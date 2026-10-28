Leptospirosis alcanza cifras históricas en Perú y el dengue se dispara ante El Niño: “Estamos ante las peores epidemias”

Personal médico atiende a una paciente en un hospital mientras las calles inundadas favorecen la proliferación de vectores del dengue y la leptospirosis en Perú. (Infobae Perú)

Guardar

El Perú acumula más de 13 mil casos de leptospirosis y 50 fallecidos hasta la semana epidemiológica 41 de 2026, según cifras del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-Minsa). A este panorama se suma el avance del dengue, que registra más de 76 mil casos y 81 fallecidos en el mismo periodo. Ambas enfermedades generan preocupación ante los riesgos sanitarios asociados a las lluvias e inundaciones previstas por el fenómeno El Niño 2026-2027.

“Estamos frente a las peores epidemias de dengue y leptoporosis”

Hasta el 17 de octubre de 2026, el Perú acumuló 13.962 casos de leptospirosis, una cifra superior a la registrada durante todo el año en cada uno de los tres periodos anteriores. En 2023, cuando el país afrontó los efectos del fenómeno El Niño costero, se reportaron 7.902 contagios; en 2024, fueron 8.890, y en 2025, un total de 8.055.

PUBLICIDAD

Por regiones, Loreto concentra la mayor cantidad de casos, con 3.583, seguido de Piura, con 3.028. Sin embargo, Madre de Dios registra la mayor incidencia, con 445,8 casos por cada 100.000 habitantes. Lima, por su parte, reporta 315 casos y 10 fallecidos, la cifra más alta de defunciones por esta enfermedad a nivel nacional. Además, presenta una letalidad del 3,17 %, solo por debajo de Áncash, donde alcanza el 3,23 %.

El brote de la infección, relacionado con la presencia de roedores y agua acumulada, motiva acciones preventivas urgentes para evitar complicaciones en la salud de la población| Andina

A esta situación se suma el avance del dengue, otra enfermedad que genera preocupación. Según la Sala Situacional del Minsa, hasta la semana epidemiológica 41, con corte al 17 de octubre de 2026, el país acumuló 76.784 casos de dengue y 81 fallecidos. En el mismo periodo de 2025 se habían registrado 32.372 casos y 51 defunciones.

PUBLICIDAD

En una entrevista con Canal N, Omar Neyra Colchado, especialistas en salud pública, sostuvo que el Perú atraviesa la peor epidemia de dengue y leptopirosis de su historia. No obstante, las cifras del Ministerio de Salud (Minsa) muestran que los años 2023 y 2024 registraron más contagios y fallecimientos que los contabilizados hasta el 17 de octubre de 2026. Aun así, los 76.784 casos acumulados en lo que va del año superan los 32.372 reportados durante el mismo periodo de 2025, lo que evidencia un incremento considerable de los contagios que se sostiene.

Neyra también alertó sobre la circulación de los cuatro serotipos del virus del dengue en Lima y afirmó que se han reportado casos en todos los distritos de la capital. El especialista advirtió que esta situación es preocupante porque una persona puede contraer dengue más de una vez, al infectarse con distintos serotipos. Si bien una infección previa puede generar inmunidad duradera frente al serotipo que la causó, una infección posterior con otro serotipo puede aumentar el riesgo de desarrollar dengue grave.

PUBLICIDAD

La región de Piura acumula 10.009 casos de dengue y seis personas fallecidas durante el segundo semestre de 2026. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

El virus del dengue tiene cuatro serotipos, denominados DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4. Aunque pertenecen al mismo virus, la inmunidad adquirida frente a uno no protege por completo contra los otros. Por ello, la circulación simultánea de diferentes serotipos exige mantener la vigilancia epidemiológica y reforzar las medidas de prevención, especialmente en zonas donde se registra transmisión.

Pide declarar en emergencia al sector Salud

Hace una semana, el gobierno de Keiko Fujimori emitió una alerta epidemiológica ante los riesgos sanitarios asociados al fenómeno El Niño. Para Omar Neyra, la alerta debió emitirse antes ya que los casos de leptoporosis así como las del dengue venían increménrtandose desde meses atrás.

PUBLICIDAD

Ante este escenario, propuso declarar en emergencia al sector Salud para acelerar las medidas de prevención y atención durante el periodo de mayor riesgo.

También planteó que el Ministerio de Salud asuma temporalmente la gestión integral del sector durante la emergencia climática, en lugar de limitarse a ejercer la rectoría, función que comparte con los gobiernos regionales responsables de gestionar los servicios sanitarios en sus jurisdicciones.

Neyra advirtió, además, que el próximo cambio de autoridades regionales podría dificultar la continuidad de las medidas de prevención y respuesta, debido al relevo de gobernadores y directores regionales de salud.

Sobre las vacunas contra dengue y leptopirosis

Sobre la vacunación, Neyra advirtió que la protección contra el dengue no alcanza a toda la población, debido a que el Ministerio de Salud ha priorizado a determinados grupos etarios ante la disponibilidad limitada de dosis. El especialista explicó que, a diferencia de lo ocurrido durante la pandemia de COVID-19, actualmente no existe una producción masiva de vacunas contra esta enfermedad, lo que obliga a seleccionar a la población objetivo.

PUBLICIDAD

“En términos generales, sí, efectivamente, solo hay un grupo limitado que es hoy día pasible de recibir la vacuna de dengue, porque tenemos dificultades. Esto no es pandemia, no es COVID, no hay producción importante de vacunas”, sostuvo.

En cuanto a la prevención de la leptospirosis, en agosto pasado, el Ministerio de Salud (Minsa) distribuyó 66.912 pruebas ELISA para detectar anticuerpos IgM contra esta enfermedad, destinadas a los laboratorios de referencia para facilitar el diagnóstico oportuno. La distribución priorizó zonas como Piura, que figura entre las regiones expuestas a los efectos de las lluvias e inundaciones asociadas al fenómeno El Niño.

PUBLICIDAD

A diferencia del dengue, actualmente no existe una vacuna de uso humano disponible de manera generalizada para prevenir la leptospirosis. Además, haber contraído la infección no garantiza inmunidad permanente, por lo que una persona puede volver a infectarse. Por ello, la prevención se centra en evitar el contacto con agua o lodo potencialmente contaminados con orina de animales infectados, utilizar agua segura y acudir a un establecimiento de salud ante síntomas sospechosos.