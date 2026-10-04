Luis Galarreta, Fernando Rospigliosi y José Chlimper, los que Keiko Fujimori debería dejar de escuchar, según encuesta

Guardar

El jefe de Gabinete, Luis Galarreta, encabeza la lista de personas a las que la presidenta Keiko Fujimori debería dejar de escuchar, según la Encuesta del Poder 2026, elaborada por Ipsos Perú y difundida este domingo por la revista Semana Económica.

Galarreta concentra el 26 % de las menciones, seguido por el senador y titular de la Comisión de Inteligencia, Fernando Rospigliosi, con el 18 %, y José Chlimper, integrante de la Secretaría Estratégica Presidencial, con el 12 %.

PUBLICIDAD

En el cuarto lugar aparece el empresario Damián Valenzuela, con el 9 %, el mismo porcentaje que obtiene el senador Miguel Torres.

La lista continúa con la senadora Martha Chávez, con el 8 %; el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, con el 7 %; y el exasesor Carlos Díaz-Rosillo, con el 6 %.

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, y la diputada Cecilia Chacón completan los diez primeros puestos, ambos con el 6 % de las menciones.

La encuesta tuvo como universo al Panel de Líderes de Opinión de Ipsos Perú, integrado por autoridades, políticos, periodistas, analistas, intelectuales, académicos, representantes de organizaciones no gubernamentales y empresarios.

PUBLICIDAD

El trabajo de campo se realizó entre el 31 de agosto y el 16 de septiembre de 2026, sobre una muestra de 183 líderes de opinión.