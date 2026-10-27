Perú

Simple Plan en Lima: link de compra para preventa, precios, zonas y paso a paso para adquirir entradas

La banda canadiense llegará a nuestro país para hacer vibrar a sus seguidores. Conoce todos los detalles para adquirir tus entradas

Cuatro hombres vestidos con camisetas negras posan de pie en fila frente a una pared de concreto desgastada
Los integrantes del grupo Simple Plan posan vestidos de negro frente a un muro durante el anuncio de su concierto en Lima.
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Simple Plan volverá a Lima después de 10 años con un concierto programado para el 6 de mayo en Costa 21. La banda canadiense compartirá escenario con All Time Low, 6 Voltios y Gamepad en una jornada que reunirá exponentes internacionales y locales del pop punk.

La venta de entradas se realizará por medio de Teleticket y contará con una preventa exclusiva para los clientes de Interbank. Durante esa etapa, los compradores podrán acceder a un descuento de hasta 15%, sujeto a las condiciones que publique la plataforma.

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El retorno del grupo a Perú incluye un cartel con All Time Low, banda estadounidense que también forma parte de la escena pop punk. A ellos se sumarán 6 Voltios y Gamepad, dos agrupaciones peruanas que abrirán el espectáculo.

El concierto tendrá dos zonas disponibles: Campo A y Campo B. Los precios variarán de acuerdo con la etapa de venta y el medio de pago utilizado por los asistentes.

Simple Plan vuelve a Lima después de 10 años:
Simple Plan vuelve a Lima después de 10 años:

Fecha de preventa para Simple Plan en Lima

La preventa de entradas para el concierto de Simple Plan en Lima se llevará a cabo el 30 y 31 de octubre desde las 10:00 a. m. La promoción estará disponible únicamente mediante la web de Teleticket.

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Los usuarios que paguen con tarjetas Interbank podrán obtener hasta 15% de descuento durante ambas fechas. El beneficio dependerá de las condiciones que se informen al momento de activar la venta. Por ahora, el enlace directo del evento todavía no se encuentra disponible. La página de compra se habilitaría en las horas previas al inicio de la preventa.

Los interesados podrán ingresar a Teleticket y buscar el evento con el nombre de la banda cuando aparezca habilitado en la plataforma.

Cuatro hombres posan de pie en un pasillo estrecho con paredes y techo cubiertos de inscripciones y grafitis
Los integrantes de la banda canadiense Simple Plan posan en un pasillo con inscripciones urbanas previo a su presentación en Lima.

La recomendación es contar con una cuenta creada y el correo electrónico validado antes de que se inicie el proceso. De ese modo, será posible ingresar a la cola virtual sin tener que completar el registro durante la venta.

Precios de las entradas para Simple Plan

Durante la preventa con tarjetas Interbank, las entradas para Campo A costarán S/270, mientras que los boletos para Campo B tendrán un valor de S/130.

Una vez finalizada esta promoción, los precios pasarán a la tarifa full. El acceso a Campo A costará S/314 y Campo B tendrá un precio de S/151.

Precios de entradas para el concierto de Simple Plan en Lima.
Precios de entradas para el concierto de Simple Plan en Lima.

Los asistentes deberán definir la zona antes de completar la operación. La disponibilidad de los boletos dependerá de la demanda y del stock habilitado para cada sector del recinto.

Cómo comprar entradas para Simple Plan en Teleticket

La compra se efectuará de manera digital por medio de la plataforma de Teleticket. Estos son los pasos que deberán seguir los usuarios:

  1. Ingresar a Teleticket.
  2. Crear una cuenta personal en caso de no contar con un registro previo. Será necesario completar los datos solicitados por la plataforma.
  3. Revisar el correo electrónico registrado y validar la cuenta desde el enlace enviado por Teleticket. Este paso permitirá realizar compras de entradas.
  4. Buscar el evento de Simple Plan en el buscador de la página o acceder desde el banner que se habilite para el concierto.
  5. Ingresar a la cola virtual. Teleticket asignará un turno de compra según el orden de llegada de cada usuario.
  6. No actualizar la página durante la espera. Esa acción puede hacer que se pierda el lugar asignado en la fila virtual.
  7. Elegir la zona disponible, Campo A o Campo B, y seleccionar la cantidad de boletos que se desea adquirir.
  8. Continuar con el proceso de pago e ingresar los datos de la tarjeta. Quienes utilicen una tarjeta Interbank que cumpla las condiciones podrán acceder al descuento de preventa.
  9. Verificar la confirmación de la operación. Tras concretar el pago, las entradas digitales aparecerán en la sección “Mis E-Tickets” de la cuenta de Teleticket.
Sigue el paso a paso para comprar entradas en Teleticket sin problemas | Teleticket Oficial

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