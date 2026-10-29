Perú

Municipalidad de Surco realizará un homenaje a las mascotas fallecidas este viernes 30 de octubre en la Plaza de Armas

Los vecinos podrán encender velas, colocar fotografías en un altar y dejar mensajes durante la cuarta edición de la conmemoración, que comenzará a las 5 de la tarde e incluirá cine al aire libre

Surco rinde homenaje a las mascotas fallecidas este viernes en su Plaza de Armas
Surco rinde homenaje a las mascotas fallecidas este viernes en su Plaza de Armas
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La Municipalidad de Santiago de Surco convirtió la pérgola de su Plaza de Armas en un altar de recuerdo. Este viernes 30 de octubre, desde las 5 de la tarde, el distrito realizará por cuarto año consecutivo una ceremonia dedicada a honrar la memoria de las mascotas fallecidas, con el encendido de velas, una bendición de animales, un muro de mensajes y una función de cine al aire libre.

Los vecinos podrán acercarse con fotografías de sus compañeros de cuatro patas para colocarlas en un altar decorado con flores, instalado en el corazón de la plaza. La iniciativa busca ofrecer un espacio simbólico a quienes perdieron a sus mascotas y desean mantener viva su memoria junto a otras familias que atravesaron la misma experiencia.

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Uno de los momentos centrales de la jornada será la “Ceremonia de la luz”, en la que los asistentes encenderán velas en honor a los animales que formaron parte de sus hogares. El gesto, cargado de simbolismo, se repite cada año como eje de la conmemoración y reúne a decenas de familias surcanas en torno al altar.

Surco rinde homenaje a las mascotas fallecidas este viernes en su Plaza de Armas
Surco rinde homenaje a las mascotas fallecidas este viernes en su Plaza de Armas

La actividad se enmarca en el Día de Muertos de las Mascotas, una fecha que la comuna instauró de manera oficial hace tres años y que forma parte de un calendario más amplio de iniciativas vinculadas al bienestar animal en el distrito.

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Un muro de mensajes y una cabina para despedidas simbólicas

Durante la tarde, los participantes podrán escribir y dejar mensajes en el “Muro del recuerdo”, un espacio habilitado para expresar el cariño hacia los animales que ya no están y conservar su recuerdo de manera colectiva. La propuesta se suma a las demás actividades del programa como un punto de encuentro para compartir anécdotas y experiencias entre los asistentes.

A esta iniciativa se sumará la “Llamada al cielo”, una cabina telefónica acondicionada especialmente para la ocasión, en la que las personas podrán grabar videos con mensajes simbólicos dirigidos a sus mascotas fallecidas. La propuesta funciona como un canal para que los vecinos expresen sentimientos que, muchas veces, quedan pendientes tras la pérdida de un animal de compañía.

Surco rinde homenaje a las mascotas fallecidas este viernes en su Plaza de Armas
Surco rinde homenaje a las mascotas fallecidas este viernes en su Plaza de Armas

La bendición de mascotas y el cine familiar cierran la jornada

El programa contempla también una bendición de las mascotas que asistan al evento, dirigida a los animales que actualmente acompañan a las familias surcanas. Esta parte de la ceremonia busca extender el sentido de la fecha más allá del duelo, al integrar a las mascotas vivas en la celebración y reforzar el vínculo entre los vecinos y sus animales de compañía.

La jornada culminará con “Cine de patas”, una función especial pensada para disfrutar en familia junto a las mascotas. La propuesta cierra el calendario de actividades del viernes y busca ofrecer un cierre distendido tras los momentos más emotivos de la ceremonia, en un formato que combina el recuerdo con un espacio de esparcimiento abierto a todos los vecinos del distrito.

Surco conmemora la fecha desde 2023 mediante decreto municipal

El Día de Muertos de las Mascotas se celebra en Surco desde 2023, año en que la comuna promulgó el Decreto de Alcaldía N.° 021-2023-MSS, norma que estableció el 27 de octubre de cada año como la fecha oficial de conmemoración. Desde entonces, el distrito organiza actividades conmemorativas que se trasladan a la Plaza de Armas en los días posteriores a la fecha establecida por el decreto.

Surco rinde homenaje a las mascotas fallecidas este viernes en su Plaza de Armas
Surco rinde homenaje a las mascotas fallecidas este viernes en su Plaza de Armas

La conmemoración se sostiene como parte de una política municipal más amplia orientada al bienestar animal, que incluye además programas de adopción y atención a mascotas sin hogar en el distrito. La iniciativa busca consolidarse como un espacio de encuentro anual para las familias que atravesaron la pérdida de un animal de compañía.

El voluntariado juvenil se suma a las campañas de adopción

Durante la jornada del viernes, la Municipalidad de Santiago de Surco también llevará a cabo la juramentación del voluntariado juvenil que participa en las actividades del Albergue Municipal de Mascotas Patrick Ospina. El grupo de jóvenes colabora de manera activa en la atención y cuidado de los animales que se encuentran bajo resguardo de la comuna.

Este voluntariado también forma parte de las campañas de adopción “Patitas Felices”, que la municipalidad impulsa de manera periódica para encontrar nuevos hogares a los animales albergados. La incorporación de nuevos voluntarios refuerza el trabajo que el distrito realiza en materia de bienestar animal, en una jornada que combina el homenaje a las mascotas fallecidas con el impulso a las iniciativas dirigidas a los animales que aún esperan una familia.

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