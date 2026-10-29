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Miguel Rebosio se sinceró sobre la presencia de Luis Advíncula en Alianza Lima tras no volver a Sporting Cristal: “Tiene la necesidad de jugar”

El ‘Conejo’ se pronunció por el lateral derecho y la decisión que tuvo de mudarse a La Victoria pese a sus sentimientos por el cuadro ‘celeste’

El 'Conejo' habló del hinchaje del lateral derecho y de la controversia que generará su presencia en el partido en el estadio Alberto Gallardo. (Video: Competencia TV)
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Sporting Cristal recibirá a Alianza Lima hoy jueves 29 de octubre por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en un partido que puede condicionar la disputa por el campeonato y que tendrá a Luis Advíncula bajo la mirada de los hinchas ‘celestes’. Miguel Rebosio se pronunció por el caso del ‘Rayo’ y de su hinchaje.

Hay cosas que muchos de repente no saben, como en mi caso. Cuando yo vine de España, tuve dos ofertas: una de San Martín y otra de Alianza, y nunca tuve la de Cristal. En ese momento, a mi representante le preguntaba en todo momento si Cristal no se había comunicado con él. Lo que pasa es que Cristal estaba en conversaciones con Walter Vilchez y él se va de Alianza para ir a Cristal”, contó en Competencia TV.

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El caso del ‘Conejo’ también tuvo un segundo episodio con el elenco ‘rimense’. El exjugador contó que el club le permitió realizar el tratamiento de una lesión en la rodilla y entrenar junto al plantel, aunque esa etapa tampoco derivó en una contratación.

“Entrenaba con el equipo y hablé con ‘Chemo’. Él me dijo que tenía sus centrales que eran Araujo, Rodríguez y Villalta. Me acuerdo que Marcelo Asteggiano se me acerca y me dice, ‘¿por qué no firmas?’. Yo le dije qué voy a firmar si nadie se me ha acercado", precisó.

Miguel Rebosio fue parte del equipo de Sporting Cristal que salió subcampeón de la Copa Libertadores del 1997.
Miguel Rebosio fue parte del equipo de Sporting Cristal que salió subcampeón de la Copa Libertadores 1997. - créditos: Difusión

Miguel Rebosio sobre el hinchaje de Luis Advíncula

Miguel Rebosio consideró que la llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima debe analizarse desde las opciones reales que tenía el lateral para continuar su carrera. Para ello, puso de ejemplo el caso de Hernán Barcos.

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Por ejemplo el caso de Barcos que lo dijo abiertamente que Alianza no lo quería y ya está. Es parte de y él vive de esto, todos son profesionales y tienen familia. Hay un dicho que dicen que por mejoría mi casa dejaría, pero en este caso no es que uno haya dejado una oferta de Cristal para irse a otro equipo que le paguen más”, declaró.

Sobre el lateral peruano, el ‘Conejo’ evitó afirmar que el futbolista hubiera descartado una oferta de Sporting Cristal. “No sé cómo será el caso de Advíncula, él ha dicho que es hincha de Cristal, pero tiene la necesidad de jugar”, acotó.

El lateral peruano admitió que tiene contrato con Boca Juniors, pero aunque quisiera regresar al cuadro 'celeste', no descartó a Alianza Lima. (Video: Enfocados)

¿Cómo llegan Sporting Cristal y Alianza Lima?

Sporting Cristal llega al clásico después de perder 3-1 ante Cusco FC, un resultado que cortó una racha de cinco victorias consecutivas. Antes de esa caída, el equipo dirigido por Roberto Mosquera venció a Comerciantes Unidos, UTC y ADT en sus tres presentaciones previas por el Torneo Clausura.

El cuadro ‘cervecero’ ocupa el cuarto puesto, con 25 puntos. La reciente derrota ante los ‘dorados’ le impidió sostener el liderazgo del certamen y elevó la necesidad de imponerse en casa para mantenerse cerca de los equipos que pelean en la parte alta.

Alianza Lima, por su parte, también suma 25 unidades y se ubica sexto por diferencia de goles. El conjunto de Pablo Guede arribará al Alberto Gallardo con cuatro triunfos consecutivos, una secuencia que lo devolvió a la lucha por el primer lugar. La más reciente victoria fue el 1-0 como visitante frente a CD Moquegua. En la racha anterior también superó a Atlético Grau, Cusco FC y ADT, luego de una derrota ante Universitario de Deportes.

El encuentro enfrentará a dos equipos que comparten puntaje y necesitan reducir distancia con el líder Sport Huancayo. Un triunfo mantendrá al ganador dentro de la carrera por el Clausura, mientras que un empate puede favorecer a los rivales que persiguen el mismo objetivo.

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