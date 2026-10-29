José Chlimper descarta ser el reemplazo de Luis Galarreta en la PCM: “quieren usar mi nombre para debilitarlo”

Ante los rumores de cambios en la PCM, José Chlimper descarta ser el reemplazo de Luis Galarreta. (Foto: Composición - Infobae Perú)

Guardar

José Chlimper, miembro de la Secretaría Estratégica Presidencial y asesor de la presidenta Keiko Fujimori, descartó reemplazar al vicepresidente Luis Galarreta como titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) luego de rumores sobre un posible cambio en el gabinete.

Según el asesor presidencial, desde que asumió el cargo junto a la mandataria, no considera posible aceptar otra responsabilidad futura. Recordó el mensaje que publicó en su cuenta de X en el que afirmó que “no tengo ningún afán político ulterior ni aceptaré cargo público alguno en el futuro por razones de edad y de salud”, afirmó en una entrevista con Canal N.

PUBLICIDAD

Chlimper sostuvo que continuará como asesor y que ya presentó su declaración jurada de intereses, de carácter público. Señaló que acudió a Palacio de Gobierno tres o cuatro veces para reuniones y que la mandataria le encargó revisar asuntos que no detallará. “No tengo oficina ni voy a tener oficina en Palacio. No despacho con personal”.

Chlimper afirma que se busca “debilitar” a Galarreta

Sobre el jefe del gabinete, Chlimper indicó que se reunió con Galarreta en varias ocasiones como parte de sus labores de asesoría. “Lucho está totalmente a cargo del premierato”, sostuvo, y lo identificó además como primer vicepresidente y secretario general de su partido.

PUBLICIDAD

Luis Galarreta Velarde expone sobre las propuestas del Ejecutivo respecto al empleo y saneamiento durante una conferencia oficial en Perú. (Agencia Andina)

También afirmó que se pretendería afectar la posición de Luis Galarreta en el Ejecutivo y que se buscaría usar su nombre para ese fin. Según Chlimper, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros consiguió 27 facultades y mantiene capacidad de diálogo con distintos sectores políticos.

Entre los que Keiko Fujimori “ya no debería escuchar”

El jefe de Gabinete, Luis Galarreta, encabeza la lista de personas a las que la presidenta Keiko Fujimori debería dejar de escuchar, según la Encuesta del Poder 2026, elaborada por Ipsos Perú y difundida por la revista Semana Económica.

Galarreta concentra el 26 % de las menciones, seguido por el senador y titular de la Comisión de Inteligencia, Fernando Rospigliosi, con el 18 %, y José Chlimper, integrante de la Secretaría Estratégica Presidencial, con el 12 %. En el cuarto lugar aparece el empresario Damián Valenzuela, con el 9 %, el mismo porcentaje que obtiene el senador Miguel Torres.

PUBLICIDAD

La lista continúa con la senadora Martha Chávez, con el 8 %; el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, con el 7 %; y el exasesor Carlos Díaz-Rosillo, con el 6 %.

La presidenta Keiko Fujimori encabeza la sesión del Consejo de Ministros en la que se aprobó el proyecto para solicitar facultades legislativas al Congreso de Perú. (Presidencia del Perú)

La encuesta tuvo como universo al Panel de Líderes de Opinión de Ipsos Perú, integrado por autoridades, políticos, periodistas, analistas, intelectuales, académicos, representantes de organizaciones no gubernamentales y empresarios.

De acuerdo con el mismo sondeo, la hija y heredera política del fallecido dictador Alberto Fujimori concentra el mayor nivel de poder percibido en Perú y alcanza el registro más alto para un jefe de Estado en las mediciones de la última década.

PUBLICIDAD

Fujimori encabeza con un 97 % el listado de las 30 personas consideradas más poderosas del país, seguida por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, con 70 %, y el presidente del Senado, Miguel Torres, con 63 %.

Los tres pertenecen a Fuerza Popular, partido oficialista, y conforman el podio de la medición, una situación que, de acuerdo con la revista, no se registraba desde 1985.