, sino que también mencionaban reiteradamente a personajes vinculados al entorno de la conductora.

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Fernando Ugaz responsabiliza a Jefferson Farfán si Magaly Medina o su equipo legal sufren un atentado. Captura: Magaly TV La Firme.

“Creo que una de las cosas importantes que hemos hecho es poner en conocimiento público esta situación”, manifestó Fernando Ugaz al explicar la decisión de exponer lo que estaba ocurriendo.

Su declaración fue acompañada por información sobre las pruebas que ya se encuentran en poder de las autoridades. De acuerdo con el informe, la Fiscalía recibió las comunicaciones presentadas por la defensa, las cuales fueron debidamente constatadas ante notario. Entre ellas figura un mensaje enviado en septiembre en el que los remitentes aseguraban que Jefferson Farfán y Roberto Guizasola les habrían entregado dinero para perturbar la tranquilidad de Magaly Medina.

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Fernando Ugaz responsabiliza a Jefferson Farfán si Magaly Medina o su equipo legal sufren un atentado. Captura: Magaly TV La Firme.

Fernando Ugaz confirma que las amenazas contra Magaly Medina cesaron en septiembre

Uno de los datos más relevantes de la entrevista fue la explicación del abogado sobre lo que sucedió después de que la defensa decidió hacer pública la denuncia. Ugaz aseguró que, a partir de ese momento, dejaron de recibir las comunicaciones extorsivas que habían generado preocupación por la seguridad de la conductora y de las personas cercanas a ella.

“A partir de que nosotros hemos hecho públicas estas denuncias, han cesado las amenazas de las extorsiones”, afirmó. La respuesta permitió conocer que los mensajes no continuaron llegando de manera indefinida. Cuando el reportero le preguntó cuándo se había registrado la última comunicación, el letrado precisó que ocurrió en septiembre.

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Fernando Ugaz responsabiliza a Jefferson Farfán si Magaly Medina o su equipo legal sufren un atentado. Captura: Magaly TV La Firme.

“En septiembre último”, respondió Fernando Ugaz.

El abogado también hizo referencia a lo que los propios remitentes afirmaban en los mensajes sobre Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. Según explicó, en esas comunicaciones se decía que ambos estarían intentando apartarse de la situación. “Y dicen ellos también que ahora, eh, Jefferson con Guizasola, creo, quieren sacar cuerpo sobre esta situación”, agregó.

Fernando Ugaz responsabiliza a Jefferson Farfán si Magaly Medina o su equipo legal sufren un atentado. Captura: Magaly TV La Firme.

El último chat extorsivo mencionaba a Jefferson Farfán y Roberto Guizasola

Durante el informe se leyó uno de los últimos mensajes que habría recibido Magaly Medina. En la comunicación, los presuntos extorsionadores mencionaban directamente a Farfán y Guizasola, y aseguraban que ambos les habrían proporcionado dinero para molestar a la conductora.

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Fernando Ugaz responsabiliza a Jefferson Farfán si Magaly Medina o su equipo legal sufren un atentado. Captura: Magaly TV La Firme.

“Señora Magaly, mi tío Guizasola y Farfán se quieren echar grasa, se creen pendejos. Ellos nos daban monedas para nuestro vacilón, su trago y todas las cremas. Y unas muchachas para el vacilón y que la jodamos a usted. De aquí la van a denunciar por calumnia y difamación. Ya se la canté, mi tía”, se leyó en el reportaje.

El mensaje contiene dos afirmaciones que la investigación deberá evaluar: por un lado, la supuesta entrega de dinero para hostigar a la periodista y, por otro, la advertencia de que sería denunciada por calumnia y difamación. La defensa considera que estas referencias son importantes porque los nombres de Farfán y Guizasola aparecen en distintas comunicaciones atribuidas a los presuntos extorsionadores.

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Fernando Ugaz responsabiliza a Jefferson Farfán si Magaly Medina o su equipo legal sufren un atentado. Captura: Magaly TV La Firme.

La defensa de Magaly Medina denunció extorsión, coacción y presunto sicariato

El caso no se limita a la recepción de mensajes intimidatorios. Según lo informado en el reportaje, la defensa de Magaly Medina denunció presuntos delitos de extorsión, coacción, sicariato y criminalidad organizada, por lo que solicitó que las autoridades investiguen el contenido de las comunicaciones y las circunstancias en las que fueron enviadas.

La gravedad de las acusaciones llevó a que el equipo legal decidiera exponer públicamente los mensajes. Ugaz sostuvo que esa decisión fue importante para poner en conocimiento de la opinión pública una situación que, según la versión de la conductora y su defensa, había comprometido su tranquilidad y la de su entorno.

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La investigación preliminar está a cargo de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Santiago de Surco, que deberá establecer quiénes enviaron los mensajes, si los remitentes pertenecen a alguna organización criminal y si existe alguna relación entre ellos y las personas mencionadas en los chats.

Fernando Ugaz responsabiliza a Jefferson Farfán si Magaly Medina o su equipo legal sufren un atentado. Captura: Magaly TV La Firme.