Perú

Central de Virgilio Martínez es elegido el mejor restaurante de vegetales del mundo por la We’re Smart Green Guide

La fundación belga reservó para el restaurante peruano la distinción de “We’re Smart Untouchable”, categoría exclusiva para el primer lugar del ranking

Virgilio Martínez posa detrás de una cesta con choclos, ajíes y tubérculos en una cocina, con un logotipo en la esquina superior izquierda
El chef Virgilio Martínez posa en la cocina del restaurante Central junto a una cesta de productos peruanos tras el reconocimiento de la organización We're Smart World. (Infobae Perú/Agencia Andina)
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El restaurante Central, dirigido por el chef Virgilio Martínez, fue ubicado en el primer puesto de los 100 mejores restaurantes del mundo centrados en vegetales y frutas, según la clasificación anual de la plataforma belga We’re Smart World, de acuerdo con un reporte de la agencia Andina. El establecimiento peruano encabeza así la lista por encima de propuestas gastronómicas de Europa y Asia.

La fundación We’re Smart, organizadora del ranking, describió a Central como “una propuesta en constante evolución” y reservó para el restaurante peruano la distinción de “We’re Smart Untouchable”, categoría que se otorga únicamente al primer lugar de la lista. La evaluación se basa en la filosofía “¡Piensa en vegetales! ¡Piensa en frutas!”, directriz central de la We’re Smart Green Guide, y se mide en una puntuación expresada en rábanos, la hortaliza que funciona como unidad de medida del listado.

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Fotografía de archivo fechada el 29 de febrero de 2016 del cocinero peruano Virgilio Martínez preparando un plato en su restaurante 'Central', en Lima (Perú). EFE/ Ernesto Arias
Fotografía de archivo fechada el 29 de febrero de 2016 del cocinero peruano Virgilio Martínez preparando un plato en su restaurante 'Central', en Lima (Perú). EFE/ Ernesto Arias

Conexión con Mater: propuesta de Central

En su sitio web, el restaurante explicó que su trabajo se desarrolla “en estrecha conexión con Mater, y en colaboración con comunidades locales, artistas e investigadores”, con el objetivo de explorar ingredientes en su contexto natural y documentar su vínculo con los ecosistemas. Mater es el centro de investigación que lidera, junto con Virgilio Martínez, Malena Martínez y Pía León, dedicado a visibilizar la megadiversidad del territorio peruano a través de la gastronomía.

Según detalló Andina, la propuesta de Central busca interpretar la complejidad del territorio nacional mediante inmersiones y degustaciones que celebran la diversidad altitudinal del país. Ese enfoque, centrado en los saberes locales y en la investigación de productos autóctonos, fue el criterio determinante para que la fundación belga ubicara al restaurante en la cima del ranking mundial.

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Infografía con los diez mejores restaurantes de vegetales de We're Smart World para 2026, con Central en el primer puesto
El listado internacional de la organización belga We're Smart ubica al restaurante peruano Central en el primer lugar de la gastronomía basada en vegetales. (Agencia Andina)

Más restaurantes peruanos en la lista

Central no es la única propuesta nacional reconocida en la Guía Verde We’re Smart. El listado también incluye a Kjolle, en el puesto 26; Mil, en Cusco, en el puesto 31; Mérito, en el puesto 43; y Mayta, en el puesto 79. El top 10 de la clasificación global se completa con restaurantes como Piazza Duomo, en Italia; Flore, en los Países Bajos; Lamdre, en China; Vrijmoed y Humus x Hortense, en Bélgica; Ricard Camarena, en España; L’Arpège y L’Oustau de Baumanière, en Francia; y Villa Aida, en Japón.

La plataforma We’re Smart World fue fundada en 1989 por el chef belga Frank Fol y funciona como una red internacional de referencia en gastronomía basada en vegetales, frutas y alimentación sostenible. Entre sus objetivos figura fomentar la innovación en la alimentación saludable y destacar soluciones alimentarias ecológicas, además de reunir a personas y organizaciones del sector que comparten esa visión. Bélgica, país de origen de la fundación, es la nación europea con el mayor consumo de verduras por habitante.

Composición con semillas, tubérculos y rodajas de frutas sobre baldosas con los nombres de Central, Kjolle, Mil y Maz, junto a íconos de rábanos
Una gráfica de We're Smart World presenta a los restaurantes Central, Kjolle, Mil y Maz con la distinción de cinco rábanos por su propuesta culinaria vegetal. (Agencia Andina)

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