“Un mismo sabor, mil cocinas”: chefs y expertos se reunirán en Lima para debatir sobre identidad, tradición e innovación

El cartel promocional del Foro Gastronómico Internacional anuncia el encuentro sobre cocina peruana y sostenibilidad en la Universidad ESAN de Lima. (Agencia Andina)

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Chefs, investigadores y periodistas gastronómicos se reunirán el 29 de octubre en Lima para reflexionar sobre los desafíos de la gastronomía peruana y analizar cómo preservar su identidad frente a los cambios en los hábitos de consumo. El encuentro, denominado “Un mismo sabor, mil cocinas”, se desarrollará de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. en la Universidad ESAN, con entrada gratuita, informó Andina Noticias.

La jornada está dirigida especialmente a estudiantes de gastronomía, hotelería y turismo de institutos y universidades, y buscará generar un espacio de intercambio entre profesionales y futuros especialistas del sector. El programa abordará la revaloración de los productos regionales y el impulso de prácticas sostenibles e innovadoras, sin perder los sabores, saberes y territorios que caracterizan a la cocina peruana.

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El chef Palmiro Ocampo presenta una preparación gastronómica durante una demostración culinaria pública orientada al consumo responsable de alimentos.

Cocinas regionales en debate

El chef Aldo Vargas expondrá sobre el legado gastronómico del país y su continuidad frente a los cambios en las prácticas culinarias. En esa línea, la jornada dedicará un bloque específico a la diversidad de ingredientes y tradiciones regionales, con la participación de Flavio Solórzano, quien compartirá su experiencia con la papa y los granos andinos.

A su turno, José del Castillo abordará la riqueza de los pescados y mariscos de la costa peruana, mientras que Aldo Yaranga acercará a los asistentes los sabores y conocimientos de la cocina amazónica, en un recorrido que busca representar la diversidad geográfica del país.

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El chef peruano Palmiro Ocampo participa en una presentación culinaria vinculada a su propuesta de aprovechamiento responsable de alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sostenibilidad y hospitalidad

El chef e investigador Palmiro Ocampo ofrecerá la charla “Cocina óptima con enfoque sostenible”, centrada en el aprovechamiento responsable de los recursos alimentarios. También se presentarán experiencias de restaurantes regionales que trabajan con productos locales y fortalecen su vínculo con los territorios de origen.

El programa incluirá, además, una charla magistral de Alejandra León sobre gastronomía y hospitalidad, enfocada en la manera en que la cocina y el servicio contribuyen a construir experiencias memorables en restaurantes y establecimientos hoteleros. Desde una perspectiva ambiental, AJE Group y Bio Amayu compartirán experiencias vinculadas con el trabajo en los bosques, y se desarrollará un espacio técnico en alianza con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre transparencia en la cadena de valor alimentaria.

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El chef Aldo Yaranga examina un pescado amazónico durante la preparación de insumos para la gastronomía regional en Lima. (Crédito: Agencia Andina)

Comunicación gastronómica

Los periodistas Chema Tovar y Marissa Chiappe analizarán cómo contar las historias detrás de los platos y visibilizar la diversidad regional, con el objetivo de acercar la cocina peruana a nuevas audiencias dentro y fuera del país. El encuentro busca, en conjunto, promover propuestas culinarias que integren biodiversidad, identidad cultural, innovación y sostenibilidad.

La actividad se realizará el 29 de octubre de 2026, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., en la Universidad ESAN. Las inscripciones, gratuitas, están disponibles en la página oficial del evento.

El afiche del Foro Gastronómico Internacional 2026 anuncia el encuentro sobre cocina peruana que se celebrará el 29 de octubre en la Universidad ESAN de Lima. (Agencia Andina)