Perú

Abogado de Magaly Medina expone mensaje extorsivo y mencionan a Jefferson Farfán y Guizasola: “Se quieren echar grasa, la van a denunciar”

El abogado Fernando Ugaz confirmó que el último mensaje llegó en septiembre y aseguró que las intimidaciones terminaron tras la difusión del caso. En el chat, los presuntos extorsionadores hicieron referencia a los exfutbolistas y a una posible denuncia por calumnia y difamación

Abogado de Magaly Medina Fernando Ugaz, asegura que las extorsiones cesaron tras hacer pública la denuncia: “En septiembre último”. ATV/ Magaly TV La Firme.
Guardar

La denuncia de Magaly Medina por los mensajes extorsivos que recibió continúa bajo investigación y ha puesto nuevamente en discusión la seguridad de la conductora y de su entorno. En medio de este caso, su abogado, Fernando Ugaz, ofreció detalles sobre lo que vivieron durante los meses en los que llegaron las comunicaciones amenazantes y explicó qué ocurrió después de que decidieron hacer pública la situación.

Fernando Ugaz responsabiliza a Jefferson Farfán si Magaly Medina o su equipo legal sufren un atentado. Captura: Magaly TV La Firme.
Fernando Ugaz responsabiliza a Jefferson Farfán si Magaly Medina o su equipo legal sufren un atentado. Captura: Magaly TV La Firme.

En una entrevista para el informe difundido por el programa de la periodista, el letrado consideró importante que la denuncia trascendiera públicamente, debido a la gravedad de los mensajes y a las referencias que aparecían en ellos. La defensa sostiene que las comunicaciones no solo contenían exigencias económicas y amenazas, sino que también mencionaban reiteradamente a personajes vinculados al entorno de la conductora.

PUBLICIDAD

Fernando Ugaz responsabiliza a Jefferson Farfán si Magaly Medina o su equipo legal sufren un atentado. Captura: Magaly TV La Firme.
Fernando Ugaz responsabiliza a Jefferson Farfán si Magaly Medina o su equipo legal sufren un atentado. Captura: Magaly TV La Firme.

“Creo que una de las cosas importantes que hemos hecho es poner en conocimiento público esta situación”, manifestó Fernando Ugaz al explicar la decisión de exponer lo que estaba ocurriendo.

Su declaración fue acompañada por información sobre las pruebas que ya se encuentran en poder de las autoridades. De acuerdo con el informe, la Fiscalía recibió las comunicaciones presentadas por la defensa, las cuales fueron debidamente constatadas ante notario. Entre ellas figura un mensaje enviado en septiembre en el que los remitentes aseguraban que Jefferson Farfán y Roberto Guizasola les habrían entregado dinero para perturbar la tranquilidad de Magaly Medina.

PUBLICIDAD

Fernando Ugaz responsabiliza a Jefferson Farfán si Magaly Medina o su equipo legal sufren un atentado. Captura: Magaly TV La Firme.
Fernando Ugaz responsabiliza a Jefferson Farfán si Magaly Medina o su equipo legal sufren un atentado. Captura: Magaly TV La Firme.

Fernando Ugaz confirma que las amenazas contra Magaly Medina cesaron en septiembre

Uno de los datos más relevantes de la entrevista fue la explicación del abogado sobre lo que sucedió después de que la defensa decidió hacer pública la denuncia. Ugaz aseguró que, a partir de ese momento, dejaron de recibir las comunicaciones extorsivas que habían generado preocupación por la seguridad de la conductora y de las personas cercanas a ella.

“A partir de que nosotros hemos hecho públicas estas denuncias, han cesado las amenazas de las extorsiones”, afirmó. La respuesta permitió conocer que los mensajes no continuaron llegando de manera indefinida. Cuando el reportero le preguntó cuándo se había registrado la última comunicación, el letrado precisó que ocurrió en septiembre.

Fernando Ugaz responsabiliza a Jefferson Farfán si Magaly Medina o su equipo legal sufren un atentado. Captura: Magaly TV La Firme.
Fernando Ugaz responsabiliza a Jefferson Farfán si Magaly Medina o su equipo legal sufren un atentado. Captura: Magaly TV La Firme.

“En septiembre último”, respondió Fernando Ugaz.

El abogado también hizo referencia a lo que los propios remitentes afirmaban en los mensajes sobre Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. Según explicó, en esas comunicaciones se decía que ambos estarían intentando apartarse de la situación. “Y dicen ellos también que ahora, eh, Jefferson con Guizasola, creo, quieren sacar cuerpo sobre esta situación”, agregó.

Fernando Ugaz responsabiliza a Jefferson Farfán si Magaly Medina o su equipo legal sufren un atentado. Captura: Magaly TV La Firme.
Fernando Ugaz responsabiliza a Jefferson Farfán si Magaly Medina o su equipo legal sufren un atentado. Captura: Magaly TV La Firme.

El último chat extorsivo mencionaba a Jefferson Farfán y Roberto Guizasola

Durante el informe se leyó uno de los últimos mensajes que habría recibido Magaly Medina. En la comunicación, los presuntos extorsionadores mencionaban directamente a Farfán y Guizasola, y aseguraban que ambos les habrían proporcionado dinero para molestar a la conductora.

Fernando Ugaz responsabiliza a Jefferson Farfán si Magaly Medina o su equipo legal sufren un atentado. Captura: Magaly TV La Firme.
Fernando Ugaz responsabiliza a Jefferson Farfán si Magaly Medina o su equipo legal sufren un atentado. Captura: Magaly TV La Firme.

“Señora Magaly, mi tío Guizasola y Farfán se quieren echar grasa, se creen pendejos. Ellos nos daban monedas para nuestro vacilón, su trago y todas las cremas. Y unas muchachas para el vacilón y que la jodamos a usted. De aquí la van a denunciar por calumnia y difamación. Ya se la canté, mi tía”, se leyó en el reportaje.

El mensaje contiene dos afirmaciones que la investigación deberá evaluar: por un lado, la supuesta entrega de dinero para hostigar a la periodista y, por otro, la advertencia de que sería denunciada por calumnia y difamación. La defensa considera que estas referencias son importantes porque los nombres de Farfán y Guizasola aparecen en distintas comunicaciones atribuidas a los presuntos extorsionadores.

Fernando Ugaz responsabiliza a Jefferson Farfán si Magaly Medina o su equipo legal sufren un atentado. Captura: Magaly TV La Firme.
Fernando Ugaz responsabiliza a Jefferson Farfán si Magaly Medina o su equipo legal sufren un atentado. Captura: Magaly TV La Firme.

La defensa de Magaly Medina denunció extorsión, coacción y presunto sicariato

El caso no se limita a la recepción de mensajes intimidatorios. Según lo informado en el reportaje, la defensa de Magaly Medina denunció presuntos delitos de extorsión, coacción, sicariato y criminalidad organizada, por lo que solicitó que las autoridades investiguen el contenido de las comunicaciones y las circunstancias en las que fueron enviadas.

La gravedad de las acusaciones llevó a que el equipo legal decidiera exponer públicamente los mensajes. Ugaz sostuvo que esa decisión fue importante para poner en conocimiento de la opinión pública una situación que, según la versión de la conductora y su defensa, había comprometido su tranquilidad y la de su entorno.

La investigación preliminar está a cargo de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Santiago de Surco, que deberá establecer quiénes enviaron los mensajes, si los remitentes pertenecen a alguna organización criminal y si existe alguna relación entre ellos y las personas mencionadas en los chats.

Fernando Ugaz responsabiliza a Jefferson Farfán si Magaly Medina o su equipo legal sufren un atentado. Captura: Magaly TV La Firme.
Fernando Ugaz responsabiliza a Jefferson Farfán si Magaly Medina o su equipo legal sufren un atentado. Captura: Magaly TV La Firme.

Temas Relacionados

Magaly MedinaExtorsiónSicariatoJefferson FarfánRoberto GuizasolaFernando UgazMagaly TV La FirmeATVperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Abogado de Magaly Medina advierte a Jefferson Farfán tras amenazas de muerte: “Si algo nos pasa, es su absoluta responsabilidad”

Fernando Ugaz hizo una seria advertencia al referirse a los mensajes extorsivos que recibió la conductora y su entorno. La defensa sostiene que los presuntos delincuentes mencionaban reiteradamente al exfutbolista y a Roberto Guizasola, mientras la Fiscalía ya inició una investigación preliminar

Abogado de Magaly Medina advierte a Jefferson Farfán tras amenazas de muerte: “Si algo nos pasa, es su absoluta responsabilidad”

Magaly Medina exige investigar por qué mencionan a Jefferson Farfán en chats extorsivos: “En todo lo mencionen ¿coincidencia?”

La conductora recordó que recibió amenazas de muerte contra ella y su familia, además de exigencias de S/200.000 y pagos mensuales de S/10.000. Cuestionó que su primera denuncia no recibiera atención policial y pidió esclarecer qué relación existe entre los remitentes de los mensajes y el exfutbolista

Magaly Medina exige investigar por qué mencionan a Jefferson Farfán en chats extorsivos: “En todo lo mencionen ¿coincidencia?”

Resultados Gana Diario: todos los números ganadores de este 11 de febrero del 2026

Esta lotería peruana realiza un sorteo todos los días a las 20:30 horas. Descubra si se rompió el pozo millonario

Resultados Gana Diario: todos los números ganadores de este 11 de febrero del 2026

Magaly Medina critica a Gisela Valcárcel por querer convertirse en influencer: “Qué disfuerzo”

La conductora de televisión cuestionó los intentos de la ‘Señito’ por conquistar las redes sociales, recordó el cierre de su plataforma de streaming y puso en duda su capacidad para conectar con el público digital

Magaly Medina critica a Gisela Valcárcel por querer convertirse en influencer: “Qué disfuerzo”

Huarmey, Áncash, registra un sismo de magnitud 5

El país se ubica en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona en donde suceden el 80% de los temblores más fuertes del mundo

Huarmey, Áncash, registra un sismo de magnitud 5
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Diputada Jacqueline Tapullima podría ser investigada en Ética por peritaje que detectó falsificación de firma y huella de su inscripción

Diputada Jacqueline Tapullima podría ser investigada en Ética por peritaje que detectó falsificación de firma y huella de su inscripción

Keiko Fujimori ordena reclasificar a todos los presos del Perú y ampliar el trabajo en cárceles: “Habrá varios cambios”

Rafael López Aliaga llama a tomar las calles desde enero: “Por las buenas no se puede en este país”

Ministro de Justicia no descarta corrupción en el INPE y asegura que cambios en penales debilitan a bandas criminales

Indira Huilca: “Yo creo que Pedro Castillo ha sido procesado con serias deficiencias”

ENTRETENIMIENTO

Abogado de Magaly Medina advierte a Jefferson Farfán tras amenazas de muerte: “Si algo nos pasa, es su absoluta responsabilidad”

Abogado de Magaly Medina advierte a Jefferson Farfán tras amenazas de muerte: “Si algo nos pasa, es su absoluta responsabilidad”

Magaly Medina exige investigar por qué mencionan a Jefferson Farfán en chats extorsivos: “En todo lo mencionen ¿coincidencia?”

Magaly Medina admira la carrera de Gisela Valcárcel pero la sentencia con una frase: "Admiro su trayectoria, mas no la admiro a ella"

Luciana Fuster cuestiona edición de su entrevista en ‘Magaly TV La Firme’: “Todo lo que yo diga siempre es sacado de contexto”

Melissa Paredes celebró nombramiento de Luciana Fuster y lanza indirecta a Jessica Newton: “Le arrebató el Miss Grand Perú”

DEPORTES

Partidos de hoy, lunes 2 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, lunes 2 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La defensa de CD Moquegua sobre una posible alineación indebida de Juan Diego Lojas ante Los Chankas: “Responderemos”

Nolberto Solano se apresta a debutar en Campeonato SAFF 2026 y se anima con curiosa comparación: “Perú vs Chile es igual que Pakistán vs India”

El sueño que no deja dormir a Alex Valera desde que empezó el año con Universitario: “Tenemos la chance de seguir peleando”

Roberto Mosquera elogia el ritmo arrollador de Sporting Cristal en goleada a FC Cajamarca que permite alcanzar cima del Torneo Apertura 2026